Ahmad Hamijou und die Herren 30 des Huder TV haben direkt die Tabellenspitze übernommen. (Ingo Möllers)

Die Herren 30 des Huder Tennisvereins haben einen eindrucksvollen Auftaktsieg eingefahren. Souverän mit 6:0 gewannen sie die Auswärtspartie gegen die Mannschaft des Club zur Vahr und übernahmen sofort die Tabellenspitze in der Verbandsklasse. „Wir wollten gleich eine Duftnote setzen und hatten uns entschieden, in Bestbesetzung anzutreten, um der Konkurrenz zu zeigen, dass die Meisterschaftsvergabe nur über uns läuft. Ich möchte das nicht als Überheblichkeit verstanden wissen, aber wir sind aufgrund der besonderen Umstände in dieser Saison auf unserem programmierten Höhenflug abrupt gestoppt worden“, sagte der Huder Mannschaftsführer Tim Richter.

Das HTV-Quartett machte genau da weiter, wo es in der Wintersaison aufgehört hatte. Beim damaligen Finale stand ebenfalls ein Kantersieg gegen den TC RW Neuenhaus zu Buche – und der damit verbundene Aufstieg in die Verbandsliga. Sicherlich werden die Huder im Verlauf der Saison noch auf stärkere Gegner treffen, doch sie dürften auf jeden Fall einen Top-Platz belegen. Das verdeutlichen die in souveräner Manier gegen die Bremer erzielten Ergebnisse. Dass die beiden mit Leistungsklasse zwei ausgerüsteten Spitzenspieler nichts anbrennen lassen würden, durfte man erwarten. So setzte sich Richter im Spitzeneinzel mit 6:1, 6:0 gegen Wolfram von Nordeck durch und Ahmad Hamijou war mit 6:2, 6:1 über Christian Sohns erfolgreich. Der alles überragende Akteur war allerdings Jens Peter Pielok. „Der war beim 6:0, 6:0 gegen Constantin Albrecht noch schneller fertig als ich“, erhielt die Nummer vier der Huder ein uneingeschränktes Lob vom Kapitän.

Sonnabend geht es weiter

Lediglich bei Moritz Tschörtner fehlte in einigen Phasen seines Spiels die von seinen Mannschaftskameraden gezeigte Dominanz. In seinem Match gegen Daniel Lucan kam der HTV-Akteur zwar ebenfalls gut aus den Startlöchern und führte auch in Durchgang zwei bereits mit 4:1, ehe er in der Folgezeit völlig den Faden verlor und das 4:4 hinnehmen musste. Letztlich gewann er aber doch noch mit 6:1, 6:4 und sicherte damit den vorzeitigen Gesamtsieg für sein Team. Der wurde dann durch die Doppelerfolge von Richter/Hamijou, die mit 6:0, 6:0 über das Gastgeberduo von Nordeck/Lucan triumphierten, sowie von Tschörtner/Pielok, die sich mit 6:2, 6:3 gegen Sohns/Alexander Riedel behaupteten, sogar noch zum glatten Erfolg. Bereits für den kommenden Sonnabend ist für den Tabellenführer die Auswärtspartie gegen den TV RW Bremen terminiert.

Die Damen 40 des TC Blau-Weiß Delmenhorst legten in ihrer Verbandsklasse derweil einen Fehlstart hin. Mit 2:4 verloren sie das Duell gegen den TC Lilienthal. Es war eine etwas unglückliche Niederlage, standen einige Matches doch auf des Messers Schneide, ehe sie zugunsten der Gastgeberinnen entschieden waren. „Natürlich hätten wir gern gewonnen, doch entscheidend ist, dass wir überhaupt spielen konnten, und dafür möchte ich den Verantwortlichen des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen danken. Nur durch die Zusammenlegung mehrerer Staffeln wurde es möglich, sich mit Mannschaften zu messen, gegen die wir bei normalem Meisterschaftsverlauf aus regionalen Gründen nicht gespielt hätten. Der Spaß und die Kommunikation stehen also im Vordergrund und daran soll sich auch in den folgenden Matches nichts ändern“, sagte Kristin Esch.

Der Mannschaftsführerin der Blau-Weißen war es vorbehalten, ihre Farben im Eröffnungseinzel mit einem 6:4, 6:3 über Christina Geiger in Führung zu bringen. Parallel dazu musste sich Lydia Heckmann allerdings geschlagen geben. Mit 6:3, 7:6 setzte sich ihre Kontrahentin Susanne Hogenkamp durch. Die erneute Führung für die Delmenhorsterinnen besorgte Rita Klose, die das auf hohem spielerischen Niveau ausgetragene Spitzeneinzel souverän mit 6:3, 6:1 gegen die mit einer wesentlich besseren Leistungsklasse ausgestattete Anja Dinklage-Pals gewann. Letztlich reichte es aber nur zum Unentschieden nach den Einzeln. Sabine Jaritz musste sich nach einem kuriosen Spielverlauf der Griechin Eleni Ellberg mit 0:6, 6:3, 1:10 geschlagen geben.

Auch in den Doppeln waren es die Gastgeberinnen, die über das bessere Stehvermögen verfügten. Klose/Jaritz unterlagen der Lilienthaler Kombination Dinklage-Pals/Geiger mit 4:6, 2:6 und das blau-weiße Duo Bettina Würmann-Busch/Heckmann musste sich seinen Kontrahentinnen Ellberg/Hogenkamp mit 1:6, 5:7 geschlagen geben. Bereits am kommenden Sonnabend empfangen die Delmenhorsterinnen den SV Lauenbrück.