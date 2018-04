Gäste-Torwart Arne Exner hatte alles im Griff. Hier setzte er sich gegen im Luftkampf gegen Marlo Siech und Sebastian Koltonowski (hinten) durch. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst hat am Mittwochabend in der Oberligapartie gegen den Heeslinger SC einen Punkt gegen den Abstieg geholt. In einer Partie mit wenigen Chancen und vielen Fouls erzielte kein Team einen Treffer und so endete die Fußball-Begegnung leistungsgerecht 0:0. Gästetrainer Hans-Juergen Bargfrede brachte es auf den Punkt: "Das war kein gutes Spiel. Viele Fouls, kaum Chancen. Wir haben den Abstand nach unten gehalten und nehmen das Ergebnis so mit", sagte er. Auch Atlas-Coach Jürgen Hahn urteilte ähnlich. "Das Unentschieden ist gerecht. Wir haben viel Einsatz gezeigt, konzentriert gespielt und stabil gestanden", berichtete er. Ein Sonderlob hatte er für den Anhang von Block H über: "Die haben uns heute Morgen noch ein Motivationsvideo geschickt und uns heute wieder toll unterstützt."

In die Partie gingen beide Teams eher abwartend, darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Und so dauerte es auch bis zur achten Minute, bis Oliver Gerken auf Gästeseite den ersten Abschluss verzeichnete. Er traf den Ball allerdings nicht voll, sodass dieser weit am Tor vorbei ging. Auf der Gegenseite setzte sich Atlas-Linksverteidiger Sebastian Kmiec auf der linken Seite durch und gab den Ball quer flach in die Mitte, doch dort waren weder Angreifer noch Verteidiger. Am gefährlichsten für eines der beiden Tore in der ersten Hälfte wurde es nach 16 Minuten. Kevin Radke hatte Dominik Entelmann auf dem rechten Flügel geschickt. Der Routinier legte den Ball flach in die Mitte, wo Oliver Rauh vor Gäste-Torwart Arne Exner ans Leder kam. Er wurde dabei jedoch nach außen gedrängt und konnte den Ball von der Grundlinie nur zurückspielen – und tat das in Exners Füße, der zur Ecke klärte.

Ausgeglichene Begegnung

In der Folge plätscherte die Begegnung ohne größere Aufreger vor sich hin. Lediglich Fouls auf beiden Seiten sorgten immer wieder für Unruhe. Diese waren teilweise durchaus hart, aber nicht übermäßig unfair. Insgesamt verteilte der sichere Schiedsrichter Patrik Feyer sechs Gelbe Karten, vier für Atlas und zwei für Heeslingen. Es ließe sich darüber streiten, ob diese Verteilung gerecht war – Fehling hätte durchaus mehr Heeslinger verwarnen können – doch entscheidende Fehler machte der Unparteiische nicht. Auch nicht, als Entelmann in Minute 27 einen Elfmeter forderte. Er wurde einige Meter lang vor dem Strafraum gehalten, hätte also durchaus einen Freistoß bekommen können. Doch er drang bis in den 16er vor und ließ sich dann erst fallen – doch hier hatte der Verteidiger nicht mehr gehalten. Lediglich einmal wurden die Gäste im ersten Durchgang gefährlich. Oliver Warnke köpfte nach einer Ecke auf den Kasten, doch Florian Urbainski tauchte ab und hielt sicher (45.).

In der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielgeschehen kaum etwas. Dieses Mal verzeichneten die Blau-Gelben der ersten Torschuss – und das bereits nach 14 Sekunden. Nick Köster eroberte den Ball nach Heeslinger Anstoß, Sebastian Koltonowski schoss jedoch zu lasch und unplatziert neben das Gehäuse. 20 Minuten schenkten sich die Teams nicht, immer wieder gab es Freistöße auf beiden Seiten, jedoch nicht in Strafraumnähe. Eine Schrecksekunde erlebten die Atlas-Fans in Minute 64. Efkan Erdogan ließ Radke stehen und spielte hart und flach in den Fünfer. Dort rettete Atlas-Kapitän Stefan Bruns mit einer Grätsche zur Ecke. Nach einer Ecke hätte Koltonowski nach 76 Minuten beinahe das 1:0 markiert, konnte den Ball aus kurzer Distanz jedoch nicht auf dem Kasten bringen. So gingen die Minuten dahin, bis Heeslingen in der Schlussphase noch etwas Druck aufbaute. Urbainski hielt einen Aufsetzer vom quirligen Karim Raho fest (88.), Gerken schoss vorbei (90.+4). Dann war Schluss.

Atlas bleibt durch den Punktgewinn auf Platz zehn der Tabelle, nun punktgleich mit dem Gegner von diesem Sonnabend, dem TB Uphusen, der seinerseits mit 1:0 gegen den MTV Gifhorn siegte. Gifhorn bekleidet der ersten Abstiegsplatz – zwei Punkte und drei Plätze hinter den Delmestädtern.