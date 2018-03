Alexander Bestvater (weiß) zeigte eine starke Leistung beim BJJ/NeWaza-Turnier und verlor nur gegen Alexander Keil. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Bilanz der Ju-Jutsu-Kämpfer des Delmenhorster TV und des JC Bushido bei den Regional-Einzelmeisterschaften kann sich sehen lassen: 23 Podestplätze des DTV, darunter vier goldene, bedeuteten Rang vier von 13 teilnehmenden Vereinen im Medaillenspiegel. Bushido stellte vier Sieger sowie zwei Drittplatzierte (Rang sechs im Medaillenspiegel). Und dennoch zeigte sich Reiner Sonntag, Ju-Jutsu-Abteilungsleiter beim DTV, völlig unzufrieden mit dem Turnier. Das hatte jedoch keine sportlichen Gründe. Sonntag berichtete, dass die Wettkampfrichter Wirkungstreffer der Kämpfer zugelassen hätten, obwohl diese im Regelwerk nicht erlaubt seien. „Wenn sich das bei den kommenden Wettkämpfen wie der Landesmeisterschaft nicht ändert, wird der DTV nicht mehr an diesen teilnehmen“, sagte er.

Froh zeigte sich der Abteilungsleiter darüber, dass seine Athleten „weitestgehend ohne Verletzungen“ von der Matte gingen. Alexander Merkel, Trainer der Ju-Jutsu-Kämpfer vom JC Bushido, bemängelte, dass die Richter keine klare Linie gehabt, sondern „gefühlt aus dem Bauch heraus“ entschieden hätten. Zu hart seien die Kämpfe mit Beteiligung seiner Athleten jedoch nicht gewesen, auch wenn sich Daniel Inviya bei einer unglücklichen Aktion Elle und Speiche gebrochen hatte. „Aber das passiert halt mal. Da hatte keiner Schuld dran, auch die Kampfrichter nicht“, betonte Merkel.

137 Kämpfer standen in diversen Alters- und Gewichtsklassen auf der Matte und trugen in der Delmenhorster Stadtbadhalle 200 Kämpfe im Ju-Jutsu-Fighting sowie im BJJ/NeWaza-Wettkampf aus. Ju-Jutsu-Fighting besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil versuchen die Kämpfer, durch Schläge und Tritte (Atemi-Techniken) zu punkten. Im zweiten Teil wird versucht, den Gegner ausschließlich durch einen Wurf oder einen Hebel zu Boden zu bringen. Im dritten Teil ist das Ziel, den Gegner 15 Sekunden mithilfe einer Festlegetechnik zu halten oder ihn durch eine Würge- oder Hebeltechnik vorzeitig zur Aufgabe zu bringen.

„Im Fighting ist laut Regelwerk nur Leichtkontakt erlaubt. Es zählt der Treffer, nicht die Wirkung. Es geht um Technik und nicht darum, den Gegenüber möglichst hart zu erwischen“, erklärte Sonntag. Das sei ein bedeutender Unterschied, weshalb gerade Kinder und Jugendliche dem Ju-Jutsu und nicht Vollkontaktsportarten wie Taekwondo oder Kickboxen nachgehen. „Gerade bei den Jüngeren geht es um Spaß und darum, dass sie in Wettkämpfen zeigen wollen, dass sie die Techniken beherrschen. Wenn sie harte Treffer einstecken müssen, ergeben sich zwei Reaktionsmöglichkeiten: Entweder die Kinder schlagen und treten selbst hart zurück, oder sie verlieren den Spaß und hören mit Ju-Jutsu auf“, meinte Sonntag.

Das Regelwerk sehe den Leichtkontakt für alle Altersklassen vor. Bis zur U12 sind zudem Aktionen zum Kopf verboten, bis zur U15 dürfen Schläge und Tritte zum Kopf angedeutet werden – die Richter geben hier Punkte, wenn der Ausführende die Aktion vorher stoppt, aber getroffen hätte, hätte er durchgezogen. Ab der U18 darf der Kopf des Gegners berührt werden, dieser darf sich aber nicht bewegen, der Schlag oder Tritt darf also keine Wirkung zeigen. „Bei diesem Fighting-Turnier ist das saubere Kämpfen aber untergegangen“, sagte Sonntag.

Er selbst, mehrere andere Trainer und Eltern hätten sich bei den Wettkampfrichtern beschwert. Doch ohne Erfolg. „Ich bin daher mit diesem Teil des Turniers sehr unzufrieden. Eigentlich sieht das Regelwerk vor, dass harte Treffer bestraft werden. Aber das blieb dieses Mal völlig aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Strafe gab. Und das zeigt schon, dass nicht hingeschaut wurde“, meinte Sonntag. Die Platzierungen der Kämpfer seien unter diesem Aspekt völlig sekundär.

Anders bewertete er das BJJ/NeWaza-Turnier. Dieser Wettkampf läuft nach anfänglichem Anfassen im Stand und Übergang in die Bodenlage nur am Boden ab. Ziel ist, den Gegner durch eine Würge- oder Hebeltechnik vorzeitig zur Aufgabe zu bringen. „Hier haben die Kampfrichter früh Punkte gegeben und auf die Kämpfer geachtet. Das war sehr gut“, berichtete Sonntag. Hervor hob er die Leistung von Alexander Bestvater, der sich im Finale seinem Kontrahenten Philipp Keil aus Osnabrück in der Klasse bis 85 Kilogramm geschlagen geben musste. „Er hat uns positiv überrascht, gerade weil es sein erstes BJJ/NeWaza-Turnier war. Keil ist das Aushängeschild in der Region, ein Sieg gegen ihn wäre eine kleine Sensation gewesen. Der Erfolg gegen Dennis Dübel im Halbfinale war schon sehr überraschend“, sagte Sonntag.

Auch Merkel zeigte sich mit seinen Sportlern sehr zufrieden. „Wir haben nur ein kleines Team von vier Leuten, aber die haben vier goldene und zwei bronzene Medaillen geholt. Das ist sehr gut“, meinte Merkel. Seine Akteure seien kampferfahren und könnten daher auch damit umgehen, wenn es etwas ruppiger auf der Matte zugehe. Alles in allem sei die Härte in Ordnung gewesen. Merkel monierte jedoch, dass viele Gewichtsklassen zusammengelegt wurden. „Dadurch sind Leute aufeinandergetroffen, die nicht hätten gegeneinander kämpfen sollen. Da waren die Unterschiede dann zu groß“, meinte er.