Lars Möhlenbrock (FC Hude). (Ingo Möllers)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Die Hälfte der Spiele in der Fußball-Bezirksliga liegen hinter den Teams, vor der Winterpause bestreiten sie jedoch bereits die ersten Partien der Rückrunde. Zeit für Prognosen zum FC Hude, SV Baris Delmenhorst und SV Tur Abdin Delmenhorst. Im ersten Teil der Analyse zu den höchstklassigen Mannschaften der Region stellte Redakteur Nico Nadig Thesen zum Oberligisten SV Atlas Delmenhorst sowie zum VfL Wildeshausen und VfL Stenum auf.

FC Hude: Auf in die Top-Fünf

Die Kicker aus dem Waldstadion sind die positive Überraschung der Liga. Sie stehen auf Rang vier – damit rechneten die wenigsten Experten. Schon das Ziel, die Saison in den Top ten abzuschließen, das Trainer Lars Möhlenbrock vor dieser Spielzeit ausgab, schien sehr ambitioniert. Sollten Aufsteiger nicht erstmal tiefstapeln und lediglich den Klassenerhalt anpeilen? Zumal der FCH, wenn auch sehr unglücklich mit 39 Punkten, erst vor zwei Spielzeiten aus der Bezirksliga abgestiegen war? Hude entschied sich für einen selbstbewussten Weg und behält damit bis dato Recht.

Die Liga ist enorm eng, zwischen Hude und dem Tabellenzwölften, TSV Abbehausen, liegen nur sieben Punkte. Doch bis dahin wird die Möhlenbrock-Elf nicht rutschen. Dafür spielen die Huder viel zu konstant. Sie enttäuschten nur in einem einzigen Spiel – bei der 0:2-Heimniederlage gegen den TuS Eversten. Sonst besiegten sie fast alle Teams auf Augenhöhe, zu den Topmannschaften VfL Wildeshausen und TuS Obenstrohe fehlt jedoch noch ein Stück.

Möhlenbrock stellt seine Mannen dabei immer wieder gut auf den Gegner ein, variiert Aufstellungen und Spielausrichtungen. Er kennt die Stärken und Schwächen seines Teams ebenso wie die der Gegner. Und seine Elf wird stärker durch die Erfahrungen in der Bezirksliga. Selbstbewusstsein hat sie zudem.

Prognose: Möhlenbrock wird sein Team in spielerischer Hinsicht weiterentwickeln und das schlägt sich auf die Punkteausbeute durch. Nach der Hinrunde waren es 25 Zähler, am Ende wird eine fünf vorn stehen – und das reicht für das obere Tabellendrittel.

SV Baris: Spektakel auf beiden Seiten

79 Tore fielen in den 15 Spielen des SV Baris – 40 davon für die Delmenhorster. Vergangene Saison waren es 164 Treffer in 30 Partien. Die Elf von Önder Caki liegt also auf einem ähnlichen Kurs. Bei keinem anderen Team wird den Zuschauern so viel Spektakel geboten. Es ist gerade mal die zweite Bezirksligasaison in der Vereinsgeschichte, Konstanz kann da noch nicht erwartet werden. Vor dieser Spielzeit stellte sich der Verein jedoch bereits besser auf: Mit Baris Caki wurde ein Teammanager installiert, der sein Augenmerk bei Neuzugängen zunächst einmal auf die Defensive legte.

Die Elf von der Lerchenstraße wirkt zwar nicht mehr ganz so vogelwild wie vergangenes Jahr, doch die Balance zwischen Defensive und Offensive ist weiterhin das große Manko. Zu oft sind die Abstände zwischen Abwehrkette und Sturmreihe zu groß, die Mannschaft gerät gerade im Mittelfeld oft in Unterzahl und wird überspielt. Die Offensive ist allerdings mit für die Bezirksliga herausragenden Akteuren bestückt. Cuma Caliskan zieht in der Zentrale mit viel Übersicht die Strippen, Miki Blümel gehört zu den technisch besten Spielern der Liga und Torjäger Devin Isik hat längst das Interesse aus der Oberliga auf sich gezogen.

Prognose: Letzte Saison beendete Baris die Saison auf Rang zwölf, aktuell ist das Team Zehnter. Am Ende dieser Spielzeit steht die Caki-Elf nach vielen spektakulären Partien auf einem einstelligen Tabellenplatz im gesicherten Tabellenmittelfeld bei einem Torverhältnis von etwa 80:80.

SV Tur Abdin: Die Wundertüte liefert

Fragen wir die Würfel oder lassen ein Medium aus der Hand lesen? Die Wahrscheinlichkeit, den künftigen Saisonverlauf des SV Tur Abdin richtig vorherzusagen, ist zumindest ähnlich groß wie nach einer Analyse der Hinrunde. Versuchen wir es trotzdem: Fakt ist, dass Trainer Christian Kaya über Spieler im Kader verfügt, die auf ihren Positionen zu den Topleuten der Liga gehören. Beispielsweise Abwehrchef Daniel Karli oder die Offensivkräfte Can Blümel, Manuel Celik und Simon Matta.

Fakt ist aber auch, dass sich die Delmenhorster immer wieder selber schlagen. Mal verschlafen sie komplette Halbzeiten, mal agieren sie zu undiszipliniert im Rückzugsverhalten. Dann wiederum zeigen sie traumhafte Angriffskombinationen. Meistens wechseln sich positive und negative Phasen innerhalb weniger Minuten ab. Das passiert auch anderen Mannschaften – aber weder so oft noch so krass. Wohl keine Elf in der Liga spielt so unkonstant. Abdin kann von den verbleibenden 14 Spielen genauso gut zehn gewinnen wie auch zehn verlieren.

Prognose: Abdin wird auch nach der Winterpause phasenweise brillieren und phasenweise dilettieren. Die Aramäer haben den Ausgang fast jeder Partie großenteils in eigener Hand: Bringen sie ihr Potenzial dauerhaft auf den Rasen, springen sie noch in die Top fünf, schlagen sie sich weiterhin ständig selbst, rutschen sie in den Abstiegskampf. Letztlich wird beides nicht passieren. Abdin klettert jedoch noch ein paar Plätze von Rang elf nach oben und landet nach einer insgesamt trotzdem eher enttäuschenden Saison im Mittelfeld, verteidigt aber Platz zwei in der Delmestadt knapp vor dem SV Baris.