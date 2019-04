Fast alle Spieler der A-Jugend der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg wechseln in den Herrenbereich. Hinter ihnen liegen spannende Jahre, darunter das Abenteuer Bundesliga. (OLAF KOWALZIK)

Bookholzberg. Der Mittwoch verlief für Stefan Buß völlig anders als gewohnt. Der Handball-Trainer der A-Junioren der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg stand nicht mehr mit seinem Team in der Halle, sondern begleitete Tochter Anna-Luisa zum Kinderturnen. „Das war schon irgendwie komisch“, sagt der B-Lizenz-Inhaber, der die Oberliga-Saison jüngst mit der Vizemeisterschaft abschloss. „Andererseits laufen da halt eben Jüngere schreiend durch die Halle“, scherzt er.

„Quality Time“ ist jetzt bei ihm angesagt. Nach vier Jahren mit demselben Team gibt er den Staffelstab an den jetzigen B-Jugend-Trainer Andreas Dunkel weiter. „Ich genieße gerade die Freizeit mit der Familie“, bestätigt Buß. Nachholbedarf hat er ja auch reichlich, schließlich stand er in den vergangenen beiden Jahren pro Woche bis zu fünfmal in der Halle. Eine Belastung war das für den im positiven Sinne Handballverrückten jedoch nicht: „Das Erlebte und die vielen Erfahrungen waren es auf jeden Fall wert“, betont er.

Sofort fällt Buß der 4. Juni 2017 ein, als sein Team völlig überraschend mit einem finalen 17:15-Erfolg über den hoch gehandelten BSV Magdeburg mit 7:3 Punkten in die Jugendbundesliga gestürmt war. „Da haben wir ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben“, blickt Buß mit einer Portion Stolz zurück. Auf einmal war das gallische Dorf im Oldenburger Landkreis eine der 48 feinsten Adressen im deutschen Nachwuchshandball – und wurde von den eigenen Fans überrannt. 100 Zuschauer mussten schon zum Saisonauftakt gegen den THW Kiel vorzeitig nach Hause geschickt werden, weil die Halle komplett ausverkauft war. „Der Zuschauerbesuch hatte alle unsere Erwartungen übertroffen“, denkt der HSG-Vorsitzende Holger Jüchter gerne an diese stimmungsvolle Zeit zurück.

Bundesliga als Höhepunkt

Am Ende stiegen die Grüppenbührener als Zuschauerkrösus aller vier Bundesliga-Staffeln aus dem Oberhaus ab und verpassten den Wiederaufstieg nur knapp. Eine äußerst unglückliche Gruppeneinteilung und die schlechtere Tordifferenz standen ihnen im Weg. Diese herbe Enttäuschung musste erst einmal verarbeitet werden.

In der Oberliga kam das Team dann erst spät in Fahrt, „weil der Erfolgsdruck für die Spieler zu groß war“, erklärt Buß. Am Ende reichte es dank der Erfolgsserie von 11:1 Punkten in Folge noch zur Vizemeisterschaft. „Die Hinrunde war enttäuschend, dafür hat die Rückrunde für alles entschädigt“, zieht Jüchter ein positives Saisonfazit.

Der HSG-Boss steht bei der neuen A-Jugend vor der Frage, wohin deren Reise gehen soll. Soll sie erneut in der Oberliga-Vorrunde starten, für die sie schon qualifiziert ist? Oder soll sie sich an der Aufstiegschance zur Bundesliga versuchen, zu der der Vizetitel ebenfalls berechtigt? „Wir werden auf alle Fälle in der Oberliga-Vorrunde starten“, verspricht Jüchter. Über das Thema Bundesliga will der Vorstand der HSG in den nächsten Tagen beraten. Der Pferdefuß an der Sache ist nämlich, dass bis auf den Schlussmann Jan Kinner sämtliche Spieler die A-Junioren altersbedingt verlassen. Die anderen beiden, die bleiben könnten, wollen wechseln: Dabei zieht es Sohail Ramin zur HSG Delmenhorst zurück, Jakub Anuszewski wählt den Dress des TvdH Oldenburg und spielt zusätzlich in der Männer-Oberliga bei der HSG Barnstorf/Diepholz.

Damit dürfte das neue Team überwiegend aus den nachrückenden Talenten aus der B-Jugend und Spielern der zweiten A-Jugend bestehen. Wie die Entscheidung auch immer ausgeht: Jüchter will das Thema Jugendbundesliga auch für die Zukunft im Blick behalten. „Wenn wir noch einmal die Chance bekommen sollten, werden wir es wieder machen“, stellt er klar. Schließlich war die Serie 2017/18 komplett durch Sponsoren abgedeckt und „kostete den Verein keinen Cent“, wie Jüchter versichert.

Buß nutzt derweil einen Teil seiner freien Zeit, um schon einmal die Trainingspläne für die Grüppenbührener Landesliga-Männer zu stricken. Er hatte sich breitschlagen lassen, auf sein geplantes freies Jahr zu verzichten und der HSG aus der Patsche zu helfen – viele ins Auge genommene Kandidaten hatten abgesagt. „Das mache ich dem Verein zuliebe, dem möchte ich etwas zurückzahlen“, sagt er.

Trainingsbeginn wäre dann im Juli. „Das gilt aber nur, wenn das erste Team auch wirklich in der sechsten Liga bleibt“, schiebt er klipp und klar hinterher. Die Chancen darauf stehen gut. Mit Jona Schultz, Bennet Krix, Norman Lachs, Nico Hennemann und Sebastian Latz bewerben sich genügend hungrige Talente aus der jetzigen A-Jugend für das erste Männerteam. „Das wird einen großen Konkurrenzkampf um die Startplätze im Team geben“, verspricht Buß.

Die bisherige Ausnahmemannschaft der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg wird ihre A-Jugend-Zeit über Ostern bei einem Turnier im dänischen Kolding ausklingen lassen. Das allerdings ohne ihren Chefcoach. „Ich habe mit denen bei Auswärtstouren genug Zeit in den Zimmern verbracht“, winkt er dankend ab. Später wird es noch einen letzten gemeinsamen Grillabend mit Anhang und Eltern geben, bei dem die Spieler dann aus der A-Jugend verabschiedet werden sollen. Dann wird das Erfolgskapitel der „alten“ A-Jugend der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg endgültig geschlossen.