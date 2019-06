Die Großgruppe des Unicycle-Teams Harpstedt verpasste zwar trotz einer starken Leistung das Bundesfinale in Berlin, tritt dafür aber im kommenden Jahr beim Feuerwerk der Turnkunst auf. (FR)

Braunschweig. Wer das Prädikat „ausgezeichnet“ nach einem sportlichen Wettbewerb verliehen bekommt, hat allem Anschein nach eine beeindruckende Leistung geboten. Genau das gelang der Großgruppe des Unicycle-Teams Harpstedt beim Landesfinale „Rendezvous der Besten“ in Braunschweig, für das sich die Einradfahrerinnen bei der Vorentscheidung in Cuxhaven Anfang Mai qualifiziert hatten. Und auch wenn es zunächst ein wenig paradox klingt: Trotz der hervorragenden Leistung reichte es nicht, um sich die Teilnahme am Bundesfinale in Berlin zu sichern. Ursächlich hierfür war die ausgesprochen starke Konkurrenz beim Landesfinale.

„Es war aber wieder ein großes Erlebnis, bei einem solchen Wettbewerb gegen international erfahrene Turngruppen anzutreten. Das Rendezvous der Besten ist ein Highlight, das Ambiente, die Teilnehmer, der sehr faire und sportliche Umgang miteinander sind einmalig, und das Team sowie die Trainerinnen sind sich einig, dass sie 2020 wieder an diesem Wettbewerb teilnehmen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Unicycler. Obwohl die Qualifikation für das Bundesfinale nicht gelang, sei das Team für sein hartes und diszipliniertes Training sowie seine eindrucksvolle Kür belohnt worden. Und das nicht nur mit der zweithöchsten Bewertung „ausgezeichnet“. Der Geschäftsführer des Feuerwerks der Turnkunst lud die Harpstedter direkt nach dem Wettbewerb zur Teilnahme an der Top-Veranstaltung ein, die am 20. Januar 2020 in der Volkswagen-Halle in Braunschweig Station macht. Damit darf das Team zum zweiten Mal bei der bekanntesten und größten Turnshow Europas mit Profis zusammen auftreten – und das nach Angaben des Vereins dann nicht vor 6500, sondern sogar vor 8000 Zuschauern.

Beim Rendezvous der Besten setzten die Harpstedter auf eine Darbietung, die ihnen schon einmal einen Erfolg beschert hatte. Sie fuhren unter der Leitung der Trainerinnen Ceylina Kreye und Hannah Allmandinger die Kür „The Greatest Show“, mit der sie bereits beim Freestyle-Cup Niedersachsen in der Kategorie „Groß-Gruppe Expert“ den Landesmeister-Titel geholt hatten.

Das Team mit Miriam Krusch, Kim Kolloge, Pia Evers, Rieke Bahrs, Leonie und Paula Drews, Maren Bovensiepen, Marie Gröper, Yara Döpke, Carina Hülsemeyer, Kira Wöbse, Melina Allmandinger, Lina Wolter, Emma Maurer, Lena Janssen und Lisa Lüschen bekam in der fast ausverkauften Braunschweiger Stadthalle die Startnummer 13 zugewiesen und begeisterte nicht nur die mitgereisten Eltern und Zuschauer, sondern auch die Jury mit einer Kür, die um weitere akrobatische Einlagen erweitert wurde. Sie war eben: ausgezeichnet.