Der Hallensprecher hatte es auf den Punkt gebracht. „Ich denke, da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe“ – diese Worte schallten zu Beginn der Halbzeitpause aus den Boxen und galten der Leistung des ATSV Habenhausen. Der Handball-Oberligist lag im Heimspiel gegen die HSG Delmenhorst nach der ersten Hälfte nämlich mit 15:17 zurück. Die Gäste durften zu diesem Zeitpunkt zufrieden sein, die Gastgeber überhaupt nicht. Sie mussten sich überlegen, wie sie den Sand aus dem Getriebe bekommen – und fanden offenbar in der Kabine eine ziemlich gute Lösung. Im zweiten Durchgang zeigte der Favorit ein ganz anderes Gesicht. Er holte den Rückstand nicht nur auf, sondern eroberte die Führung und baute diese kontinuierlich aus. Am Ende wurde es richtig deutlich: Mit 37:27 (15:17) entschieden die Habenhauser die Partie für sich.

Es waren zwei völlig verschiedene Halbzeiten, die das Publikum in der Hinni-Schwenker-Halle zu sehen bekam. Während sich der ATSV nach einem mäßigen ersten Durchgang enorm steigerte, brach die HSG nach guten ersten 30 Minuten ein. „Was in der zweiten Halbzeit mit der Mannschaft los war, ist unerklärlich. Wir haben das Handballspielen eingestellt, jeden Zweikampf verloren. Man kann in Habenhausen verlieren, aber nicht in der Art und Weise“, monierte Jörg Rademacher, Coach der Delmenhorster. Sein Gegenüber Matthias Ruckh erklärte derweil, dass er in der Kabine „nicht in Ruhe“ gesprochen habe. Er wisse nicht, wann sein Team das letzte Mal 17 Tore in einer Halbzeit kassiert habe. Dieses Manko galt es anzusprechen. Und Ruckhs Worte verfehlten ihre Wirkung nicht.

Vor dem Seitenwechsel begegneten die Delmestädter dem Tabellenzweiten noch auf Augenhöhe. „In der ersten Halbzeit haben wir viele Sachen richtig gemacht“, befand Jörg Rademacher. Zwar ging Habenhausen anfangs stets in Führung und erarbeitete sich sogar einen Drei-Tore-Vorsprung (6:3/9.), doch die HSG ließ sich nicht abschütteln und drehte den Spieß um. Frederic Oetken glich zum 6:6 aus (14.), wenig später hatten sich die Gäste sogar einen kleinen Vorsprung herausgeworfen. Über 10:8 (20.) und 14:12 (25.) zogen sie auf 17:14 davon (30.). Über weite Strecken präsentierten sich die Rademacher-Schützlinge bis dato konsequent in ihrer Chancenverwertung.

Davon konnte im zweiten Abschnitt keine Rede mehr sein. Bei der HSG lief plötzlich nichts mehr zusammen. Es dauerte bis zur 39. Minute, ehe die Gäste in Person von Lennart Witt mal wieder das Tor trafen. Das hatten die Bremer bis dahin jedoch bereits sechsmal geschafft, sodass sie nun mit 21:18 führten. Der ATSV-Express hatte richtig Fahrt aufgenommen. Die Hausherren durften eine Zeit lang gefühlt nach jedem Versuch jubeln, während die Delmenhorster kaum noch zum Zuge kamen. So wuchs der Rückstand immer weiter an. Über 25:19 (43.) und 29:21 (47.) baute Habenhausen den Vorsprung auf am Ende zehn Tore aus.