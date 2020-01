Stine Neitzel erzielte neun Tore für die HSG Delmenhorst. Dennoch unterlag ihr Team in Bremerhaven. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Von der Sonnenseite hinab in das Tal der Tränen – so erging es den Handball-Damen der HSG Delmenhorst in ihrem Landesligaspiel bei der HG Bremerhaven. Nach einer 18:9-Pausenführung und einem 27:19 nach 44 Minuten verloren sie am Ende mit 29:31. Die Gastgeberinnen aus der Seestadt kämpfen als Vorletzter um den Klassenerhalt. Durch die Niederlage rutschte die HSG auf Platz fünf ab.

Für die Delmenhorsterinnen, die das Hinspiel mit 26:23 gewonnen hatten, begann die Begegnung planmäßig. In der Abwehr kamen sie zu leichten Ballgewinnen, die sie über die erste Welle zu Toren vollendeten. Zudem machte die Deckung der Gastgeberinnen keinen guten Eindruck und so kamen die Gäste auch hier zu etlichen Möglichkeiten, die sie nutzen. Von den ersten sieben Treffern erzielte allein Stine Neitzel sechs. Über 7:1 und 8:4 kamen die Schützlinge von Trainer Ingo Renken durch Elisadel Libchen nach 22 Minuten zur 16:6-Führung. Zur Pause lag das Delme-Team mit 18:9 in Front.

Zwar stabilisierten die Seestädterinnen nach dem Wechsel ihre Deckung und wirkten nun konzentrierter, doch die Gäste gaben weiterhin den Ton an. Sabrina Weyhausen traf in der 32. Minute zum 19:10, Kerstin Cordes zum 24:16 (40.) und Stine Neitzel markierte nach 44 Minuten das 27:19. Danach ging es allerdings steil bergab.

Die Abwehr, in der Hannah Eilers schmerzlich vermisst wurde, glich nun einem Scheunentor. Im Angriff machte sich Nervosität breit, die Gastgeberinnen kamen näher und näher. Nach 59 Minuten fiel der Ausgleich zum 29:29. In der Schlussminute setzten die Bremerhavenerinnen noch zwei Treffer drauf und gewannen das bereits verlorene geglaubte Spiel doch noch. „Wir haben nach 44 Minuten kollektiv nichts mehr gebacken bekommen“, fasste ein arg enttäuschter Trainer Ingo Renken zusammen.