Seit Jahren ist die Stadionhalle marode, eine Sanierung steht jedoch in den Sternen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Grundsätzlich sind sich Stadtrat, Fachbereiche und Vereine einig: Die Stadionhalle muss dringend saniert werden. Darüber herrscht eigentlich seit Jahren Konsens, nur getan hat sich kaum etwas. Und so verfällt die 1970 gebaute und anschließend nie grundlegend renovierte Sportstätte nach und nach. Mittlerweile ergibt es keinen Sinn mehr, einzelne Abschnitte wie das Dach oder den Boden zu reparieren. Es hilft nur noch eine Kernsanierung. Und diese würde 3,8 Millionen Euro kosten. Das geht aus einem Gespräch hervor, das Vertreter des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport, des Fachbereichs Gebäudeverwaltung sowie Vereinsvertreter der HSG Delmenhorst, des Hockeyclub Delmenhorst und des Rollsportverein Delmenhorst miteinander geführt haben. Auch der Erste Stadtrat Markus Pragal nahm an dem Treffen teil.

Die Mängelliste ist lang: Das Hallendach ist nicht mehr sanierungsfähig und muss abgerissen werden. In den Umkleidekabinen sind die Rohre und die Fliesen defekt und es breitet sich Schimmel aus. Die immer wieder ausfallende Heizung wurde seit rund einem Vierteljahrhundert nicht mehr repariert. „Grundsätzlich sind diverse Baumängel an und in der Stadion-Sporthalle vorhanden und bekannt“, teilt Stadtsprecherin Maike Stürmer-Raudszus mit.

Ob und wann die Halle saniert wird, ist ungewiss. „Die einzelnen Sanierungsschritte sind sorgfältig aufeinander abzustimmen und insbesondere deren Machbarkeit in Bezug auf die erforderliche Finanzierung zu prüfen“, heißt es seitens der Stadt. Die Verwaltung wolle „einen abgestimmten Vorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2019 und die Folgejahre erarbeiten und den politischen Gremien zur Beratung vorlegen, damit der Rat abschließend entsprechende Beschlüsse fassen kann“, teilt Stürmer-Raudszus mit.

Kurz vor dem Kollaps

Thema im Rathaus ist die Stadionhalle immer wieder. Bereits im März 2014 kündigte Arnold Eckardt, damals Fachbereichsleiter der Stadt für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur, eine baldige Sanierung des Daches für 300 000 Euro an. Es passierte nichts. Im Februar dieses Jahres machte der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen seinem Ärger Luft: „Wir warten nun schon seit sechs Jahren auf die Renovierung der Stadionhalle. Die Landeszuschüsse hierzu wurden nicht in Anspruch genommen, und wir wurden jedes Jahr vertröstet. Auch dieses Jahr wurde dieses Projekt mit dem Hinweis verschoben, dass keine Ressourcen zur Planung und Durchführung in der Verwaltung bestehen.“ Nach dem jüngsten Gespräch mit den Fachbereichsleitern zeigte er sich jedoch zuversichtlicher.

Er machte deutlich, dass man durchaus Verständnis für die derzeitige Lage der Stadt aufgrund der Krankenhaus-Problematik habe. Es dürfe jedoch nicht sein, dass die Halle eventuell aus betriebswirtschaftlichen Gründen geschlossen wird. Die Betriebskosten sind durch die fehlende Sanierung sehr hoch. Deswegen droht jedoch vorerst keine Schließung. „Die Stadtverwaltung wird die Sporthalle nicht aus Gründen von hohen Betriebs- oder Energiekosten schließen“, bestätigt Stürmer-Raudzus. Eine Schließung aufgrund sicherheitsrelevanter Mängel oder technischer Ausfälle könne grundsätzlich nie ausgeschlossen werden. Dies gelte jedoch für alle Gebäude gleichermaßen.

Falls die Halle in den kommenden Jahren saniert werden sollte, müsste sie auch gesperrt werden. Da eine Renovierung oder Reparatur nicht mehr hilft, gibt es zwei Möglichkeiten neben einem Abriss und Neubau, was jedoch äußerst unwahrscheinlich ist: eine Generalsanierung und eine Sanierung in mehreren Abschnitten. Für die komplette Sanierung in einem Zug müsste die Halle nach Stadtangaben für mindestens ein Jahr geschlossen werden. Die schrittweise Sanierung würde sich voraussichtlich über zwei Jahre hinziehen und nicht zu einer durchgängigen Hallensperrung führen.

Das Fazit des Gesprächs zwischen Vereinen und Stadt ist simpel: Allen Beteiligten ist klar, dass die Halle, die 1970 gebaut und seitdem nicht renoviert worden ist, so schnell wie möglich saniert werden muss. Problem ist und bleibt die Finanzierung.