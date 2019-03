Atlas-Innenverteidiger Karlis Plendiskis scheiterte vom Elfmeterpunkt aus an TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. In der Schlussminute bot sich dem SV Atlas Delmenhorst plötzlich die Chance, das Heimdebüt von Trainer Olaf Blancke in Unterzahl doch noch siegreich zu gestalten: Nach einem vermeintlichen Handspiel scheiterte Karlis Plendiskis vom Elfmeterpunkt aus jedoch am Torhüter des TB Uphusen. Und somit trennten sich die beiden Fußball-Oberligisten am Ende mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden. Einen Sieg hätten die Blau-Gelben ehrlicherweise aber auch nicht verdient gehabt. „Im Großen und Ganzen ist ein Punkt in Ordnung, ein Sieg wäre glücklich gewesen“, resümierte Blancke und schickte hinterher: „Aber ob glücklich oder unglücklich interessiert einen ja nicht. Wenn man so eine Chance hat und sie nicht nutzt, ist man enttäuscht.“

Warum beide Mannschaften nicht so richtig glücklich über die Punkteteilung waren? Der ehemalige Atlas-Spieler Sebastian Kmiec, der das 1:0 für den TBU erzielt hatte, brachte das auf den Punkt: „Der bringt weder uns noch Atlas so richtig weiter.“ Nach 20 Spielen haben die Blau-Gelben nunmehr 28 Zähler auf dem Konto und müssen sich aktuell eher nach unten orientieren. Der Abstand auf die Abstiegszone ist jedenfalls auf drei Punkte zusammengeschmolzen. Uphusen ist unterdessen punktgleich mit dem Heeslinger SC, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht.

Dass beide Teams angesichts der Tabellensituation unter Druck standen und keinesfalls verlieren wollten, sahen die maximal 500 Zuschauer von Anfang an. Die Gäste aus Uphusen spielten mit einer für sie eher ungewöhnlichen Fünferkette gegen den Ball. Bei eigenem Ballbesitz löste sich diese auf, die beiden Außenverteidiger rückten dann weit auf. Mit wenigen Berührungen sollte schnell in die Spitze gespielt werden. „Uphusen stand sehr tief und hat auf Fehler von uns gelauert. Leider haben wir dem TBU auch den einen oder anderen Gefallen getan“, kritisierte Blancke. Er ließ seine Mannschaft hingegen in einem 4-2-3-1-System auflaufen. Dennis Mooy und Tom Schmidt bekleideten dabei die zwei Positionen auf der Sechs, in der Offensive starteten Marco Prießner (links), Patrick Degen (Mitte) und Oliver Rauh (rechts) hinter der Winterneuzugang Aladji Barrie.

Diese Aufstellung liest sich erst mal recht offensiv. Doch für viel Gefahr sorgte der SVA vor dem Gehäuse von TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek kaum. 80 Minuten haperte es im Offensivspiel der Blau-Gelben gewaltig. Sie hatten zwar mehr Ballbesitz, agierten aber ohne jegliches Tempo. Tatsächlich wirkte Atlas nach vorne merkwürdig gehemmt. Vor allem aber erschreckend ideenlos.

Uphusen mit besseren Chancen

Bei tristem Wetter entwickelte sich zu Beginn ein recht langweiliges Spiel. Torchancen waren jedenfalls Mangelware, wobei Uphusen im Umschaltspiel immer wieder gute Ansätze zeigte. Was den Gästen jedoch fehlte, war die Präzision beim letzten Pass. „In der ersten Halbzeit waren wir noch etwas verunsichert. Aber wir haben ein starkes Spiel gegen den Ball gezeigt“, meinte Uphusens Außenverteidiger Kmiec. Defensiv standen die Gäste in der Tat 80 Minuten lang sehr sicher. Allerdings übte Atlas auch nicht viel Druck auf die TBU-Abwehr aus. Auffällig: Die vier Offensivakteure standen meist auf einer Linie, tauschten nur selten die Positionen und schafften es nicht, für Chaos in der Uphuser-Fünferkette zu sorgen. „Wir waren zu statisch“, erkannte auch Blancke. Nach 36 Minuten war er bereits zum ersten Wechsel gezwungen, nachdem Tom Schmidt signalisiert hatte, dass es bei ihm nicht mehr weitergeht. „Wieder der Oberschenkel“, erklärte Schmidt nach Abpfiff. Für ihn kam Musa Karli, der sich unter Woche mit einer Grippe herumschlug.

Kurz vor der Pause bekamen die Zuschauer dann noch tatsächlich zwei echte Torchancen zu sehen: Der ehemalige Atlas-Akteur Dennis Janssen gewann den Ball im Mittelfeld und schickte Daniel Throl, der allein auf den Kasten von Florian Urbainski zulief. Sein Schuss rauschte hauchdünn am linken Pfosten vorbei (38.). Vier Minuten später tauchte auch der SVA gefährlich vor dem Tor auf: Linksverteidiger Leon Lingerski schlug eine schöne Flanke auf Marco Prießner, dessen Kopfball ging jedoch drüber. Es war die erste Aktion der Blau-Gelben, die wirklich gut herausgespielt war.

In der Kabine fand Blancke offenbar die richtigen Worte und hauchte seiner Offensive etwas Leben ein. Also zumindest für fünf Minuten. Denn die Gastgeber kamen stark aus der Kabine, agierten endlich mit Tempo in ihren Aktionen und rotierten besser. Beinahe wäre in dieser Phase auch das erste Tor gefallen, doch Prießner schoss erneut knapp neben den TBU-Kasten (51). „Ich dachte, wir würden jetzt mehr Druck erzeugen. Aber das ist auch schnell wieder verflacht“, sagte Blancke über die folgenden Minuten. Denn ohne ersichtlichen Grund agierte seine Elf erneut lethargisch und wurde dafür bestraft. Uphusen schaffte es, sich für einige Minuten um den Atlas-Strafraum herum festzusetzen. Bei einem Einwurf pennte die SVA-Hintermannschaft dann komplett, sodass der gut eingelaufenen Kmiec den Ball völlig frei ins Tor befördern konnte (56.).

Atlas wirkte geschockt und musste nur zehn Minuten später den vermeintlich nächsten Rückschlag einstecken: Nach einem Zweikampf mit Eugen Uschpol schickte der unsicher wirkende Schiedsrichter Prießner mit Glattrot vom Platz – er will eine Tätlichkeit gesehen haben. In Unterzahl entfaltete Atlas nun aber plötzlich mehr Druck, während Uphusen trotz eines Mannes mehr bei der Fünferkette blieb und probierte, das 1:0 über die Zeit zu retten. Blancke beorderte hingegen den großen Innenverteidiger Plendiskis in die Sturmspitze, um einen Zielspieler für lange Bälle zu haben. Den Ausgleich bescherte dann allerdings ein Standard: Eine Ecke von Degen auf den zweiten Pfosten nickte der eingewechselte Marvin Osei ein – Ahlers-Ceglarek sah dabei nicht wirklich gut aus (87.). In der Nachspielzeit schritt dann Plendiskis zum Elfmeter. Nach dem verschossenen Strafstoß hatten beide Teams noch jeweils eine Chance, das Spiel zu entscheiden. Doch sowohl Uphusens Youness Buduar als auch Osei rutschten am Ball vorbei.