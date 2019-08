Lennart Witt (mit Ball) feierte seine Premiere für die HSG Delmenhorst. Noch fehlte die Abstimmung, was bei Neuzugängen aber in der Natur der Sache liegt. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Der Toyota-Engelbart-Cup ist ein fester Bestandteil der Vorbereitung auf die Handballsaison. Für die HSG Delmenhorst läutete er die heiße Phase auf diese Oberliga-Spielzeit ein. Bis dato hatte das Team von Trainer Jörg Rademacher vor allem an der Athletik gearbeitet. Nun folgen die spielerischen und taktischen Elemente, bevor die Punktspielserie am Sonnabend, 7. September, mit einem Heimspiel gegen den TuS Rotenburg beginnt. Beim Engelbart-Cup belegte die Rademacher-Sieben den dritten Platz unter sechs Teilnehmern. Den Pokal nahm Norre Djurs HK mit nach Dänemark. „Ich habe von den anderen Mannschaften nur positives Feedback bekommen, die Veranstaltung ist gelungen. Die Dänen, aber auch Hatten und Schwanewede wollen gerne wiederkommen“, resümierte Jürgen Janßen, Vorsitzender der HSG. Auch mit der Zuschauerresonanz war er durchaus zufrieden. Rund 250 Zuschauer waren am Freitagabend in der Halle. „Mehr als im letzten Jahr“, sagte Janßen. Am Sonnabend waren es ein paar weniger.

Aus sportlicher Sicht fiel das Fazit gemischt aus. „Es bleibt ein zwiegespaltenes Bild. Wir konnten teilweise nicht mit der ganzen Mannschaft spielen, gerade am Sonnabend hat der komplette Innenblock gefehlt. So konnten wir anderen Leuten Einsatzzeit geben, aber uns nicht einspielen“, meinte Rademacher. Mit dem Turnier insgesamt sei er nicht unzufrieden. „Wir konnten unter Wettbewerbsbedingungen testen und schauen, wo wir stehen. Dafür war das Turnier aufschlussreich“, meinte der HSG-Coach.

Hinter dem Sieger aus Dänemark belegte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen, das wie die Delmestädter in der Oberliga Nordsee an den Start geht, den zweiten Platz. Die Rademacher-Sieben verlor gegen Norre Djurs mit 12:18 und gegen Schwanewede mit 14:19. Gespielt wurden im Jeder-gegen-jeden-Modus. Durch drei Siege gegen die beiden Oberligisten TSG Hatten-Sandkrug (16:15) und SV Beckdorf (18:14) sowie die A-Jugend des HC Bremen (16:13) stand Delmenhorst letztlich bei 6:4 Punkten und auf Rang drei. „Das Resultat ist zweitrangig, man sollte es nicht überbewerten. Die Dänen waren das beste Team und haben verdient gewonnen. Wir haben aber gesehen, dass wir konkurrenzfähig und nicht weit weg sind“, sagte Rademacher. Grundsätzlich müsse man sehen, dass alle Teams noch in der Vorbereitung stecken und beim Turnier taktierten.

Es liegt viel Arbeit vor der HSG

Grundsätzlich ist Rademacher mit dem Leistungsstand des Kader zufrieden. „Wir sind im athletischen Bereich weiter als im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Wir konnten mehr und besser trainieren, beispielsweise viele Läufe im Stadion machen. Dazu kommt, dass wir bisher keine verletzen Spieler und mit Marcian Markowski nur einen angeschlagenen haben. Das war im Vorjahr ganz anders“, berichtete Rademacher.

Die Grundlagen sind gelegt, nun folgt die handballerische Arbeit. Woran es noch hapert, machte Rademacher beim Engelbart-Cup aus. „Die Chancenverwertung muss besser werden, das Passspiel sicherer und genauer, und auch die Laufwege stimmen noch nicht. Aber das war mir alles vorher bewusst. Daran haben wir bisher noch nicht viel gearbeitet und darauf liegt der Fokus in den kommenden Wochen. Ich glaube, dass die spielerischen Aspekte dann kommen. Wir haben noch genug Zeit, um zu testen. In den nächsten ein, zwei Wochen trainieren wir fast jeden Tag und gehen dann in den normalen Rhythmus vor dem ersten Spiel“, blickte Rademacher voraus. Bis dahin soll auch die defensive Abstimmung besser sein. „Wir sind im Soll“, meinte Rademacher. Gerade die Neuen müssten sich erst an die Abläufe gewöhnen. „Das wird auch noch eine Zeit lang dauern, aber von Woche zu Woche immer besser“, meinte Rademacher. Mit Lennart Witt, Marko Babic und Mario Reiser gingen drei Zugänge beim Engelbart-Cup auf Torjagd, im Kasten feierte Silas Schumacher seine Premiere.

Letzterer geht als Nummer zwei hinter Sönke Schröder in die Saison. Nicht mehr im Kader steht Deni Prvonozac. „Er meinte, dass er seinen Urlaub spontan verlängern könnte, dazu stimmten die Informationen über seinen Leistungsstand nicht, die er uns aus Kroatien zukommen ließ. Da so etwas im Januar schon einmal vorgekommen war, ist nun das Vertrauen weg. Der Vertrag wurde aufgelöst“, berichtete Janßen. Die HSG schaut sich nun nach einem neuen Torwart um. „Aber es wird schwer, jetzt noch einen zu finden. Sonst ziehen wir einen aus unserer zweiten Mannschaft als dritten Torwart hoch“, kündigte der HSG-Chef an.