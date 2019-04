Atlas-Trainer Olaf Blancke war nach der Niederlage seiner Mannen bei seinem ehemaligen Verein BV Cloppenburg mächtig bedient. (INGO MOELLERS)

Cloppenburg. Ein enttäuschter Fan schrie: „Alle herkommen. Jetzt sofort!“ Er wollte es ein zweites Mal wiederholen, wurde jedoch von einem anderen Anhänger übertönt. „Und so wollt ihr im Finale spielen?“, schrie dieser höhnisch in Richtung der Spieler. Die Fans des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst waren enttäuscht nach der Leistung ihrer Mannschaft beim BV Cloppenburg. Völlig zurecht. Denn was die Blau-Gelben bei der 2:3 (2:1)-Niederlage gegen die akut abstiegsgefährdeten Gastgeber ablieferten, war über weite Strecken einfach besorgniserregend schwach.

Dementsprechend schlecht gelaunt trat Atlas-Coach Olaf Blancke nach Abpfiff auf. „Schlecht wäre noch gelinde ausgedrückt“, sagte er und schickte hinterher: „Eine Katastrophe ist das.“ Die Blau-Gelben haben es jedenfalls verpasst, ihre rauschende Party nach dem Einzug ins Pokalfinale zu verlängern. Schließlich hätten sie mit einem Sieg beim ehemalige Club ihres Trainers den Klassenerhalt mehr oder weniger endgültig eintüten können. Stattdessen haben sie den eigentlich schon abgeschriebenen Cloppenburgern so wieder Leben eingehaucht und laufen nun Gefahr, wieder selbst in den Abstiegsstrudel gerissen zu werden.

Unterdessen konnte sich Blancke das Zustandekommen die Niederlage genau wie die zahlreichen Atlas-Anhänger nicht erklären. „Mir ist es unverständlich, wie wir dieses Spiel noch aus der Hand geben konnten. Letztlich fehlen mir die Worte“, wirkte der Atlas-Coach ein Stück weit ratlos. Tatsächlich ist kaum erklärbar, wie seine Elf die drei Punkte noch herschenken und am Ende komplett ohne Zähler dastehen konnte. Denn die Gäste starteten gut, waren das bessere Team. Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen, bei denen meist ein riesiges Loch im Mittelfeld klaffte, stimmten gegen Cloppenburg die Abstände. Außerdem setzte die Blancke-Elf die verunsichert wirkenden Gastgeber gut unter Druck. Einziges Manko: Hier und da spielten die Delmenhorster ihre Chancen nicht gut aus, setzten zu häufig auf Diagonal- beziehungsweise Flugbälle.

Drückten sie dagegen auf das Tempo, strahlten sie viel Gefahr aus. Wie etwa in Minute 14: Linksaußen Marvin Osei passte zu Stürmer Aladji Barrie, der sich auf der Außenbahn gut behauptete und das Leder in die Mitte spielte. Hier setzte sich Oseis Pendant Oliver Rauh durch – das 1:0. „Puh, dachte ich mir erst mal. Sobald Atlas sein Tempo ausspielt und wir rausrücken, wird es gefährlich“, berichtete BVC-Trainerin Imke Wübbenhorst von ihren Gedanken nach der Anfangsphase. Und tatsächlich sollte Atlas sein Tempo ein zweites Mal nutzen: Patrick Degen, der meist auf der Zehn vor Tom Schmidt und Thomas Mutlu auflief, passte von außen zu Rauh. Dieser leitete den Ball weiter zu Schmidt, der zum 2:0 abschloss (21.). Die Gastgeber verteidigte in dieser Szene katastrophal. Zuerst lief je ein Spieler mit Degen und Rauh mit. Doch Rauhs Gegenspieler entschied sich, auch Degen zu attackieren, sodass der Atlas-Flügelflitzer letztlich recht unbedrängt die Vorlage geben konnte.

Atlas bringt Gegner ins Spiel

Überhaupt verteidigten die Cloppenburger zu Beginn recht naiv. Sie verließen ihre Positionen, rückte nur langsam raus oder nach und verloren eine Vielzahl der Zweikämpfe. So hätte der SV Atlas das 3:0 erzielen können, ehe er nach etwa 35 Minuten ein, zwei Gänge zurückschaltete – der Anfang vom Ende. „Ich kann es nicht erklären, aber jeder hat einen Schritt weniger gemacht. Wir hatten das Gefühl, dass wir das Spiel schon entschieden hätten“, vermutete Blancke.

So kam der BVC jedoch besser in die Partie und profitierte von einem Missverständnis zwischen Atlas-Torhüter Florian Urbainski und dessen Vorderleuten. Die Wübbenhorst-Elf stellte die Gäste an deren eigenen Strafraum zu, sodass der Ball nach einem Rückpass bei Urbainski landete. Er wollte zu seinem Mitspieler passen, dieser rechnete jedoch mit einem weiten Schlag seines Torhüters. Matthis Henning nutzte die Verwirrung und brachte das Leder im leeren Atlas-Gehäuse zum 1:2 unter (45.). „Ein dämlicher Fehler“, monierte Blancke. Für Wübbenhorst war dieser entscheidend für die Partie: „Der war Gold wert so kurz vor der Halbzeit. Das Team hat so gemerkt, dass es noch lebt.“

Ausgleich, Platzverweis und Führung

Tatsächlich agierten ihre Mannen wesentlich selbstbewusster nach der Pause, während Atlas etwas gelähmt wirkte. Anders ist der Ausgleichstreffer auch kaum zu erklären: Rami Kanjo erhielt lediglich Geleitschutz, ehe er aus etwa 20 Meter abzog und ins untere Eck zum 2:2 traf (48.). Cloppenburg hatte nun das Momentum auf seiner Seite, doch in Minute 53 schien sich das bereits wieder zu ändern. Atlas-Sechser Mutlu hatte seinen Gegenspieler recht hart gefoult und sah dafür zurecht Gelb. Bevor die Cloppenburger den Freistoß ausführten, kam es zu einer kleinen Rudelbildung, bei der BVC-Spieler Derrick Ampofo auf Mutlu zustürmte, diesen leicht schubste und dabei anschrie. Der Schiedsrichter ahndete dies mit Gelb, und weil Ampofo eben schon verwarnt war, wurde er vorzeitig zum Duschen geschickt. Mit dem anschließenden Freistoß kassierte Atlas dann jedoch den Treffer zum 2:3. Kanjo schlug den Ball in den Strafraum der Blau-Gelben, Nico Thoben konnte unbedrängt einnicken (54.). Bei den Gästen stimmte die Zuteilung dabei gar nicht.

Verständlicherweise stellten beide Teams in der Folge taktisch etwas um. Cloppenburg agierte nun noch defensiver und verteidigte mit zwei eng gestaffelten Ketten vor dem eigenen Strafraum; Atlas drückte dagegen und sicherte nach hinten nur noch mit drei beziehungsweise zwei Verteidigern ab. Wirklich viele Chancen kreierten die Blau-Gelben in Überzahl jedoch nicht. Das Ganze erinnerte an ein Powerplay beim Eishockey: Atlas hatte den Ball, schob ihn von links nach rechts, im entscheidenden Moment brachte Cloppenburg jedoch noch einen Mann dazwischen und verhinderte so einen Abschluss. „Ob man mit zehn oder elf Spielern verteidigt, ist dann nicht so wichtig. Wir standen sehr tief und haben Atlas keine Räume geboten, um sein Tempo auszuspielen“, freute sich Wübbenhorst über den disziplinierten Auftritt ihrer Elf.

In der Schlussphase hätten die Gastgeber sogar das vierte Tor erzielen können, vielleicht sogar müssen. Doch Cloppenburg spielte seine Konter nicht clever aus und musste so bis zum Schluss zittern. „Der letzte Wille hat gefehlt. Unser Gegner wollte es unbedingt. Bei uns hat man dann nach dem 2:3 auch die Verunsicherung gespürt. Letztlich ist der Sieg für Cloppenburg verdient“, gestand Atlas-Spielmacher Musa Karli im Anschluss.