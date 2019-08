Christopher Kant und seine Teamkollegen wollen den guten Start versilbern. (MÖLLERS)

Wildeshausen. Der Unterschied zwischen der Bezirks- und der Landesliga ist im Fußball-Gebiet Weser-Ems nicht zu unterschätzen. Das stellt Marcel Bragula unmissverständlich klar. „Es ist so, dass man nach jedem Spiel den Reset-Knopf drücken muss, weil jede Partie neue Herausforderungen mit sich bringt“, betont der Trainer des Aufsteigers VfL Wildeshausen. In der vergangenen Saison, die seine Mannschaft mit der Bezirksliga-Meisterschaft abschloss, sei es so gewesen, dass man sich in 60 Prozent der Fälle relativ sicher sein durfte, die Begegnung zu gewinnen. „Das Gefühl ist jetzt komplett weg. In der Landesliga kann jeder jeden schlagen“, meint Bragula.

Sein Team hat das zum Saisonauftakt direkt unter Beweis gestellt. Beim hoch gehandelten BV Essen siegten die Krandelkicker glatt mit 3:0. Nun folgt die Heimpremiere gegen den Mitaufsteiger VfL Germania Leer. Mit diesem hat sich Bragula im Vorfeld intensiv beschäftigt. Beim ebenfalls gelungenen Start Germanias, das GW Firrel daheim mit 3:2 bezwang, war der Wildeshauser Coach persönlich vor Ort, um sich ein Bild vom aktuellen Kontrahenten zu machen. Die Vorbereitung sei in der Landesliga eben auch für die Trainer intensiver. „Der Freitagabend war futsch“, bemerkt Bragula. Mit Leer stehe seinen Mannen eine ganz andere Aufgabe bevor als gegen Essen. „Sie sind vom Altersschnitt her die jüngste Mannschaft der Liga, sind sehr hungrig und fit, haben eine gute Mentalität“, hat der VfL-Trainer beobachtet.

Klar ist aber natürlich auch, dass die Gastgeber ihren Fans einen guten Auftritt bieten möchten. „Wir wollen nachlegen und unseren Start versilbern“, sagt Bragula, der jedoch vermutlich auf einige wichtige Stützen verzichten muss. Bei Sascha Görke und Robin Ramke sieht es nicht gut aus, hinter den Einsätzen von Alexander Dreher und Jan Lehmkuhl stehen dicke Fragezeichen. Nichtsdestotrotz blickt der VfL seinem Heimauftakt mit Vorfreude entgegen. „Ich glaube, dass im Krandel etwas los sein wird“, meint Bragula.