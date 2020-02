Gegen die vier Top-Mannschaften der Handball-Landesliga Bremen stand die HSG Delmenhorst II in den vergangenen Wochen jedes Mal dicht vor einem möglichen Sieg. Am Ende fehlte allerdings immer wieder eine Kleinigkeit. So auch gegen den Tabellenvierten SG Arbergen-Mahndorf, gegen den man in eigener Halle nach einer 11:10-Pausenführung am Ende mit 22:24 das Nachsehen hatte.

Gegen den Aufsteiger aus dem Bremer Osten brauchten die Delmenhorster eine lange Anlaufzeit, um das Spiel mitgestalten zu können. Im Angriff fanden die ersten Würfe nicht den Weg ins Tor oder man leistete sich einige technische Fehler. Das Problemkind war in den ersten 20 Minuten allerdings auch die Abwehr. Da die Gäste aus dem Rückraum relativ ungefährlich waren, versuchten sie, in Eins-gegen-eins-Situationen zu kommen, und ließen die Delmenhorster dabei ein ums andere Mal alt aussehen. Die Abwehr stand einfach zu schwerfällig und verschob wenig zur Ballseite. Auch wurde innerhalb der Mannschaft zu wenig kommuniziert. Die Folge war, dass die Bremer Gäste ein 4:1, 6:3 und 8:5 vorlegten.

Dass die Gastgeber danach im Spiel blieben, lag einzig daran, dass Torhüter Mike Krause einfach klasse die Würfe parierte und den Schaden in Grenzen hielt. In den letzten neun Minuten der ersten Halbzeit wurde es dann auch im Angriff der Delmenhorster etwas besser. Zweimal traf Marlin Hörner auf Rechtsaußen, danach Timo Barkemeyer aus dem Rückraum und es stand 8:8. Mit zwei weiteren Treffern aus der zweiten Reihe brachte Barkemeyer die Delmenhorster mit 10:9 in Führung. Jonas Meissner traf schließlich zum 11:10-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel erzielte Hörner gleich das 12:10. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gäste nach dem 12:12-Ausgleich wieder die Führung übernahmen. Dies lag daran, dass die Schützlinge von Trainer Adrian Hoppe viele gute Chancen ausließen oder am Gäste-Torhüter scheiterten. Für Unruhe auf beiden Seiten sorgten auch die Unparteiischen Eike und Leon Friemert, die etliche nicht nachzuvollziehende Entscheidungen trafen und beim Strafmaß oft weit danebenlagen.

Als die Gastgeber kurzzeitig nur noch mit drei Feldspielern auf dem Parkett standen, legten die Gäste ein 19:15 vor. Nach dem 18:20 durch einen verwandelten Siebenmeter des an diesem Tag nicht so zur Wirkung kommenden Bastian Schäfer keimte wieder etwas Hoffnung auf. Aber zwei weitere gute Möglichkeiten wurden vergeben, sodass die cleveren Gäste, die in der Abwehr hart, aber herzlich zur Sache gingen, auf 23:20 davonzogen. Die Treffer von Christoph Meyer-Ebrecht zum 21:23 und Bastian Schäfer zum 22:23 kamen letztlich zu spät. Für die Delmenhorster stand eine Niederlage zu Buche, die nicht unbedingt nötig war.