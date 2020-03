Kevin Schindler leitet derzeit die Einheiten bei HB Tórshavn, dem Rekordmeister der Färöer Inseln. (FR)

Kevin Schindler strahlt Ruhe und Gelassenheit aus, während er am Telefon berichtet, wie sich die Corona-Krise auf sein aktuelles Leben auswirkt. „Ich habe überlegt, nach Deutschland zu fliegen, aber dann hätte ich wegen der Einreisebestimmungen wohl nicht wieder herkommen können. Ich habe mich daher entschieden, für die Jungs hierzubleiben“, berichtet der 31-Jährige. Auch eine einwöchige Reise zu seiner Freundin in die USA musste er streichen. Schindler ist seit Anfang Januar Co-Trainer bei HB Tórshavn auf den Färöer Inseln. Aktuell hält der Delmenhorster vor Ort die Stellung und leitet die Trainingseinheiten des amtierenden Pokalsiegers und Rekordmeisters.

Chefcoach Jens Berthel Askou und der Athletikcoach sind vorerst nach Dänemark zu ihren Familien gereist. „Ich versuche, das hier vor Ort zu managen und kann hier jetzt selbstständige Sachen im Training ausprobieren – natürlich immer in Absprache mit dem Coach“, erzählt Schindler. Wann der eigentlich für Mitte März angedachte Saisonstart erfolgt, ist noch unklar. Der Verband hat bislang alle Spielansetzungen bis Ende April abgesagt. „Das ist natürlich sehr schade für uns, weil wir uns da jetzt zweieinhalb Monate drauf vorbereitet haben“, sagt Schindler. Lediglich ein Pflichtspiel gab es bisher auf den Färöern in diesem Jahr: den Supercup. „Da haben wir leider im Elfmeterschießen verloren. Das ist sehr bitter, es wäre der erste Titel gewesen“, erzählt der 31-jährige Delmenhorster.

Auch auf den Färöern breitete sich das Coronavirus rasant aus. „Das ging schneller als erwartet“, teilt Schindler mit. Sein Verein habe Vorsichtsmaßnahmen getroffen, so gibt es lediglich individuelles Training für die Spieler. „Ich baue jeden Morgen um 6 Uhr das Training auf. Die Spieler können dann an verschiedenen Stationen individuell trainieren. Da gehe ich auch auf die Schwächen der einzelnen Akteure ein. Der eine geht ans Kopfballpendel, der andere verbessert seinen schlechten Fuß. Es geht darum, persönliche Defizite abzubauen, natürlich immer in einem gewissen Abstand von zwei, drei Metern zu den anderen Spielern. Dazu gibt es Passübungen, Läufe und auch Torabschlussübungen“, erzählt Schindler.

Von der Tribüne aus oder aus dem Office beobachtet er seine Schützlinge während der Übungen und gibt Hilfestellung. So legt er auch während des Telefonats das Smartphone beiseite und meldet sich nach wenigen Minuten wieder. „Ich musste nur kurz eine Übung erklären“, sagt er. Dreimal pro Woche trainieren die Spieler, die alle Fußball nur nebenberuflich betreiben. „Die Jungs gehen mit der Situation gut um. Der Ablauf hier ist weitestgehend der gleiche geblieben mit dem wöchentlichen Training“, berichtet Schindler.

Neben den wöchentlichen Einheiten haben die Akteure Übungen vom Athletiktrainer bekommen oder laufen selbstständig, wenn es die Zeit erlaubt. „Wir können hier nicht viel kontrollieren, ich sehe aber natürlich, was die Jungs auf dem Platz machen und wie sie drauf sind“, erzählt Schindler. Anfang April kommt wohl der Cheftrainer zurück nach Tórshavn und muss dann für 14 Tage in Quarantäne. Mannschaftstraining ist vorerst für Ende April angedacht. Im Mai könnten dann die ersten Spiele anstehen. „Das ist aber Spekulation und sehr vage. Genau planen kann man aktuell nichts“, weiß Schindler.

Er selbst hält sich mit Joggen fit, fährt gerne in die Berge oder angelt. Ob vom Boot aus oder vom Ufer. „Ich habe das Fischen für mich entdeckt“, erzählt Schindler. Auch auf den Färöern soll man ansonsten möglichst zu Hause bleiben, die meisten Geschäfte sind geschlossen. „Ich überlege mir dann neue Übungen für das Training und habe auch angefangen, ein Buch zu lesen“, berichtet der Delmenhorster. Ob ihm die Decke schon auf den Kopf falle? „Nein. Lagerkoller gibt es nur im Trainingslager“, sagt der Ex-Profifußballer und lacht. Unter anderem war Schindler für Werder Bremen und den FC St. Pauli aktiv.

Auf seine ersten zweieinhalb Monate auf den Färöer Inseln blickt er positiv zurück, auch wenn der Supercup nicht in die Vitrine von Tórshavn gewandert ist und der Spielbetrieb ausgesetzt wurde. „Mit dem Trainer verstehe ich mich super. Die ersten Wochen, in denen ich die Spieler und Abläufe kennengelernt habe, waren sehr intensiv. Ich hatte am Anfang auch keine Wohnung und bin beim Trainer untergekommen. Aber das hat sich jetzt eingependelt“, erzählt der Delmenhorster.

Die Leute vor Ort seien sehr hilfsbereit und hätten ihm viel geholfen. „Landschaftlich ist es hier sehr schön. Es ist mal was ganz anderes, eigentlich bin ich ein Stadtmensch. Hier ist es sehr ruhig. Die Mentalität ist hier eher nach dem Motto ‚Komme ich heute nicht, komme ich morgen‘. Aber ich war schon in vielen Ländern und war immer ein Mensch, der sich der Situation gut anpassen kann“, versichert Schindler.