Delmenhorst/Hagen.Insgesamt drei Streetdance/Hip-Hop-Gruppen vom TSZ Delmenhorst sind zu den IVM-Norddeutschen Meisterschaften in Hagen und Bad Oldesloe gereist: Zwei Teams staubten dabei Medaillen ab, eines davon sogar Gold.

Weniger erfolgreich lief es dagegen für die dritte Gruppe, genauer gesagt für die „Ambition Crew“. In der Altersgruppe Adults kämpfte sie mit 22 anderen Teams um ein Ticket zu den Deutschen Meisterschaften. Dabei qualifizierten sich die Plätze eins bis vier direkt. Ab dem fünften bis zum 14. Rang bot sich den Teams noch die Möglichkeit, sich die Teilnahme über den Deutschland-Cup zu sichern. Das hat die Delmenhorster Gruppe jedoch verpasst, wenn auch denkbar knapp: Die „Ambition Crew“ schloss das Turnier in Hagen auf dem mehr als undankbaren Platz 15 ab. Besser machte es da schon die jüngere TSZ-Gruppe: Die Formation „The Choice“ trat in der Altersklasse Kids gegen acht andere Teams an. Am Ende sicherten sich die TSZler die Bronzemedaille. Ein Erfolg, der in zweierlei Hinsicht besonders war. Zum einen, weil die Tänzerinnen in der Altersgruppe Kids (bis 12 Jahre) starteten, obwohl viele von ihnen erst acht Jahre alt sind. Und zum anderen, weil sich die Formation erst im vergangenen Jahr gegründet hatte und in Hagen ihr Wettkampfdebüt feierte.

Auf einer Erfolgswelle schwimmt zurzeit die Formation „The Rockefeller Crew“. Nachdem sie sich bei den Westdeutschen Meisterschaften in Gütersloh den vierten Platz bei den Juniors gesichert hatte, gewann sie die Norddeutschen Meisterschaften in Bad Oldesloe. Nun geht es nach einer Pause zu den Deutschen Meisterschaften.