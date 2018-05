Kreisläufer Thies Kohrt (am Ball) erzielte drei Treffer gegen die TSG Hatten-Sandkrug. (INGO MÖLLERS)

Hatten. Unaufhaltsam zieht die HSG Delmenhorst ihre Bahnen in der Handball-Verbandsliga Nordsee. Auch beim Vizemeister, der TSG Hatten-Sandkrug, siegten die Männer von Trainer Jörg Rademacher. Beim 30:28 (17:11) holten seine Schützlinge den nun 21. Erfolg in Serie. "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Es war noch mal ein wichtiges Zeichen, beim Zweiten souverän zu gewinnen. Das zeigt, auf welchem Leistungsstand wir sind", berichtete Rademacher. Das Ergebnis liest sich knapper, als es das Spiel tatsächlich war. "Wir sind gut gestartet und hatten den Gegner jederzeit im Griff", sagte Rademacher.

Seine Mannen gingen über 3:2 (6.) und 10:6 (19.) in Führung. Zur Pause lagen sie mit 17:11 in Front. "Wir haben fünf Konter in bekannter Manier ausgelassen, hätten also noch viel deutlicher führen können", sagte Rademacher schmunzelnd. Auch nach der Pause ließ der Spitzenreiter keinen Zweifel daran aufkommen, wer die stärkere Sieben stellt. In Minute 35 lag die HSG bereits mit 21:12 in Front. "Wir haben dann locker durchgewechselt, alle haben gespielt", berichtete der HSG-Trainer. Über 50 Minuten habe seine Mannschaft den Mitaufsteiger in die Oberliga dominiert. "Das war für uns schon ein echter Prüfstein. Jetzt wissen wir, dass wir vieles richtig gemacht haben. Das macht einen Trainer stolz", betonte Rademacher.

Gerade im Bereich der Spielstärke habe sich die Mannschaft immer weiter verbessert. Zudem habe sie auch nach dem feststehenden Aufstieg, beziehungsweise der sicheren Meisterschaft, nicht die Zügel schleifen lassen. Der Sieg in Hatten habe das wieder gezeigt. "Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir hier nicht gewinnen werden. Unser Sieg hier geht absolut in Ordnung", sagte Rademacher. Hatten betrieb in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik, wie der HSG-Coach erzählte. In der 52. Minuten waren die Gastgeber auf zwei Treffer herangerückt, doch die Delmenhorster antworteten mit drei eigenen Tore zum 30:25 (58.). Die drei Gegentore am Ende fielen da kaum ins Gewicht.