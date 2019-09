In dieser Szene zwischen Karlis Plendiskis vom SVA und Uphusens Faruk Celik (blaues Trikot) hätte es Elfmeter geben müssen. (Jonas Kako)

Zu einem Fußballspiel gehören immer drei Parteien: die beiden Mannschaften und das Schiedsrichtergespann. Zwei dieser Parteien im Spiel der Fußball-Oberliga Niedersachsen zwischen dem TB Uphusen und dem SV Atlas Delmenhorst haben einen äußerst schwachen Tag erwischt und einen dementsprechend negativen Eindruck hinterlassen. Die starke Partei war der SVA, der verdient mit 3:0 (2:0) siegte.

Demnach ist klar, welche Parteien die schwachen waren. Die Arenkampkicker waren die eine. Sah es in den ersten Minuten noch danach aus, als ob sie den Ton angeben würden, änderte sich das ab Minute sechs. Ballverlust Ricardo Marafona da Costa im Zentrum und schon präsentierte Atlas das, was die Vorgabe war. „Wir wollten geduldig sein und dann bei Ballgewinn extrem das Tempo anziehen“, sagte SVA-Coach Key Riebau nach Abpfiff mit einem breiten Grinsen. Das rührte eben aus den umgesetzten Vorsätzen. Atlas schaltete schnell um, indem Marco Prießner auf außen Marvin Osei einsetzte und dieser scharf und flach in die Mitte flankte. TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek konnte den Ball nur leicht nach vorne parieren, wo Emiljano Mjeshtri stand und den Ball zum 0:1 einschob.

SVA am Drücker

Dieser Treffer zeigte Wirkung, denn nun war Atlas am Drücker und setzte gleich nach. In einigen Szenen präsentierten sich die Delmenhorster einfach wacher, verpassten aber in Minute 14 und 24 durch Tom Schmidt und in Minute 25 durch den auffälligen Prießner, der den Ball an den Pfosten setzte, das 2:0. Das sollte aber direkt im Anschluss fallen. Uphusen pennte bei einem Einwurf, wodurch Nick Köster in Ruhe auf Mjeshtri flanken konnte, der kurz vor Keeper Ahlers-Ceglarek mit dem Kopf zur Stelle war.

Im weiteren Verlauf von Halbzeit eins dominierte Atlas, ohne aber nochmals gefährlich zu werden. Ebenso galt das für die Uphuser, deren beste Chance ein Freistoß von Robert Littmann war, den SVA-Keeper Florian Urbainski entschärfte (45.). Entsprechend war Riebau „stolz“ auf seine Mannen und lobte den dominanten Auftritt: „Wir haben nichts anbrennen lassen und waren sau konzentriert.“ Anders sah das natürlich auf der Gegenseite aus. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht da, waren zögerlich und sind nicht richtig angelaufen. Wir standen in den Halbfeldern rum, ohne Chance auf den Ball zu haben“, kritisierte TBU-Coach Fabrizio Muzzicato.

In der Pause stellte er um, für den enttäuschenden Ex-Delmenhorster Aladji Barrie – „Tier, das ohne Körper spielt“ (Muzzicato) – und Marafona da Costa kamen Elmehdi Faouzi und Faruk Celik. Die erste Szene gehörte aber erneut Startelf-Debütant Emiljano Mjeshtri, diesmal war es aber eine negative. Mjeshtri sprang mit gestreckten Beinen in Rilind Neziri (48.). Die anschließend von Schiedsrichter Jan Tschirschwitz gezeigte Gelbe Karte hatte allerdings die falsche Farbe. Nicht aber für Riebau, der meinte, es sei keine Rote Karte, da Mjeshtri nicht von hinten einstieg. Im Endeffekt Glück für Atlas, wie auch in der folgenden Szene: Von Uphusens Viktor Pekrul sprang der Ball zu Prießner, dessen Schuss aus 18 Metern unhaltbar für Ahlers-Ceglarek von Robert Littmann zum 3:0 für die Gäste abgefälscht wurde (55.).

Fortan präsentierte sich Atlas um den zweikampfstarken und mit viel Übersicht agierenden Florian Stütz passiver und verwaltete den Spielstand. Der TBU hingegen wusste nichts mit den neuen Bedingungen anzufangen und agierte zu fehleranfällig. Bahnten sich doch mal gefährliche Situationen an, wurden diese durch Fouls unterbunden. In der 71. Minute wurde Ramien Safi – der einzige Lichtblick im Uphuser Spiel – von Karlis Plendiskis gelegt, das Spiel lief aber weiter. In der 80. foulte Jan-Niklas Wiese Safi rüde und in der 86. Minute kam Faruk Celik gegen Plendiskis im Strafraum zu Fall. Der fällige Elfmeterpfiff blieb aber aus und rundete die schwache Leistung des Schiedsrichters ab.

Nichtsdestotrotz änderten die Fehlentscheidungen nichts an dem verdienten Sieg des SVA, was auch die Coaches bestätigten. „Es gab einige unglückliche Pfiffe, was auch an der fehlenden Hilfe der Linienrichter lag. Dennoch war unser Sieg auch in der Höhe verdient“, befand Riebau. Dem konnte Muzzicato nur zustimmen: „Die Schiedsrichterleistung hat bei so einem Ergebnis nicht viel Bewandtnis. Wir sind am Ende die Idioten deswegen, aber das ist nicht der Hauptgrund für die Niederlage.“ Der war eindeutig der TBU selbst, wie auch der im Spiel untergetauchte Mittelfeldregisseur Marius Winkelmann gestand: „In solchen Spielen musst du bissig sein, das waren wir nicht, wir waren mutlos. Am Schiedsrichter hat es nicht gelegen. Es war einfach ein gebrauchter Tag.“

Und dieser Tag verdeutlichte, was den TBU in dieser Saison wieder erwartet: Abstiegskampf. Das weiß auch der Trainer. „Es ist normal, dass diese Mannschaft gegen den Abstieg spielt. Sie muss noch wachsen. Bei Atlas merkt man, dass es eine gestandenere Mannschaft ist, da ist alles stabiler.“