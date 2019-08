85 Minuten lang hielten die Fußball-A-Junioren der SG DHI Harpstedt das Bezirkspokal-Spiel gegen den Landesligisten VfL Oldenburg relativ offen und lagen nur mit 1:2 zurück. Dann sah sich der sicher leitende Schiedsrichter Mirco Vietor aus Hatten aufgrund eines Gewitters gezwungen, die Partie zu unterbrechen, und schickte beide Mannschaften in die schützende Kabine. Nach 20 Minuten Pause ging es ohne Aufwärmen weiter, und dieser Kalt-Neustart bekam den Gastgebern nicht. Kurz vor Schluss legte der VfL noch zwei Treffer nach und steht nach dem 4:1 (2:1)-Auswärtssieg in Runde drei.

Im Grunde hätte man die Partie auch schon früher unterbrechen können. Ab Beginn der zweiten Hälfte wurde der Himmel alle paar Sekunden von Blitzen erhellt. Doch die heftigen Gewitter am Mittwochabend machten weitgehend einen Bogen um den Platz am Harpstedter Freibad, erst kurz vor dem Ende war die Pause unvermeidbar. „Die Unterbrechung hat uns nicht gutgetan. Bis dahin waren wir auf Augenhöhe, teilweise sogar besser“, trauerte Harpstedts Coach Alexander Geisler einer möglichen Überraschung nach.

Im Vorjahr war der VfL Oldenburg beim klassentieferen VfL Stenum mit 3:4 ausgeschieden. Trotzdem hatte Bezirksligist Harpstedt „anfangs zu viel Respekt“, wie Geisler später feststellte. Der Landesligist verzeichnete ein klares Plus an Ballbesitz, allerdings ohne aus dem Spiel heraus zwingend zu werden. Freilich gingen Harpstedter Ballgewinne meistens schnell wieder verloren, zu oft wählten die Platzherren den Befreiungsschlag. In der elften Minute fiel Oldenburgs Kapitän Kester König der Ball nach einer Freistoßflanke vor die Füße. König ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zur Führung.

Keine zwei Zeigerumdrehungen später hätte Harpstedts Janek Lambertz fast Ähnliches fabriziert, als VfL-Schlussmann Glen Lühmann eine bereits gefangene Flanke wieder fallen ließ. Doch Lambertz verfehlte in Bedrängnis das Tor. Besser machten es wieder die Oldenburger. Simon Brinkmann tauchte nach einem Pass von Titus Korte frei vor Wehrenberg auf und schob zum 2:0 ins lange Eck ein (30.).

Anschluss per Elfmeter

Nach der gelungenen Vorlage fühlte sich Korte anscheinend zu sicher und verdaddelte am eigenen Fünfmeterraum den Ball gegen Niklas Lustig. Harpstedts Rechtsaußen konnte frei vorm leeren Tor nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Vietor zeigte auf den Punkt und Lustig verwandelte den Elfmeter cool in die Tormitte zum 1:2 (39.). VfL-Trainer Heiko Eilers war nicht erfreut über das Geschenk: „Wir machen nur Eigentore.“

Der Anschluss gab den Gastgebern mehr Selbstvertrauen für die zweiten 45 Minuten. Bestechend war die Geschlossenheit der Harpstedter. Auch wenn die Gäste individuell besser bestückt waren, kamen sie gegen den sehr lauf- und zweikampfstarken HTB nicht mehr zum Zuge. Besonders Innenverteidiger Jelko Meyer wusste durch eine fast hundertprozentige Zweikampfquote zu gefallen, auch die Sechser Marlo Schoppe und Frederik Janowsky bremsten die Oldenburger Angriffsversuche meistens im Ansatz. Im Grunde gewann der Landesligist die Partie wegen seiner nahezu optimalen Chancenverwertung.

Allerdings blieb der Chancenzettel auf Harpstedter Seite ebenfalls blank. 40 Minuten lang spielte sich das Geschehen nur zwischen den Strafräumen ab, dann kam die Unterbrechung. Als es weiterging, dauerte es drei Minuten bis zum 1:3, das Jarno Göttelmann mit einem Linksschuss ins kurze Eck markierte. Die zeitliche Erfassung fällt aufgrund der Gewitterpause schwer, bereinigt war es die 88. Minute. In der 90. Minute hätte Ole Volkmer für Harpstedt völlig frei vorm Oldenburger Kasten das 2:3 erzielen können, scheiterte aber an einer tollen Fußabwehr von Lühmann. Im Gegenzug folgte die endgültige Entscheidung durch einen Konter von Noel Paiano zum 4:1. „In der zweiten Halbzeit waren wir gut im Spiel, dann war die Unterbrechung wohl zu lang“, bedauerte Geisler.