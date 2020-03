Herr Meenken, was haben Sie an den kommenden Wochenenden ohne Fußball vor?

Erich Meenken: Dieses Wochenende habe ich mal wieder was in Familie gemacht. Das war zuletzt zu kurz gekommen. Natürlich unter der Prämisse der vorgegebenen Einschränkungen. Ich habe schon versucht, den Mindestabstand zu halten, auch wenn das da nicht immer möglich war. Es ist für mich immer noch schwer vorstellbar, dass in den nächsten Wochen kein Fußball gespielt wird. Aber ich bin nicht der Erste, der es sagt: Fußball ist aktuell nicht das Wichtigste. Aktuell erfreue ich mich am guten Wetter und hoffe, das bleibt auch so. Dann kann man sich in den nächsten Wochen Gartenarbeit und Ähnlichem widmen.

Was hätte denn auf Ihrem Dienstplan als Fußballkreis-Vorsitzender gestanden?

Auf der Agenda steht schon immer noch die Frage, wie man den Spielbetrieb geregelt bekommt – unabhängig davon, was von obiger Stelle kommt.

Geplant ist die Pause erst einmal bis zum 19. April. Was halten Sie davon?

Zuerst wurde vom Niedersächsischen Fußballverband ja eine Pause bis zum 23. März beschlossen. Das war, um Zeit zu gewinnen. Wenn man dann die Geschwindigkeit der Ereignisse sieht, war es richtig, die Pause schnell zu verlängern. Wir hoffen, dass die EM gecancelt oder verschoben wird (Anmerkung der Redaktion: Das Turnier wurde mittlerweile auf das Jahr 2021 verschoben), dann können die Rahmenspielpläne ausgehebelt, nach hinten geschoben und angepasst werden.

Die Frage, die sich viele Fußballer stellen, ist, welche Folgen auf lange Sicht eintreten könnten: ein kompletter Saisonabbruch vielleicht sogar. Wie soll es dann mit Auf- und Absteigern weitergehen? Haben Sie da schon Informationen?

Konkrete Pläne gibt es da noch nicht. Stichtag ist erstmal weiterhin der 30. Juni. Es ist aktuell schwer vorstellbar, dass die Saison länger geht. Aber wir wappnen uns mit einem Plan B und überlegen, wie der Spielbetrieb am fairsten weitergehen kann. Würde die Saison über den 30. Juni hinaus ausgetragen, würde das bedeuten, dass die neue Saison nicht am 1. Juli und die Spiele nicht Anfang August anfangen könnten. Etliche Fragen gibt es dann, beispielsweise in Bezug auf die Wechselfristen der Spieler. Man kann die Saison abbrechen oder den aktuellen Stand theoretisch einfrieren und es so gestalten, als ob die Saison nicht gespielt wurde. Aber das ist nicht im Sinne des Sports. Wenn wir erst im August wieder anfangen könnten zu spielen beispielsweise, dann hätten die meisten Amateurspieler mit der Winterpause zusammen ein Dreivierteljahr nicht gespielt. Das ist mehr als grenzwertig. Man muss abwarten. Selbst sechs Monate in die Zukunft zu schauen, ist aktuell zu lang.

Können Sie sich persönlich eine Saison ohne Meister und Pokalsieger vorstellen?

Das sind Dinge, die man dann gut durchdenken muss. Eventuell kann man Entscheidungsspiele um Auf- und Abstiege machen, falls man Zeit hat. Auch eine Aufstockung der Ligen ist möglich. Die Grenzen sind hier, dass die Saison durchführbar sein muss. Und auch die Anzahl der Absteiger wäre in der dann folgenden Saison zwangsläufig sehr hoch. Aber man darf gedankenmäßig nichts ausschließen. Wir werden uns auch nicht erst in Kalenderwoche 16 (Anmerkung der Redaktion: 13. bis 19. April) zusammensetzen, sondern vorher alle denkbaren Sachen ausdiskutieren. Wir bleiben nicht untätig und warten nicht nur auf Anweisungen von oben. Was wir machen können, machen wir schnell. Wir zögern nicht lange und geben alle neuen Erkenntnisse bekannt.

Wie ist die Situation im Kreisgebiet? Kann der Kreisvorstand in seinem Hoheitsgebiet selbst entscheiden, wie es weitergeht?

Das sind ungelegte Eier. Ich glaube nicht, dass der übergeordnete Verband das schon diskutiert hat. Ich hoffe, dass wir da die Hoheit bekommen.

Befürchten Sie, dass sich Aktive aus den Vereinen abmelden, wenn zumindest mittelfristig nicht gespielt wird?

Das Virus ist höhere Gewalt, für die Zwangspause kann keiner was. Ich glaube nicht, dass sich die Masse der Mitglieder abmeldet. Ich hoffe, das Virus schreckt die Leute nicht in dem Sinne ab, dass sie austreten. Und das glaube ich auch nicht. Ich hoffe, es tritt ein „Jetzt erst recht“-Effekt ein, wenn es irgendwann wieder losgeht.

Wie haben Sie das Verhalten der Deutschen Fußballliga (DFL) erlebt, die zuerst die Spieltage in der 1. und 2. Bundesliga noch durchziehen wollte?

Klar geht es da um viel Geld. Aber das Wirtschaftliche wurde gerade in einzelnen Fällen zu sehr in den Vordergrund gerückt. Die Gesundheit kam an der einen oder anderen Stelle zu kurz. Die Politik hat gesamtwirtschaftlich angekündigt, Betriebe und Unternehmen zu unterstützen, die in Schieflage geraten. Profivereine sind Unternehmen. Ich will nicht ausschließen, dass der Staat – in welchem Maße auch immer – unterstützend eingreifen könnte. Viele Vereine in Liga 2 und 3 werden die Krise nicht verkraften können ohne Hilfe. Die Uefa und die Fifa müssten eigentlich Rücklagen haben.

Das Interview führt Michael Kerzel

Zur Person

Erich Meenken (60)

ist der Vorsitzende des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst innerhalb des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV). Diesen Posten übernahm er im Jahr 2015 zunächst kommissarisch, bevor er kurz darauf ordentlich gewählt wurde. Der gebürtige Auricher lebt seit 1985 in Delmenhorst. Er ist zudem der Vorsitzende des Delmenhorster TB.