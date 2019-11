Julian Thomas, Nummer eins bei Blau-Weiß, spielte je zwei Sätze im Einzel und Doppel. Alle vier entschied er im Tie-Break für sich. (MöLLERS)

Delmenhorst. Die Luft auf höchster deutscher Tennisebene wird für die Herren 55 des TC Blau-Weiß Delmenhorst immer dünner. Nach der 2:4-Niederlage in eigener Halle gegen den TC Westerland steht das TC-Quartett als Tabellenletzter kurz vor dem Absturz aus der Regionalliga. „Wir können immer noch den Abstieg vermeiden. Voraussetzung ist allerdings, dass wir am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen den Eimsbütteler TV in Bestbesetzung antreten können“, gibt sich der Delmenhorster Mannschaftsführer Claus-Dieter Dreyer optimistisch.

Julian Thomas überzeugt

Ein weiterer Grund für den im Lager der Blau-Weißen herrschenden Optimismus dürfte gewesen sein, dass man dem ungeschlagenen Tabellenführer und Meisterschaftsfavoriten von der Insel ausgezeichnet Paroli geboten hat und ohne die verletzungsbedingte Aufgabe von Horst Walde vielleicht sogar ein Remis geschafft hätte. Dabei begann es für den Einheimischen recht vielversprechend, um das zum Schlüsselspiel avancierte Match für sich zu entscheiden. Die dabei in seinem Spiel gebotene Souveränität hielt allerdings nur bis Mitte des zweiten Satzes, als er ein Break vorn lag. In der Folgezeit unterliefen dem Delmenhorster allerdings immer öfter leichte Fehler, sodass sein Kontrahent Dirk Friedrichsen plötzlich Morgenluft witterte und auf 6:5 davon zog. Mit einem Kraftakt schaffte Walde dann aber noch den Ausgleich und den dadurch fällig gewordenen Tiebreak. Aber auch hier konnte der Delmenhorster ein schnelles Mini-Break nicht zu seinem Vorteil nutzen und verlor mit 6:8. Damit war bereits die Entscheidung zu Gunsten des Westerländer gefallen. Wie befürchtet gab Walde im jetzt noch anstehenden Match-Tiebreak beim Stand von 0:2 verletzungsbedingt auf.

Da zuvor bereits der Neuzugang der Delmenhorster Hendrick Lüddemann das Eröffnungseinzel gegen Jörn Bußmann mit 2:6, 3:6 verloren hatte und sich auch Hans-Hermann Breuer trotz einer guten Leistung Ralf Moeller mit 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben musste, konnte lediglich noch Julian Thomas eine frühzeitige Gesamtniederlage vermeiden. Was dann auch gelang.

Einmal mehr bot die Nummer eins der Gastgeber alles, was diesen Sport so interessant macht. Daran war allerdings auch sein Kontrahent Thomas Bender maßgeblich beteiligt, um die zahlreichen Fans zu begeistern. Knallharte Aufschläge, ein gekonntes Winkel- und Volley-Spiel sorgten dafür, dass diese Partie eines Spitzeneinzels würdig war. Zudem war das auf Augenhöhe ausgetragene Match an Spannung kaum noch zu übertreffen. Letztendlich konnte Thomas beide Sätze äußerst knappen mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) für sich entscheiden. Damit nicht genug: Auch im Doppel mit seinem Partner Lüdemann zeigte der Spitzenspieler der Blau-Weißen erneut Nervenstärke und gewann auch diese Partie gegen das Gästeduo Bänder/Bußmann mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Damit war der 2:3-Anschluss geschafft, doch zu mehr reichte es nicht. Erwartungsgemäß mussten Breuer und der angeschlagene Walde dem Gästedoppel Friedrichsen/Hans-Peter Hinz – wenn auch knapp – mit 5:7, 4:6 geschlagen geben.