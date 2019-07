Marcel Bragula, Trainer des VfL Wildeshausen, freut sich auf das Duell mit dem SV Atlas Delmenhorst. Allerdings muss er bereits die ersten Ausfälle kompensieren. (INGO MÖLLERS)

Es ist von der Konstellation her die hochklassigste Partie, die der Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst zu bieten hat – auch wenn es nur ein Testspiel ist. Während der Sportwoche zum 100-jährigen Bestehen des SV Fortuna Einen treffen an diesem Sonntag ab 15 Uhr der SV Atlas Delmenhorst und der VfL Wildeshausen aufeinander. Ein Oberligist gegen einen Landesliga-Aufsteiger, und dann auch noch anlässlich eines runden Geburtstags. Das darf durchaus als attraktiv bezeichnet werden.

Auch die beiden Mannschaften freuen sich auf die Partie. „Ich bin froh, dass wir einen weiteren Test haben. Wir wollen uns immer weiter einspielen“, sagt Atlas-Coach Key Riebau, der von seinem Team den gleichen Einsatzwillen erwartet, den es am vergangenen Wochenende gegen den Regionalligisten Hannover 96 II gezeigt hat. „Das Wichtigste ist, dass wir weiter an der Ausdauer arbeiten und die Laufbereitschaft da ist – und dass sich keiner verletzt, auf beiden Seiten“, betont Riebau. Mehr Ausfälle als bisher kann er nämlich gar nicht gebrauchen. Marlo Siech und Julian Harings sind angeschlagen, „ein bisschen mehr“ sogar. Bei den beiden müsse man abwarten, was der Arzt sagt. „Sie werden hoffentlich bald zurückkehren“, wünscht sich Riebau, der ansonsten zufrieden mit den Trainingsleistungen seiner Schützlinge ist.

Niederlage gegen Bümmerstede

Der Kontrahent musste ebenfalls schon einige personelle Rückschläge hinnehmen. Marius Krumland, Elias Schröder und Sebastian Bröker fehlen aktuell verletzt. Letzterer wird wohl sogar längerfristig ausfallen. Erste Negativ-Nachrichten also für VfL-Trainer Marcel Bragula, der mit seinem Team zudem im ersten Test unter der Woche eine 2:3-Niederlage gegen den Bezirksligisten BW Bümmerstede kassierte. Vor allem die erste Halbzeit gefiel Bragula dabei überhaupt nicht. „Da waren wir nicht auf dem Platz. Es passte gar nichts, offensiv nicht, defensiv nicht, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, kritisiert der Wildeshauser Coach. In der zweiten Hälfte habe sich seine Elf jedoch gesteigert. „Das war ordentlich. Wir waren dann die bessere Mannschaft und haben den Gegner eingeschnürt.“ Verloren habe man letztlich aufgrund des schwachen ersten Durchgangs. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber es war der erste Test, da muss man die Kirche auch im Dorf lassen“, meint Bragula.

Die Jubiläums-Sportwoche in Einen, das zur Gemeinde Goldenstedt gehört, bildet in seinen Augen „einen schönen Rahmen“ für das Duell mit dem SV Atlas. „Wir nehmen das gerne mit. Wir haben schon oft in der Vorbereitung gegen Atlas gespielt. Die Vereine haben ein gutes Miteinander“, ist Bragula für diesen Sonntag positiv gestimmt.