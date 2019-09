Atlas-Coach Key Riebau hofft, dass seine Mannschaft offensiv an die Leistung beim 6:3 gegen Lupo Martini Wolfsburg anknüpft und sich defensiv wieder steigert. (INGO MÖLLERS)

Es war schon ein wilder Ritt, den der SV Atlas Delmenhorst am vergangenen Wochenende hingelegt hat. Früher Rückstand, 4:1-Halbzeitführung, in der zweiten Hälfte dann vier Tore innerhalb von sechs Minuten – beim kuriosen 6:3-Erfolg über Lupo Martini Wolfsburg gab es so einiges zu bestaunen. Was für die Fans natürlich ein willkommenes Spektakel war, sorgte bei Coach Key Riebau für gemischte Gefühle. Während es im Spiel nach vorne gut lief, präsentierte sich der Fußball-Oberligist in der Defensive nicht wirklich sattelfest.

Letzteres soll sich an diesem Sonntag wieder ändern, wenn Atlas ab 15 Uhr beim TB Uphusen antritt. Die Angriffsstärke darf hingegen gerne bleiben. „Offensiv wollen wir da weitermachen, wo wir gegen Wolfsburg aufgehört haben“, sagt Riebau. Dabei will Atlas mit Tempo nach vorne spielen und trotzdem die Ordnung in der Abwehr bewahren. Insbesondere bei Standardsituationen gelte es aufzupassen, meint der SVA-Trainer und verweist auf die Kopfballstärke der Uphuser. „Unser Ziel wird nicht sein, mit hohen Bällen in die Spitze zu agieren“, kündigt Riebau in diesem Zusammenhang an.

Der Gegner ist in seinen Augen schwierig einzuschätzen. „Sehr unberechenbar“ sei die Mannschaft von Fabrizio Muzzicato. Riebau ist gespannt, wie der TBU taktisch agieren wird. „Es ist schwierig zu sagen, ob sie wie in den Spielen zuvor hoch stehen oder ob sie sich tiefer positionieren“, meint der Atlas-Coach. Es sei noch nicht ganz ersichtlich, mit welchem System die Gastgeber in die Partie gehen werden. Als Stützen der Mannschaft bezeichnet Riebau Ole Laabs und Robert Littmann, die das Team zusammenhielten.

Personell sieht es bei Atlas ähnlich aus wie zuletzt. Oliver Rauh und Kevin Radke fehlen, Marek Janssen ist noch nicht ganz fit. Der Angreifer befindet sich nach seiner Verletzung aber auf dem Weg der Besserung. Er hat in dieser Woche wieder mehr mittrainiert und „macht einen guten Eindruck“, wie Riebau mitteilt. „Es ist aber wichtig, dass wir da vorsichtig rangehen und die Intensität Schritt für Schritt erhöhen.“

Fabrizio Muzzicato hat derweil viele lobende Worte für die in dieser Oberliga-Spielzeit nach wie vor ungeschlagenen Delmenhorster parat. „Man muss schon sagen, dass es bei Atlas sehr gut läuft. Das ist ein Team, das in den vergangenen Jahren immer wieder verstärkt wurde. Die haben eine wirklich gute Qualität“, meint Muzzicato. Für ihn liegt die bislang starke Atlas-Saison aber nicht nur in der Qualität des Kaders begründet. Laut Muzzicato spielt ein Ereignis aus dem August eine ganz entscheidende Rolle – und zwar das Erstrundenspiel im DFB-Pokal, das Atlas gegen den SV Werder Bremen ausgetragen hat. Für die Delmenhorster war die Partie gegen den Bundesligisten im Bremer Weserstadion das „Jahrhundertspiel“. Die Euphorie sei riesig gewesen, findet Muzzicato: „Jeder Spieler hat sich da voll reingehauen und zerrissen, weil er unbedingt in den Kader kommen wollte. Diesen Schwung hat die Mannschaft nun wohl auch mit in die Oberliga genommen.“

Wenn Atlas zu Gast ist, geht das immer mit einer für viele Teams ungewöhnlichen Kulisse einher. Muzzicato rechnet fest damit, dass die Delmenhorster auch in dieser Saison von einigen Hundert Fans in den Achimer Westen begleitet werden. Allzu weit ist der Weg schließlich nicht. Dass das Heimspiel mehr oder weniger zu einer Auswärtspartie wird, empfindet der Trainer des TBU allerdings nicht als Nachteil. „Gegen die Atmosphäre, die bei Atlas-Spielen herrscht, kann eigentlich niemand etwas haben“, findet Muzzicato. „Solch eine Stimmung tut dem Amateurfußball gut. Und keiner meiner Spieler wird sich vor der Atmosphäre fürchten.“