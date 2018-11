Die Neerstedterin Nadja Albes (am Ball) streifte sich auch schon das Trikot der HSG Hude/Falkenburg über. (Fotos: Ingo Möllers)

Neerstedt/Hude. Gerade einmal etwas mehr als 20 Kilometer trennen die Sporthallen des TV Neerstedt und der HSG Hude/Falkenburg voneinander. Ein Damen-Handballteam unterhalten die beiden Vereine auch nicht erst seit gestern. Wer nun aber meint, dass eine traditionsreiche Derby-Historie zwischen dem TVN und der HSG existiert, der täuscht sich. Tatsächlich sind die beiden Mannschaften im Ligabetrieb bislang noch nie aufeinandergetroffen. Bis jetzt: Denn diesen Freitag empfängt der TV Neerstedt ab 20.30 Uhr in der Oberliga Nordsee die HSG Hude/Falkenburg.

Obwohl dieses Duell in der Liga also seine Premiere feiert, sprechen beide Trainer unisono von einem Derby. Warum? Dean Schmidt, der die HSG gemeinsam mit Birgit Deeben coacht, erklärt: „Die Spielerinnen kennen sich schon lange. Aus unserem Team haben einige in Neerstedt gespielt, andersrum ist es genauso. Es hat schon Derbycharakter.“ Sein Gegenüber Maik Haverkamp stuft die Begegnung allein schon als Derby ein, weil beide Teams im Landkreis Oldenburg beheimatet sind. „Dass sich die Spielerinnen untereinander gut kennen, macht das sicherlich noch etwas brisanter“, meint Haverkamp und schickt hinter: „Die Vorfreude bei uns ist groß. Eigentlich ist es ja ein Spiel wie jedes andere auch, aber die Motivation ist im Kopf schon anders als sonst.“

Alles ist möglich

Die Neerstedterinnen um Trainerduo Haverkamp/Michael Kolpack setzen dabei offenbar aus gutem Grund auf die Derby-Karte. Betrachtet man nämlich nur nüchtern die Fakten, dann hält sich die Erfolgschance der Gastgeberinnen in Grenzen: Sie haben erst zwei Siege gesammelt, die HSG fünf. Außerdem spricht die Erfahrung eindeutig für die Huderinnen, die eben nicht wie der TVN erst seit dieser Saison in der Oberliga vertreten sind. „Grundsätzlich ist Hude der Favorit. Ganz klar. Hude hat erfahrenere und routiniertere Spielerinnen. Treten wir mutig auf und halten die Partie lange offen, dann ist in einem Derby aber alles möglich, wenngleich natürlich noch immer viel zusammenlaufen muss", sagt Haverkamp.

Und so lastet der Druck erst mal auf der HSG Hude/Falkenburg, obwohl sie in der Tabelle wesentlich besser dasteht und nicht wie der TVN in den Abstiegskampf verwickelt ist. Doch alles andere als ein Sieg käme einer Überraschung gleich. Überhaupt haben die Huderinnen den Spielausgang mehr oder weniger selbst in der Hand. Agieren sie ähnlich wie beim Aufeinandertreffen in der ersten Pokalrunde, dann dürften sie als Sieger des ersten Ligaderbys von der Platte gehen. Damals spielten die Huderinnen ihre Erfahrung clever aus. Mit der Härte und dem Tempo der HSG hatten die Neerstedterinnen jedenfalls große Probleme. Schmidt: „Der TVN ist aber definitiv weiter als beim Pokalspiel. Er hat nun schon acht Partien Oberliga-Erfahrung gesammelt. Wir tun gut daran, Neerstedt und den Derbycharakter nicht zu unterschätzen.“ Er könnte sich vorstellen, dass der Umstand, den „großen Verein“ aus dem Landkreis zu stürzen, für gehörig Motivation bei den Gastgeberinnen sorge.

Keineswegs darf die HSG am Freitagabend in Neerstedt also nachlässig auftreten. Im Training haben die Huderinnen aber auch bislang nicht den Eindruck hinterlassen, dass sie die Begegnung im Kopf schon gewonnen hätten. Zumindest ist Dean Schmidt mit der Intensität der Einheiten zufrieden gewesen. „Die Spielerinnen waren fokussiert, es wurde auch mal miteinander geschimpft. Der Biss ist auf jeden Fall da“, berichtet Schmidt. Mit der Entwicklung, die das Team seit dem Pokalduell mit den TVN genommen hat, sind er und Deeben derweil zufrieden, wenngleich „die Leistung immer mal wieder schwankt“. Seiner Meinung nach ist es jedoch völlig legitim, dass gerade den jüngeren Spielerinnen hier und da noch Fehler unterlaufen. Schmidt: „Zuletzt sind wir zudem durch Verletzungen und Krankheiten etwas zurückgeworfen worden. Aber die Teamchemie ist gut, die Neuen sind toll integriert. Am Ende kann man nur als Team Erfolg haben.“

Ein ähnliches positives Fazit zum bisherigen Saisonverlauf zieht Maik Haverkamp. Die Spiele gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf habe man gewonnen. „Schaut man sich die Tabelle an, dann kristallisieren sich mittlerweile zwei Lager raus. Einmal sind da die Topteams und einmal die Mannschaften, die gegen den Abstieg kämpfen. Zu Letzteren gehören wir“, erklärt der Coach. Sicherlich hätte die eine oder andere Niederlage keinesfalls so deutlich ausfallen müssen, zurückgeworfen habe dies den Aufsteiger jedoch nicht. Laut Haverkamp ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft trotz den hohen Pleiten gut.

Inwieweit sich seine Sieben im Vergleich zum Pokalduell Ende August weiterentwickelt hat, vermag er noch nicht zu beantworten. An Tempo habe sie jedenfalls gewonnen. Haverkamp: „Den Rest sehen wir am Freitagabend. Dann kann man einen Vergleich ziehen. Setzen wir die Dinge aus dem Training um, dann sind wir gut dabei.“

In absoluter Bestbesetzung bestreiten die beiden Teams das Derby unterdessen nicht. Doch während die HSG Hude/Falkenburg mit Susann Schnitter lediglich einen kurzfristigen Ausfall zu beklagen hat, fehlen aufseiten des Gastgebers zwei Spielerinnen: Anne Schmidt und Lisa Rangnick. Und gerade das Fehlen von Letzterer schmerzt. Schließlich hatte Rangnick am vergangenen Spieltag als Kreisläuferin ein starkes Spiel abgeliefert.