In der Stadtbadhalle (Foto) finden an diesem Wochenende die Wettbewerbe der Frauen statt. Die Männer spielen in der Stadionhalle an der Düsternortstraße. (Ingo Möllers)

Die Fußballfelder des Stadions an der Düsternortstraße sind kaum noch zu erkennen. Im Minutentakt haben dort Volleyballer aus der gesamten Bundesrepublik am Freitag ihre Zelte aufgeschlagen, um Delmenhorst an diesem Wochenende zum 41. Mal in eine Volleyball-Hochburg zu verwandeln. 240 Teams wollen sich das traditionelle Pfingstturnier nicht entgehen lassen. Es dürfte also wieder voll und laut werden in den insgesamt sieben Delmenhorster Hallen.

An das überragende Melde-Ergebnis aus dem Vorjahr kommen die Veranstalter jedoch nicht ganz heran: „Wir haben einen Ticken weniger Teams dabei, weil einige keine Zeit über Pfingsten gefunden haben. Leider sind auch keine Mannschaften aus dem Ausland vertreten“, sagt Organisator Jonas Woinitzki.

Obwohl beim Pfingstturnier der Spaß im Vordergrund steht, geht es auch sportlich zur Sache. Gespielt wird in sechs Leistungsklassen für Damen-, Herren- und Mixed-Mannschaften. Am Sonnabend starten die Herren und Damen der Leistungsklassen eins bis vier. Der Sonntag gehört den Mixed-Leistungsklassen eins bis sechs. Wer Volleyball auf höchstem Niveau sehen möchte, sollte die Hallen am Montag besuchen, denn dann steigen die Herren und Damen der Leistungsklassen A (Bundesliga bis Verbandsliga) und B ins Turnier ein. Während die Damen ihre Spiele in der Stadtbadhalle austragen, sind die Männer im Stadion gefordert. Die Partien beginnen ab 9.30 Uhr und enden jeweils am späten Nachmittag.

Während des gesamten Wochenendes sind rund 200 Helfer im Einsatz. Das Kommando hat in diesem Jahr zum ersten Mal Jonas Woinitzki, nachdem er 2018 noch als Co-Organisator an der Seite von Daniel Altkirch agiert hatte. „Ich habe mir den Aufwand ungefähr so vorgestellt. Jedoch mussten wir bei der Stadt nochmals mehr Auflagen erfüllen“, betont der 22-Jährige. Der Höhepunkt der Veranstaltung steht erneut am Sonnabend an, wenn ab 22 Uhr die legendäre Volleyball-Fete im Haus Adelheide steigt. „Dafür bieten wir Bus-Shuttles an, damit die Sportler sicher ankommen“, informiert Woinitzki.