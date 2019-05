Dennis Kuhn (rotes Trikot) traf zweimal für den SV Baris Delmenhorst, doch seine Treffer reichten nicht zum Sieg. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Ein Teil der Akteure des SV Baris Delmenhorst saß noch lange nach Abpfiff am Spielfeldrand und diskutierte über die Partie gegen Frisia Wilhelmshaven. Vor allem eine Szene besprachen die Kicker dabei wieder und wieder – wobei sie sich bei der Bewertung einig waren. Eine Minute vor dem Ende der Bezirksliga-Begegnung schlug Baris-Keeper Ercan Vayvalako nach einer Ecke schnell einen perfekten Abschlag in Richtung Mikael Blümel. Der Stürmer entwischte seinen Aufpassern und lupfte das Leder über den Frisia-Schlussmann locker ins Tor. Doch der Treffer zählte nicht. Abseits. Eine klare Fehlentscheidung, die Baris auch noch nach dem Spiel beschäftigte. Beim Moment des Abschlages stand Blümel noch deutlich in der eigenen Hälfte. Der Linienrichter ließ auch zuerst weiterlaufen, als die Frisia-Verteidiger aber wiederholt Abseits riefen, hob er seine Fahne zögerlich. So blieb es am Ende beim 3:3 (2:2)-Unentschieden, was sich für Baris eher wie eine Niederlage anfühlte. „Das war nie im Leben Abseits. Nie. Überhaupt waren zwei, drei unglückliche Entscheidungen des Schiedsrichters gegen uns dabei. Das ärgert mich“, ließ Baris-Trainer Önder Caki seinem Unmut freien Lauf.

Besonders tat es ihm für seine Mannschaft leid. Er hätte ihr nach den schwierigen Wochen einen Sieg gegönnt. Tatsächlich wäre dieser auch durchaus verdient gewesen. Die Gastgeber notierten mehr Großchancen auf ihrem Zettel, waren das aktivere und spielerisch bessere Team. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Das war wieder eine Leistungssteigerung“, sagte Caki. Allerdings gehört zur ganzen Wahrheit eben auch, dass die Gastgeber in der Defensive einige Schwächen offenbarten und sich alle drei Gegentore auf die eigene Kappe zu schreiben haben. „Wir müssen unsere Fehlerzahl einfach verringern“, forderte Caki für die noch zwei verbleibenden Spiele.

Nach 15 Minuten alles im Griff

Die Anfangsphase verlief recht unspektakulär und zerfahren. Nach rund 15 Minuten übernahm Baris zunehmend die Spielkontrolle. Folgerichtig gingen die Gastgeber in Front: Einen Eckball von Blümel verwertete Stürmer Dennis Kuhn zum 1:0 (21.). Keine 60 Sekunden später hätte der Baris-Torjäger seinen zweiten Treffer direkt nachlegen können. Er tankte sich stark durch, sein Schuss landete jedoch knapp neben dem Tor. Baris suchte immer wieder schnell den Weg nach vorne und kam dabei zu guten Möglichkeiten. Eine davon nutzte Mert Tunc zum 2:0: Blümel spielte einen überragenden Pass in die Gasse, Tunc verwandelte sicher (35.). Ein Lupfer von Kuhn streichelte kurz darauf die Latte.

Von den Gästen aus Wilhelmshaven kam bis dato nichts. Sie tauchten praktisch nicht im Baris-Strafraum auf, kamen aber dennoch zum Anschluss und wenig später auch zum Ausgleich. Ein harmloser Freistoß aus 35 Metern von Christian Kregel flutsche Baris-Keeper Vayvalako durch die Hände (38.). Caki: „Das ist eine klare Sache. Er kann ihn festhalten oder einfach wegboxen.“ Zwei Minuten später musste Vayvalako erneut hinter sich greifen, diesmal war er allerdings schuldlos. Ganz im Gegensatz zu seinen Vorderleuten: Baris klärte den Ball nicht richtig, sodass er erneut im Strafraum landete. Hier hatte niemand Hendrik Wendt auf dem Schirm, der zum 2:2 einschob. „Wir hatten auch ein Stück weit Pech. Die Abpraller sind immer wieder vor den Füßen unseres Gegners gelandet“, sagte Caki, der aber noch vor der Pause die erneute Führung bejubelte. Nach einem schönen Pass von Cumali Tuner lief Kuhn auf den Frisia-Kasten zu. Ehe er abschloss, ließ er noch zwei Verteidiger ins Leere rutschen und überwand den WSC-Schlussmann.

In Durchgang zwei passierte lange Zeit wenig. Frisia war zu Beginn etwas aktiver, nach 15 Minuten war damit jedoch Schluss. Weil mit Beginn der zweiten Hälfte ein teils heftiger Regenschauer einsetzte, hatten die Akteure mit den Bedingungen zu kämpfen. Beim 3:3-Ausgleichstreffer spielte der Zustand des Rasens keine Rolle, ganz im Gegensatz zu den Gastgebern: Baris-Schlussmann Vayvalako parierte zwei Schüsse stark, doch keiner seiner Mitspieler verteidigte die Abpraller, sodass Tim Rister den dritten Schussversuch im Kasten unterbrachte (61.). Die Gastgeber hatten im Anschluss noch Chancen zur erneuten Führung. Kuhns Kopfball zischte allerdings am Pfosten vorbei, Blümels Tor wurde bekanntlich unberechtigterweise abgepfiffen. Zu diesem Zeitpunkt spielte Baris in Unterzahl, nachdem Tayfun Kurt wegen Meckerns seine zweite Gelbe Karte gesehen hatte (86.).