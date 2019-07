Fechten war eine der Sportarten, die an der IGS Delmenhorst vorgestellt wurden. Rainer Engelbart vom SV Grün-Weiß Delmenhorst (rechts) gab den Schülern einen Eindruck davon, wie man mit Degen und Florett umgeht. (Justus Seebade)

„Wer möchte zuerst?“, fragt Rainer Engelbart und hat im Handumdrehen die freie Auswahl. Sechs Kinderhände schnellen prompt in die Höhe. Also wählt Engelbart die diplomatische Lösung. „Gut, dann der Reihe nach.“ So darf ein Schüler nach dem anderen eine Fecht-Montur anlegen und sich mit Degen oder Florett ausgestattet Engelbart gegenüberstellen – natürlich mit einer ganz sicheren Variante, damit nichts passieren kann. Und dann erklärt der Mann vom SV Grün-Weiß Delmenhorst in aller Ruhe, wie das so funktioniert mit den Geräten, die beim Fechten eingesetzt werden.

Der Fechtsport ist einer, der in der öffentlichen Wahrnehmung meistens keine allzu große Rolle spielt. Es sei denn, es finden gerade Olympische Spiele statt. Da kommt dem Team des SV Grün-Weiß Delmenhorst die Gelegenheit, die sich an diesem Montagvormittag an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Delmenhorst bietet, durchaus zupass. Es läuft das alljährliche Sportfest, das in diesem Jahr unter einem besonderen Motto steht. Sportarten, die nicht jeder sofort auf dem Radar hat, bekommen hier eine Plattform. Zum Beispiel eben Fechten, aber auch Square Dance oder Rugby. Halt Dinge, „die man vielleicht noch nicht gemacht hat“, wie Jannik Wallner sagt.

Der Fachgruppenleiter Sport der IGS ist gut gelaunt. Na klar, das Wetter ist optimal für die Veranstaltung, bei der die meisten der insgesamt 16 Stationen draußen zur Verfügung stehen. Angenehme Temperaturen, ein Sonne-Wolken-Mix, alles prima. 21 Klassen machen mit, insgesamt knapp 600 Schüler, das ist dann auch das Maximum des Möglichen. Die absoluten Klassiker, Fußball und Handball, sind nicht dabei, und das ist ganz bewusst so gewählt. „Das spielt eh jeder“, sagt Jannik Wallner. Die „kleinen“ Sportarten sind heute an der Reihe, jedenfalls auch. Tischtennis, Hockey oder Beachvolleyball sind unter anderem ebenfalls im Angebot, also nicht ausschließlich die Exoten.

Vertreter von zehn Vereinen sind vor Ort, darunter der Delmenhorster TV, HC Delmenhorst, TuS Heidkrug und als Gast aus Bremen der FC Union 60, der Rugby zum Ausprobieren anbietet. Sie alle hoffen darauf, die Schüler für sich zu gewinnen. Mit Nachwuchsproblemen haben sie im Grunde alle zu kämpfen. Vielleicht kann das Sportfest einen Teil dazu beitragen, dass wieder mehr Kinder in Vereine eintreten. Das ist jedenfalls die Hoffnung der Organisatoren. Ein Argument liefert Jannik Wallner: Alle Sportarten, die getestet werden können, würden in der direkten Umgebung angeboten. Am weitesten sei der Weg nach Bremen zum FC Union 60.

Die Klassen lernen blockweise die verschiedenen Stationen kennen. 35 Minuten ausprobieren, zehn Minuten Pause, in diesem Rhythmus verläuft der Vormittag von 9 bis 12 Uhr. Nur der letzte Block dauert zehn Minuten länger. Die kurzen Unterbrechungen sind jedoch nicht nur dazu da, um sich die anderen Stationen anzugucken. Es gibt auch Attraktionen, mit denen sich die Schüler die Zeit vertreiben können. Zum Beispiel Kistenklettern, was sich großer Beliebtheit erfreut. Mit einem Seil gesichert, probieren die Kinder, möglichst viele leere Getränkekisten aufeinanderzustapeln und darauf die Balance zu halten. Ein Mädchen schafft elf Kisten – und ist damit am untersten Teil der Baumkrone angekommen. Also geht’s wieder runter, und sofort ist der Nächste an der Reihe.

Selbst organisierter Sanitätsdienst

Während sich die Schüler der Klassen fünf bis neun austoben, sind die Zehnt- und Elftklässler auf dem Basketball-Feld aktiv. Jahrgang Nummer zwölf unterstützt die Vereinsvertreter und Lehrer an den unterschiedlichen Stationen. „Sonst müssten die Vereine ja alle mit drei, vier Trainern kommen, das ist nicht zu leisten“, weiß Jannik Wallner. Auch der Sanitätsdienst wird aus eigener Hand organisiert. „Es ist cool, solche engagierten Schüler zu haben“, sagt Wallner nicht ohne Stolz.

Bleibt die Frage, wie viele Kinder sich letztlich tatsächlich einem Verein anschließen. In jedem Fall tun die Klubs mit ihrer Präsenz, was sie tun können. Man wolle zunächst einmal das Interesse wecken, sagt Rainer Engelbart. „Für die Schüler ist es sehr interessant. Die Resonanz ist unterschiedlich, aber sehr positiv.“