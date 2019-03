In Durchgang eins parierte VfL-Torhüter Maik Panzram zwei Standardsituationen stark, ansonsten wurde er wenig gefordert. (Möllers)

Stenum. Eigentlich war alles angerichtet für einen schönen Fußballtag: Das Wetter stimmte und auch die Partie zwischen dem VfL Stenum und WSC Frisia Wilhelmshaven versprach durchaus Spannung. Schließlich sind das zwei Bezirksligisten, die durchaus Fußballspielen wollen. Eine temporeiche Partie mit vielen Torraumszenen bekamen die Zuschauer jedoch nicht geboten. Beide Mannschaften arbeiteten Fußball eher und teilten sich am Ende die Punkte – 1:1 (0:0). „Das war ein zähes Spiel, aber so hatte ich das auch erwartet. Wir wussten, dass der Gegner stark ist und wollten daher so wenige Fehler wie möglich machen“, sagte VfL-Coach Thomas Baake nach Abpfiff. Sein Team habe zwar mehr gefährliche Abschlüsse im Sechzehner gehabt, als Punktverlust betrachte er das Resultat dann trotzdem nicht.

Von Beginn an waren beide Teams darauf bedacht, das jeweilig andere vom eigenen Strafraum fernzuhalten. So entwickelte sich eine Partie, die sich vor allem im Mittelfeld abspielte. Der Ballbesitz wechselte dabei mehrfach hin und her, weil keine der beiden Mannschaften es schaffte, wirklich ruhig und sauber zu agieren. Gegen den Ball arbeitete Stenum allerdings recht ordentlich in Durchgang eins. Die Baake-Elf verdichtete das Zentrum gut, sodass die Gäste aus Wilhelmshaven immer wieder dazu gezwungen waren, den Aufbau abzubrechen und nach Rückspielen lange Bälle zu schlagen. „Uns hat der Zug zum Tor gefehlt, aber unser Ziel war es auch, gut zu stehen. Wir haben viele lange Bälle provoziert. Zu Beginn hatten wir jedoch das Problem, dass wir die zweiten Bälle nicht richtig bekommen haben“, analysierte Baake.

Wenig Chancen

Auf das ganz große Offensivspektakel hat er also zugunsten eines sicher stehenden Defensiverbundes bewusst verzichtet, die eine oder andere Torchancen hat sich sein Team jedoch trotzdem erarbeitet. Nach 14 Minuten flankte Maximillian Klatte aus dem Halbfeld auf Mathias Gaster, dessen Kopfball stellte jedoch kein großes Problem für Frisia-Keeper Benjamin Blasczyk. Wenig später verfehlte Klattes Volleyschuss das Gehäuse aus acht Metern nach einer Ecke von Julian Dienstmaier (22.) – das waren die größten Chancen der Gastgeber in den ersten 45 Minuten. Die Offensivbemühungen der Gäste hielten sich ebenfalls in Grenzen. Lediglich mit zwei ruhenden Bällen sorgten sie für Gefahr: Bei einem Freistoß aus zentraler Position und etwa 20 Metern Entfernung von Melvin Lamberty musste VfL-Keeper Maik Panzram sich strecken, kratzte den Ball aber noch aus dem Knick (14.). Den Versuch von Frank Nkongo Enoh aus linker Position lenkte Panzram über die Latte (33.). „Wir hatten unser erstes Ziel damit erreicht und hatten dann in der zweiten Hälfte mehr vom Spiel“, meinte Baake.

Tatsächlich kamen die Stenumer druckvoller aus der Kabine, wenngleich weiterhin die Präzision im Passspiel und auch im Abschluss fehlte. So verpasste Gaster beispielsweise eine Flanke von Dienstmaier – das wäre wohl die Führung gewesen (55.). Nur vier Minuten später hatten die Wilhelmshavener aus dem Nichts die große Chance zum 1:0: Bei einem Einwurf pennte die sonst wachsame Stenumer Abwehrreihe, sodass Hendrik Wendt frei zum Abschluss kam. Er produzierte jedoch nur einen Kullerball. Einen solchen brachte auch Paul Fuhrken zustande, als er aus acht Metern frei zum Abschluss kam. Stenum hatte mittlerweile mehr Spielanteile, was Zählbares sprang dabei jedoch nicht heraus. Und so kam es, wie es kommen musste: Nkongo Enoh entwischte auf der linken Außenbahn gleich zwei Stenumern und flankte den Ball von der Grundlinie aus in den Strafraum. Tim Rister, der gefährlichste Torjäger der Bezirksliga, ließ sich nicht zweimal bitten und köpfte den Ball zum 1:0 für Frisia in die Maschen (77.) – für Rister war es Treffer Nummer 20. Baake: „Das haben wir natürlich nicht gut verteidigt.“

Die Heimelf wirkte jedoch nicht sonderlich geschockt und antwortete nur eine Minute später. Einen ersten Versuch nach einer Dienstmaier-Ecke parierte der Frisia-Keeper noch stark, beim Abstauber von Klatte war er dann allerdings machtlos. „Im Großen und Ganzen ist das Remis okay, wenngleich wir die besseren Möglichkeiten im Sechzehner hatten“, meinte Baake.