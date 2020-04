In der neuen "eFootball-Liga" des Niedersächsischen Fußballverbands tritt Florian Urbainski gemeinsam mit Marc Schreiber für seinen Verein an der Konsole gegen die Konkurrenz an. (INGO MÖLLERS)

Die Tabelle ist ohne Frage noch sehr jung, doch ihr aktueller Stand ist ganz nach dem Geschmack von Florian Urbainski. Wobei er sogar noch Verbesserungspotenzial sieht. Daher fällt sein erstes Fazit zwar positiv aus, aber euphorisch zeigt er sich nun auch nicht. „Da können wir mit leben. Wir können noch ein, zwei Sachen optimieren, aber sonst war es ein guter Start“, meint der Torhüter des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst.

Die Rede ist an dieser Stelle nicht vom realen Fußballbetrieb, der bekanntlich momentan und auf unbestimmte Zeit ruht. Es geht um die vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) ins Leben gerufene „eFootball-Liga“, an der 17 der 18 Oberligisten teilnehmen. Für den SV Atlas sitzen Florian Urbainski und Marc Schreiber an der Konsole. Und wenn die beiden so weitermachen, wie sie angefangen haben, dürften ihre Chancen, ganz oben mitzumischen, nicht allzu schlecht stehen. Zum Auftakt bezwang das blau-gelbe Duo den 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit 9:4, einen Tag später behielt es gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim mit 8:2 die Oberhand. Nach den ersten zwei Spieltagen grüßt Atlas mit der vollen Punkteausbeute und einem Torverhältnis von plus elf von der Tabellenspitze.

Wie in der echten Oberliga ist also auch in der virtuellen Spielklasse mit dem SVA zu rechnen – und die Ansprüche sind ähnlich hoch. Eine Platzierung unter den besten drei Teams haben sich Urbainski und Schreiber als Ziel gesetzt, die Meisterschaft haben sie zumindest mal im Hinterkopf. Der Keeper der Delmenhorster steuert natürlich seinen Anteil zum Abschneiden bei, doch er weist darauf hin, dass der Zweite im Bunde an der Konsole noch mal über eine andere Qualität verfügt. Schreiber dürfte nach der Einschätzung Urbainskis schon die eine oder andere Stunde mit der Fußball-Simulation „Fifa“ verbracht haben. Davon profitiert der Atlas-Torwart. „Ich kann befreit aufspielen, er reißt es raus“, sagt Urbainski und schmunzelt. Wenngleich die beiden ihre anderen Gegner noch nicht kennen, geht er davon aus, dass Schreiber „einer der Topspieler“ ist.

Am vergangenen Sonnabend ging es los, insgesamt stehen 16 Spieltage auf dem Programm. Am 26. April kommt es zu den letzten Duellen. Die Organisation der Liga läuft über eine App und zusätzlich über eine Whatsapp-Gruppe. So erhalten die Akteure die Informationen, wann wer gegen wen antritt. Die Partien werden dann über den Online-Modus ausgetragen, sprich: Jeder spielt von zu Hause aus. Damit die Bedingungen für alle gleich sind, gibt es einen Modus, in dem alle Teams gleich stark sind. „Da könnte auch Meppen gegen Barcelona spielen“, erklärt Urbainski, der selbst auf Barça setzt. Schreiber wählt Werder – und hat, wie es bereits jetzt scheint, mehr Erfolg als die Bundesliga-Profis in dieser Saison.

Im Vergleich zu den Aufeinandertreffen auf dem Fußballplatz gibt es laut des Atlas-Schlussmanns abgesehen davon, dass man dem Gegner nicht wirklich gegenübersteht, noch einen weiteren großen Unterschied. So könne man sich mit den Spielern der anderen Vereine bereits vor den Begegnungen im Chat austauschen und sich über das Headset unterhalten. „Sonst hat man den Kontakt gar nicht so, sondern ist auf den Wettkampf fokussiert. Das ist sehr interessant“, findet Urbainski, für den die „eFootball-Liga“ in Zeiten ohne echten Fußball eine willkommene Ablenkung ist: „Man beschäftigt sich immer mit dem Verein. So kann ich aktiv ein bisschen was dafür tun.“ Nichtsdestotrotz fehlt ihm der echte Fußball natürlich. Urbainski hofft, dass die Saison nicht abgebrochen, sondern verlängert wird. Doch derzeit gebe es Wichtigeres. „Die Gesundheit geht vor“, stellt der SVA-Keeper klar.

Wer mag, kann einige der virtuellen Oberliga-Partien übrigens tatsächlich im Internet verfolgen. Die Spiele werden teilweise auf Twitch von SnaleTV übertragen, live kommentiert und können unter der Adresse twitch.tv/snaletv gestreamt werden. Beim ersten Auftritt von Urbainski und Schreiber waren Urbainskis Teamkollegen auf diese Weise live dabei.

Weiter geht es mit der „eFootball-Liga“ bereits an diesem Dienstag, und zwar mit einem Topspiel. Tabellenführer Atlas trifft auf seinen direkten Verfolger FC Hagen/Uthlede, der die ersten zwei Partien ebenfalls für sich entschieden hat.