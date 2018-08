Atlas-Kapitän Nick Köster (vorne links) und Marco Prießner (vorne Mitte) wollen mit einem Sieg gegen den TuS BW Lohne in die nächste Pokal-Runde einziehen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Ob Bastian Fuhrken hellseherische Fähigkeiten besitzt, darf durchaus bezweifelt werden. Den Gegner im Achtelfinale des Fußball-Niedersachsenpokals hat der Teammanager des SV Atlas trotzdem richtig vorausgesagt: Der Oberligist gastiert diesen Sonntag ab 15 Uhr beim TuS BW Lohne aus der Landesliga Weser-Ems. „Schon vor Wochen, als Lohne den Bezirkspokal gewonnen hat, habe ich gesagt, dass wir gegeneinander spielen werden“, berichtet Fuhrken schmunzelnd. Warum er glaubte, dass die Losfee den Blau-Gelben die Lohner bescheren würde? Nun, vermutlich weil das schlichtweg zu den Geschichten, die der Fußball schreibt, passt.

Zur Erinnerung: In der Saison 2016/17 lieferte sich Atlas mit Lohne ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Oberliga-Aufstieg. Am finalen Spieltag hielt der TuS eigentlich alle Trümpfe in der Hand, vergeigte seine Partie jedoch, sodass der SVA den Aufstieg perfekt machte. „Lohne wird richtig motiviert sein. Der TuS hatte den Aufstieg damals schon im Kopf“, sagt Fuhrken, „mehrere von uns haben Kontakt mit Scholli (Lars Scholz ist mit Beginn dieser Saison zu Lohne gewechselt; Anmerk der Red.), dadurch wissen wir, dass alle schon richtig heiß sind.“

Neuer Modus

Die Partie in Lohne ist das erste Pflichtspiel der Saison für die Blau-Gelben. Wie ernst nehmen sie den Pokal überhaupt? Als Vorbereitungsspiel unter Wettkampfcharakter stempelt der SVA die Partie jedenfalls nicht ab. „Am vergangenen Sonntag ist die mit dem Test gegen den DTB zu Ende gegangen“, betont Fuhrken, „das ist für uns jetzt zu 100 Prozent das erste Pflichtspiel.“ Dem Pokal misst der Verein – wie die meisten anderen auch – in diesem Jahr eine höhere Bedeutung bei. Schließlich hat der Niedersächsische Fußball-Verband den Modus verändert. Die Regionalligisten und Drittligisten spielen in einem Turnierbaum, die Oberligisten und vier Bezirkspokal-Sieger in einem anderen. Das Besondere: Beide Finalsieger qualifizieren sich für den DFB-Pokal. „Letztes Jahr hatte der Wettbewerb schon eine große Bedeutung. Aber wir wussten, dass wenn wir einen starken Dritt- oder Regionalligisten bekommen, Schluss ist. Jetzt spricht das Team jedoch darüber, soweit wie möglich zu kommen“, erzählt Fuhrken.

Das Ziel lautet also glasklar Einzug in die nächste Runde. Auf einen Selbstläufer braucht jedoch niemand zu hoffen. Atlas mag auf dem Papier der Favorit sein, das heißt jedoch nichts. Fuhrken: „Wir dürfen nicht drüber nachdenken, dass wir eine Klasse höher spielen. Lohne hat viel Qualität, da sehe ich uns nicht unbedingt als Favoriten an.“ Wenn das Team das annimmt und die eigene Klasse auf den Platz bringt, dann rechnet der Sportvorstand trotzdem mit dem Einzug in die nächste Runde. Außerdem lässt die Vorbereitung hoffen. In dieser hat sich der SVA durchweg ordentlich präsentiert, überzeugte auch gegen höherklassige Gegner. „Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir hatten immer eine gute Stimmung in der Mannschaft. Die Neuzugänge haben sich schon integriert“, sagt Fuhrken. Dass Letzteres so gut geklappt hat, liegt laut des Teammanagers an den Spielern, die schon länger das blau-gelbe Trikot tragen. Sie hätten den Neuen den Einstieg erleichtert. Wie gut die Vorbereitung wirklich war, möchte Fuhrken jedoch erst in der Winterpause genau bewerten.

Was sich allerdings schon herauskristallisiert hat: Das Innenverteidiger-Duo Marlo Siech und Neuzugang Karlis Plendiskis funktioniert. Beim Testspiel gegen den Regionalligisten BSV Rehden ließ es nur wenig zu und agierte bereits äußerst harmonisch. Allerdings ist es derzeit noch fraglich, ob die beiden in Lohne gemeinsam in der Innenverteidigung auflaufen können. „Marlo hat eine Leistenzerrung, er war Montag beim Arzt. Wie doll die ist, müssen wir mal sehen“, meint Fuhrken. Stand jetzt stehen die Zeichen eher schlecht für einen Einsatz von Siech.

Youngster Thade Hein hatte sich zuletzt mit Rückenproblemen herumgequält. Am Donnerstag stand er beim Testspiel der Atlas-Reserve jedoch wieder auf dem Platz. Thomas Mutlu lief bei der Partie ebenfalls auf, spulte die kompletten 90 Minuten ab. „Beim Abschlusstraining müssen wir mal schauen, wer wie fit ist. Jannik Vollmer hatte zuletzt auch kleinere Wehwehchen“, erzählt der Teammanager. Ganz sicher fehlen wird dagegen Stürmer Thore Sikken. Nach überstandenem Kreuzbandriss absolvierte er die komplette Vorbereitung, fällt nun aber wegen des Verdachts auf einen Muskelbündelriss aus. „Ich finde das total schade. Wir und er hatten großes Vertrauen. In der Vorbereitung haben wir im Sturm und in allen anderen Mannschaftsteilen einiges ausprobiert, sodass wir darauf reagieren können“, sagt Fuhrken, „wir haben ein, zwei Varianten, können also auch Scholli überraschen. Er weiß nicht alles.“