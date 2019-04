Die VG Delmenhorst-Stenum hat den Oberliga-Klassenerhalt über den Umweg Relegation doch noch geschafft. (Björn Hake)

Mit einer mehr als überzeugenden Vorstellung haben die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum ihren Kopf aus der Abstiegsschlinge gezogen und sich im Relegationsspiel beim Verbandsliga-Vizemeister VfL Lintorf II mit 3:1 (25:13, 21:25, 25:19, 25:13) durchgesetzt. Somit wird das Team von Trainerin Susanne Schalk auch in der nächsten Saison in der Oberliga auf Punktejagd gehen. Eine mehr als durchwachsene Saison endet so glimpflich. Nur durch einen Sieg in der letzten Runde der regulären Spielzeit beim TV Baden II – der deswegen in der Relegation zur Regionalliga antreten muss – hatte die VG die Chance ergattert, gegen Lintorf um den Klassenerhalt zu spielen.

Die Mannen von Susanne Schalk kennen den Druck, in der Relegation antreten zu müssen. Bereits zum dritten Mal in Folge ging es für die VG nach dem Abschluss der Hauptrunde in einem Entscheidungsspiel zur Sache. Im vergangenen Jahr scheiterte die Truppe an Salzgitter auf dem Weg in die Regionalliga. Vor ziemlich genau zwei Jahren erreichte die VG den Oberliga-Klassenerhalt auf ähnliche Weise wie dieses Mal. Auch damals hieß der Gegner VfL Lintorf II und hatte gegen die Schalk-Mannschaft keine Chance.

Ohne vier Spieler waren die Schalk-Schützlinge nach Bad Essen gereist. Der Verlust von David Rüdiger, der wegen einer Grippe nicht auf dem Parkett stand, wog dabei am schwersten. Dennoch machten die Delmestädter gleich im ersten Satz klar, wer der Favorit auf den letzten verbliebenen Startplatz in der kommenden Oberliga-Saison war. Mit hart und platziert geschlagenen Angaben drängte das Schalk-Team die Reserve des Regionalliga-Meisters aus Lintorf sofort in die Defensive.

Der Gastgeber brachte kaum einen Ball sauber nach vorne, sodass der VfL-Angriff zu Beginn einem lauen Lüftchen glich. Der gut postierte Block des Oberliga-Siebten war hier jederzeit Herr der Lage und auch in der Abwehr gaben die Gäste keinen Ball verloren. Dies nagte am Selbstvertrauen der Hausherren, die am Netz so gut wie gar nichts zustande brachten und so im ersten Durchgang keine Chance hatten. Mit 25:13 setzte sich die VG durch.

Doch wer nun dachte, dass die Delmenhorster die Partie routiniert herunterspielen würden, sah sich getäuscht. Der zweite Abschnitt sollte wieder ein Spiegelbild der Saison sein, in der es für die Schalk-Mannen mehr Tiefen als Höhen gab. „Ich hatte meinen Jungs klargemacht, auch den zweiten Satz konzentriert anzugehen“, sah Schalk das Ungemach aber bereits kommen. Plötzlich kamen die Aufschläge nicht mehr und auch im Spielaufbau wirkte ihr Team fahrig und unkonzentriert.

Sehr viele Flüchtigkeitsfehler brachten Lintorf zurück in ein Spiel, das die VG Delmenhorst-Stenum eigentlich dominiert hatte. Erst zum Satzende hin wurden die Gäste dann wieder besser, doch der Satzverlust war nicht mehr zu vermeiden. Die Lintorfer glichen mit 25:21 aus und schöpften Hoffnung, den Sprung in die Oberliga zu schaffen.

Auch zu Beginn des dritten Abschnitts taten sich die Gäste zunächst schwer, ehe das Mannschaftsgefüge wieder besser harmonierte. Langsam, aber sicher nahmen sie das Heft des Handelns wieder in die eigene Hand und das Spiel kippte endgültig zu ihren Gunsten. Jetzt gestalteten sie das Spiel wieder nach ihren Vorstellungen, gewannen den dritten Abschnitt mit 25:19. In dieser Partie kam das der Vorentscheidung gleich. Denn Lintorf erholte sich von dem 1:2-Satzrückstand nicht. Das lag auch daran, dass die Delmenhorster ihre Überlegenheit nun weiter zeigten.

Im vierten Durchgang ließen die Mannen von Susanne Schalk dem VfL keine Chance mehr. Lediglich 13 Punkte brachten die Gastgeber noch auf die Anzeigetafel. „Wir hatten alles unter Kontrolle gegen einen insgesamt doch nicht so starken Gegner wie erwartet“, zeigte sich die Trainerin zufrieden und glücklich über einen am Ende doch ungefährdeten 3:1-Sieg. Dieser Erfolg stellte den Verbleib in der Oberliga sicher. „Das war eine saubere und solide Leistung“, bilanzierte Schalk.