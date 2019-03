Niklas Planck im Kasten des TV Neerstedt vereitelte diverse Torchancen und war damit einer der Hauptverantwortlichen für den Auswärtserfolg. (INGO MÖLLERS)

Fredenbeck. Eine Woche vor dem Match gegen den Tabellenzweiten Elsflether TB sind die Männer des TV Neerstedt in der Handball-Verbandsliga bereits gut in Schwung. Am 18. Spieltag siegten die Schützlinge von Trainer Björn Wolken beim heimstarken VfL Fredenbeck II mit 25:23 (14:10) und boten dabei eine überzeugende Leistung.

Ohne den gesperrten Mario Reiser, aber gestützt auf eine sichere 6:0-Abwehr, gingen die Neerstedter rasch in Führung und hielten beim 4:2 und 7:3 das Zepter fest in der Hand. Hinter der Abwehr der Grün-Weißen agierte mit Niklas Planck ein starker Torwart, der etliche Paraden zeigte. Im Angriff zogen Andrej Kunz auf der zentralen Position sowie Florian Honschopp im linken Rückraum ein überzeugendes Zusammenspiel beim Tabellendritten auf.

Bis zur Halbzeitpause verteidigten die Neerstedter einen 14:10-Vorsprung. In der zweiten Hälfte schmolz dieser jedoch bis auf 17:16 zusammen, weil der Fredenbecker Alleinunterhalter Clemens Stangneth mehrfach traf. Als der VfL zum 17:17 ausglich und zusätzlich Philipp Hollmann eine Zeitstrafe erhielt, drohte die Partie kurzzeitig zu kippen. Florian Honschopp mit zwei Treffern sowie Philipp Hollmann nach dem Absitzen seiner Zeitstrafe blieb es vorbehalten, das Match erneut auf die Neerstedter Seite zu ziehen und das Resultat auf 20:17 zu schrauben. Über ein 24:20 – Torschütze Malte Kasper – gelangten die Neerstedter schließlich zum 25:23-Enstand. „Heute war die starke Abwehr der Garant für den Sieg“, freute sich Wolken. „Wir haben uns in Fredenbeck als Einheit präsentiert und uns auch von der Härte der Fredenbecker nicht den Schneid abkaufen lassen. Dies war ein wichtiger Sieg vor dem Match gegen Elsfleth und ist besonders gut für das Selbstvertrauen meiner jungen Spieler.“

Ein besonderes Lob hatte Wolken für Torwart Niklas Planck und für Florian Honschopp parat, der im linken Rückraum überzeugte, und das nicht nur aufgrund seiner acht Tore.