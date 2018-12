Mit der Einwechselung von Jakub Anuszewski (hellblau) kam die Wende für die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg in der Partie gegen die HSG Delmenhorst. (OLAF KOWALZIK)

Bookholzberg. Sam und Soheil Ramin schaukelten sich in der Vorrunde zur Handball Oberliga gegenseitig spaßig hoch. Die A-Jugend der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg hatte gerade die HSG Delmenhorst mit 38:18 (18:9) abserviert, was der Gastgeber auch gleich mit einem lauthalsen „Derbysieg“-Tänzchen feierte. Aber wer von den beiden Ramins gewann das interne Brüder-Duell?

„Ganz klar ich“, riskierte der Delmenhorster Sam Ramin den sofortigen Vorstoß, „ schließlich habe ich meinen Bruder beim einzigen Zweikampf des Spiels im Tempogegenstoß gebremst“. Das Besagte ereignete sich in der 33. Spielminute, als der jüngere den älteren, in Bookholzberg spielenden Bruder, im letzten Augenblick frei vor dem Tor von Moritz Schäfer stoppte. „Die Chance hätte ich mir sonst nicht entgehen lassen“, bestätigte Soheil Ramin. „Dafür hat Sam aber auch eine große Chance selbst weit neben das Tor gesetzt“, feuerte er eine Breitseite zurück. Die Familie plus Verwandtschaft auf den Rängen einigte sich auf ein Unentschieden und klatschte hüben wie drüben. Mutter Pary schloss bei diesem Zweikampf jedoch lieber die Augen, ansonsten filmte sie eifrig mit dem Handy mit. „Das schauen sich die beiden hoffentlich auch noch in 20 Jahren gerne an“, lachte sie mit großem Stolz in der Stimme.

Gut sieben Jahre hatten ihre Zöglinge in Delmenhorst zusammen gespielt, bis Soheil in dieser Saison mit Zielrichtung Bundesliga zum Rivalen wechselte. Seitdem jedoch klar war, dass sie in der Vorrunde zur Oberliga Aufeinandertreffen würden, gingen die Sticheleien untereinander los. Vor allem in der Woche vor dem Spiel. „Beim Essen oder auch im Auto: Jeder wollte der Bessere sein“, schmunzelte Pary Ramin. Dabei hatte das Bruderduell bis zum Schluss auf der Kippe gestanden, da der Delmenhorster B-Jugend-Coach Sam Ramin erst wenige Stunden vor dem Spiel die Freigabe für den Einsatz gab. „Meine Leistung war in der B bislang nicht so überzeugend, und der Einsatz in der A soll ja auch eine Belohnung sein“, gab der Geläuterte zu, der am Spieltag keinen Bissen zu Essen herunter bekam. Als Denkzettel musste er, ebenso wie seine mitspielenden B-Mannschaftskameraden, die Strecke von Delmenhorst nach Bookholzberg mit einer Zehn-Kilo-Weste joggen, anstatt komfortabel gefahren zu werden.

Für Soheil Ramin war es wiederum das Comeback nach einer genähten Kinnplatzwunde und zwei erlittenen Bänderverletzungen im Fuß. „Deshalb bin ich ja auch noch nicht ganz fit“, erklärte er. Sein Start in die erste Hälfte verlief mit vier Fehlern mehr als bescheiden, weshalb der Mittelangreifer beim 3:5-Rückstand zunächst nach zehn Minuten gegen Jakub Anuszewski ausgewechselt wurde. Das war gleichbedeutend mit der Wende, denn „Kuba“ Anuszewski traf bis zum 12:8-Vorsprung nicht nur fünfmal ins Schwarze (22.), er dämmte in der Abwehr auch die Gefährlichkeit des HSG-Goalgetters Bastian Schäfer ein. „20 Minuten je Halbzeit haben wir das Tempo verschleppt und konzentriert gespielt, danach hat Bookholzberg unsere Fehler vor allem zum Kontern genutzt“, sagte der Delmenhorster Trainer Frederic Oetken. Ihm hatten mit Torben Haase im Rückraum und Fynn Braunschweig am Kreis aber auch zwei wichtige Kräfte gefehlt. Grüppenbührens Trainer Stefan Buss freute sich darüber, dass seine Mannschaft endlich wieder vom Anfang bis zum Ende „Kampfgeist gezeigt und Tempo gemacht hat.“ Dadurch zog der künftige Oberligist weiter auf 18:9 davon. Die zurückgefallenen Delmenhorster müssen ab Januar 2019 in der Verbandsliga ran.

Das Tor des Tages warf Jakub Anuszewski per Kempa von halbrechts auf Anspiel des Linksaußens Bennet Krix zum 31:15. „Das hatten wir im Training geübt und es hat auf Anhieb gut geklappt“, schmunzelte der neunfache Torschütze. Ihm blieb sogar noch Zeit, einer guten Freundin in Las Vegas zuzuwinken, die per Livestream von der Tribüne aus zugeschaltet wurde. Damit war das Derby nicht nur in der gut besuchten Halle am Ammerweg, sondern auch im US-Bundesstaat Nevada der Hit.