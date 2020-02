Im Hinspiel mussten sich Bastian Schäfer und die Delmenhorster Oberliga-Reserve der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg geschlagen geben. (INGO MöLLERS)

Bookholzberg/Delmenhorst. Es ist wieder Derbyzeit in der Handball-Landesliga Bremen der Männer – zum zweiten und damit zugleich letzten Mal in dieser Saison. Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg empfängt an diesem Sonnabend die Reserve der HSG Delmenhorst (Anpfiff: 19.15 Uhr). Abgesehen davon, dass Lokalduelle ohnehin immer einen besonderen Reiz für Aktive und Zuschauer haben, könnte die Begegnung auch vom spielerischen Niveau her durchaus attraktiv werden. Beide Teams haben zuletzt nämlich überwiegend positive Ergebnisse erzielt.

Die Gastgeber kehren aus einer dreiwöchigen Pause zurück. Zwar unterlagen sie in ihrer jüngsten Partie der HSG Bützfleth/Drochtersen mit 22:24, doch zuvor hatten sie gleich sechsmal in Folge gewonnen. In der Tabelle belegt Grüppenbühren aktuell mit 23:7 Punkten den dritten Platz und hat keinen allzu großen Rückstand auf die beiden Spitzenteams TV Schiffdorf (24:4) und TV Oyten (27:3).

Auf ebenjenen TV Oyten trafen die Delmenhorster in ihrem jüngsten Spiel – und mit dem 19:19-Remis gelang ihnen dabei ein Achtungserfolg. Davor hatte es die Mannschaft von Trainer Adrian Hoppe mit Schiffdorf zu tun bekommen und lediglich mit 28:30 den Kürzeren gezogen. Stark ist auch die Auswärtsserie der Oberliga-Reserve. Die vergangenen drei Duelle in fremder Halle entschied sie allesamt für sich, insgesamt gewann sie von den bisherigen acht Auswärtspartien gleich fünf. Die Heimbilanz ist weitaus schlechter. Im Klassement rangieren die Delmestädter mit 13:17 Zählern auf dem achten Platz und damit im gesicherten Mittelfeld.

Lange offenes Hinspiel

Das Unentschieden gegen Oyten hat der HSG-Reserve noch mal Selbstvertrauen gegeben. „Es ist natürlich ganz wichtig, dass die Jungs sehen, dass sie wirklich etwas erreichen können, wenn sie sich reinhängen“, sagt Adrian Hoppe. Dennoch sieht er die Grüppenbührener in der Favoritenrolle. „Aber wir wollen natürlich gerade im Derby alles versuchen“, betont der Coach der Delmenhorster.

Im Hinspiel (31:34) hielten sie die Begegnung lange Zeit offen. In der ersten Halbzeit lagen sie sogar oft vorne, ehe der Gegner kurz vor der Pause die Führung übernahm. Nach dem Seitenwechsel verkürzte die Hoppe-Sieben den Rückstand immer wieder und blieb dran, schaffte es jedoch nicht, die Partie noch mal zu drehen. Laut Hoppe waren zu viele Fehler in der Defensive die Ursache für die Pleite. Die wollen die Delmenhorster dieses Mal vermeiden. „Seit Weihnachten haben wir uns hinten stabilisiert“, erklärt der Coach. Letztlich hänge bei seiner Mannschaft aber auch viel von der Tagesform ab. In den jüngsten Spielen habe man zudem von sehr guten Leistungen der Torhüter profitiert.

Grüppenbühren will sich derweil nach der mehrwöchigen Pause wieder anders präsentieren als zuletzt gegen Bützfleth/Drochtersen. „Die Jungs wissen, welche Fehler sie gemacht haben“, sagt Trainer Stefan Buß. Zwar hätten sie sich Chancen herausgespielt, diese jedoch nicht konsequent genutzt. Hinzu kamen zu viele technische Fehler. „Dann kann man kein Spiel gewinnen. Wir müssen das gegen Delmenhorst besser machen und hoffen zu Hause auf Wiedergutmachung“, sagt Buß.

Buß setzt auf Zuschauer

Seine Mannschaft müsse speziell auf den Rückraum der Gäste aufpassen und sich auf ihre Stärken besinnen. Außerdem setzt der Grüppenbührener Coach auf das Publikum in der Sporthalle des Schulzentrums Süd. „Ich hoffe, dass die Zuschauer laut sind und uns anfeuern.“ Dann sollen auch die Ausfälle nicht zu sehr ins Gewicht fallen. Buß muss auf einige Stammkräfte verzichten, weshalb andere Akteure, die sonst weniger zum Zuge kommen, ihre Chance kriegen. „Wir haben glücklicherweise einen großen Kader“, erklärt der Übungsleiter, der sich auf ein „spannendes Spiel“ freut. „Man will jedes Spiel gewinnen, aber wenn man ein Derby gewinnen kann, ist das eine noch schönere Sache.“