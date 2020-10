Katharina Stuffel und die HSG Hude/Falkenburg gerieten in den letzten zehn Minuten der Partie gehörig unter die Räder. (INGO MöLLERS)

Hude. Es waren 45 Minuten in der Halle am Huder Bach gespielt, als sich in der Oberliga-Partie zwischen den Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg und der HSG Osnabrück noch nicht abzeichnete, wer die Begegnung für sich entscheiden würde. Beim Stand von 19:21 aus Sicht der Gastgeberinnen war noch alles offen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte kein Team mit mehr als drei Toren geführt. Doch in der Schlussviertelstunde brachen die Huderinnen ein, kassierten einen Treffer nach dem anderen und waren selbst nur noch viermal erfolgreich. So stand am Ende ein deutliches 23:36 (12:14) für die Sieben von Trainer Lars Osterloh zu Buche.

Nachdem Osnabrück das erste Tor des Tages erzielt hatte (2.), kamen die Huderinnen eigentlich gut in die Partie und bauten sich bis zum 5:2 in der zehnten Minute ein kleines Polster auf. Bis zum Stand von 11:10 (25.) lagen sie anschließend immer vorne, ehe die Gäste in der 27. Minute das Spiel erstmals drehten und auch mit einer knappen Führung in die Pause gingen. In der zweiten Hälfte blieb das Duell zunächst eng. Hude stellte sogar noch mal auf 18:16 (38.), doch der Stand von 18:17 sollte die letzte Führung sein. Nach exakt 48 Minuten traf Antonia Brinkmann noch zum 20:23, doch danach ging fast nichts mehr. Osnabrück zog über 28:20 (53.) auf 34:22 davon (58.).

Lars Osterloh musste die klare Schlappe erst mal verdauen. „Irgendwie haben wir nachher die Konsequenz vermissen lassen“, sagte der Huder Coach und rätselte selbst, weshalb das passierte. Die Gastgeberinnen verzeichneten überhastete Abschlüsse, machten zu viele Fehler und bekamen keinen Zugriff mehr. „Wir haben Osnabrück eingeladen, einfache Tore zu werfen“, meinte Osterloh, der sich vor allem über die Höhe der Niederlage ärgerte. „Man kann das Spiel mit drei, vier, fünf Toren verlieren, aber sich nicht so abschlachten lassen.“

Weitere Informationen

HSG Hude/Falkenburg - HSG Osnabrück 23:36 (12:14)

Hude/Falkenburg: Woltjen – Sanders (8/2), Deeben (5), Zetzmann (4), Hillmer (3), Stuffel (2), Brinkmann (1), Klein, Blankemeyer, Illgen, Birken, Seidel, Maus

Zeitstrafen: HSG H/F 3, HSG O 1

Siebenmeter: HSG H/F 6/4, HSG O 4/3 SEE