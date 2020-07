Derbys wie zwischen dem SV Tur Abdin und dem FC Hude wird es in der kommenden Saison wöchentlich geben. Die sechs Teams aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg treten alle in einer Neunerstaffel an. (Ingo Möllers)

Es ist beschlossene Sache: Auch die Fußball-Bezirksliga Weser-Ems 2 wird in der kommenden Saison in zwei Staffeln geteilt. Das bestätigte Frank Schulte, stellvertretender Vorsitzender des Bezirksspielausschusses und Staffelleiter der Bezirksligen 1 und 2, auf Nachfrage. Die Mannschaften aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg gehen in der Staffel B an den Start, die aus neun Teams besteht. Mit dabei sind der SV Tur Abdin, SV Baris, TuS Heidkrug, SV Atlas II, VfL Stenum und FC Hude sowie BW Bümmerstede, GVO Oldenburg und der VfL Oldenburg II. Auf die Vereine warten dementsprechend jede Menge Derbys. Und auch die Fahrten zu den drei Oldenburger Vertretern sind nun wahrlich nicht die längsten. Geplant ist, dass die Saison am 6. September beginnt. Bis spätestens Anfang November soll die Hinrunde absolviert sein. Kurz vor Ostern 2021 – das wäre dann Ende März/Anfang April – soll es mit der Rückrunde weitergehen, die dann bis zum 30. Mai dauert. Die beiden Sieger der Staffeln A und B ermitteln anschließend im direkten Duell den Aufsteiger in die Landesliga. Die jeweils zwei letzten Teams steigen direkt ab. Falls der VfL Wildeshausen und der WSC Frisia Wilhelmshaven beide in der Landesliga bleiben, müssen nur drei Mannschaften runter. In diesem Fall würden die beiden Vorletzten gegeneinander antreten. Wenn Wildeshausen und Frisia Wilhelmshaven beide absteigen, gibt es in der darauffolgenden Saison eine 17er-Staffel.

„Wir haben eine rege Diskussion geführt, die verschiedenen Modelle durchgesprochen und dann entschieden, wie wir das machen. Da ist dieses Konstrukt bei rumgekommen“, erklärt Frank Schulte. Zusätzlich zur üblichen Wetter-Problematik ab Herbst kämen in diesem Jahr auch noch die Corona-Unwägbarkeiten. „Da hat man gesagt: Wir nehmen diese Saison eine sichere Variante, um 2020/21 wieder eine vernünftige Saison spielen zu können“, führt Schulte aus.

Bei den Trainern der hiesigen Vereine stößt die gefundene Lösung auf Zustimmung. „Das ist wahrscheinlich die Variante, mit der man am besten durchkommt“, meint Lars Möhlenbrock, Coach des FC Hude. Es seien zwar wenige Partien, „aber so sind wir auf der sicheren Seite.“ Kleine Staffeln mit Hin- und Rückrunde – „da kommen wir zeitlich gut mit hin.“ Aufgrund der geringen Anzahl an Spielen sei er anfangs etwas skeptisch gewesen, doch Frank Schulte habe sehr gut erklärt, weshalb dieses Modell sinnvoll sei. „Das ist durchdacht, hat Sinn und Verstand“, sagt Möhlenbrock. „Ich glaube, es gibt keine perfekte Regelung. Man muss das vor dem Hintergrund sehen, dass wir die nächste Saison normal im Regelbetrieb laufen lassen können.“

Kurze Fahrten als Pluspunkt

Andree Höttges, Trainer des SV Tur Abdin, kann der kleinen Liga ebenfalls Positives abgewinnen. „Ich finde die Lösung wirklich gut, weil die für mich auch sinnvoll ist. Ich denke, dass wir hintenraus sonst Probleme kriegen würden“, meint er und verweist darauf, dass die Monate November und März wegen des Wetters schwierig seien. Zudem würden die Partien fehlen, die sonst im August stattfinden. „Das zeugt für mich von Weitsicht“, sagt Höttges und spricht den Verantwortlichen des Verbandes „ein großes Lob“ aus. Auch die vielen Derbys seien von Vorteil: „Die Fahrten werden minimiert.“ Man spiele in der Umgebung, „was seinen Reiz hat“.

Das sieht Önder Caki, Coach des SV Baris, genauso. „Das ist natürlich für jede Mannschaft eine reizvolle Sache“, urteilt er. Allerdings ist die Parallelstaffel seiner Meinung „wesentlich einfacher“. Dort treten der ESV Wilhelmshaven, FC Rastede, Heidmühler FC, SV Brake, SV Ofenerdiek, SV Wilhelmshaven, TSV Abbehausen und TuS Obenstrohe an. Daher sieht Caki der Saison „mit verschiedenen Gefühlen“ entgegen. Er rechnet mit einer spannenden Spielzeit, schließlich seien 16 Partien sehr wenig, „das kann in beide Richtungen gehen“, meint der Baris-Trainer. Wichtig sei, wie man in die Saison reinkommt. Alles in allem bewertet er die nun beschlossene Variante positiv. „Es ist so die beste Lösung“, sagt Caki. Bei einem erneuten Lockdown könne sich schließlich alles nach hinten verschieben.

Önder Caki, Trainer des SV Baris, erwartet aufgrund der wenigen Partien eine Spielzeit, in der es in beide Richtungen gehen kann. (Ingo Möllers)

Für Jorge Jacinto, Co-Trainer des TuS Heidkrug, hat die kleine Liga „ein bisschen Oldie-Charakter“, aber auch eine „positive Brisanz“. Als großen Pluspunkt sieht auch er, dass die langen Auswärtsfahrten wegfallen. „Die Kosten werden für jeden Verein ein bisschen gesenkt. Ich glaube, da profitiert jeder von.“ Sportlich gesehen erwartet Jacinto eine große Herausforderung. „Da darf man sich nicht viele Fehltritte erlauben“, meint er mit Blick auf zwei Absteiger bei neun Mannschaften. Etwas unglücklich findet er derweil die lange Pause zwischen Hin- und Rückrunde. „Da muss aber jeder mit klarkommen“, bemerkt Jacinto.

Um die Lücke zu füllen, können die Mannschaften in der freien Zeit Freundschaftsspiele und Turniere bestreiten – so lautet der Plan. „Da hat man die Möglichkeit, Spiele zu organisieren“, sagt Frank Schulte. Zudem gibt es dann ein Polster, um für einen Fall gewappnet zu sein, der hoffentlich gar nicht erst eintritt. „Wenn eine Mannschaft von Corona getroffen wird und in Quarantäne muss, hat man Zeit genug zu reagieren“, erklärt der Staffelleiter.