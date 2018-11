HSG-Akteurin Christin Sticklies (rotes Trikot) steuerte einen Treffer zum 25:25 gegen den TuS Komet Arsten bei. (Martina I. Meyer)

Delmenhorst. Pure Spannung bis zur finalen Sekunde hat das Topspiel der Handball-Landesliga Bremen zwischen den Damen-Mannschaften der HSG Delmenhorst und des TuS Komet Arsten geliefert. Die annähernd 100 Zuschauer aus beiden Lagern brauchten ihr Kommen in die Wehrhahnhalle jedenfalls nicht zu bereuen, denn es knisterte von der ersten bis zur finalen Minute in diesem Spiel. Gewonnen haben am Ende beide Teams – nämlich je einen Punkt beim 25:25 (14:11)-Unentschieden.

Vor der Begegnung wiesen beide Mannschaften zwei Minuspunkte auf und waren so in der Verfolgerrolle hinter dem verlustpunktfrei führenden VfL Horneburg. Bereits beim Aufwärmen merkte man, dass die Spielerinnen heiß waren. Und ein Unterschied war bereits da schon klar zu erkennen: Die TuS-Spielerinnen hatten körperlich und größenmäßig ein klares Übergewicht. Doch davon ließen sich die Delmenhorsterinnen nicht beeindrucken. Sie machten diesen Nachteil mit ungeheurem Einsatz und Kampfeswillen wett.

Dass beide Teams zu Recht oben in der Tabelle stehen, wurde von Beginn an deutlich. Es wurde zielstrebig und sicher gearbeitet. Nach einem Holztreffer von Kerstin Cordes gleich im ersten Angriff folgte in der dritten Minute durch zwei Treffer von Nina Haake die 2:0-Führung für die Gastgeberinnen. Wenig später setzte die vom Punkt aus cool und sicher auftretende Kerstin Cordes ihren ersten von sechs Siebenmetern zum 3:1 ins Netz. Doch auch die Bremerinnen verstanden ihr Handball-Handwerk: Hier führte Nathalie Meinke geschickt Regie. Sie setzte ihre Mitspielerinnen gekonnt ein, traf ebenfalls vom Punkt aus oder kam gekonnt in Eins-gegen-eins-Situationen zum Abschluss. So hieß es nach zehn Minuten 5:5. Als die Gastgeberinnen einige ihrer Möglichkeiten liegen ließen, kam Arsten erstmals beim 7:5 beziehungsweise 8:6 zu einer Zwei-Tore-Führung.

Doch die Schützlinge des sehr engagiert an der Linie arbeitenden Coaches Ingo Renken zeigten Biss. Die Abwehr – angetrieben von Hannah Eilers – stabilisierte sich von Minute zu Minute. Dadurch wurden auch vorn bessere Lösungen gefunden, und durch Tore von Hannah Eilers, Sabrina Weyhausen, Alexandra Hildener und Anna-Lena Lampe drehten die Delmenhorsterinnen das Spiel zur 10:8-Führung. Selbst in Unterzahl gingen die Gastgeberinnen zielstrebig nach vorn und erzielten weitere Treffer. Kurz vor dem Wechsel lagen die Renken-Damen durch Christin Sticklies beim 14:10 erstmals mit vier Toren in Führung. Trainer Ingo Renken hatte in der Pause kaum etwas zu korrigieren, denn sein Team machte einen guten Job. So kamen die Delmenhorsterinnen auch recht schnell wieder aus der Kabine und warteten eine ganze Weile auf ihren Gegner.

Sicherheit weg

In der zweiten Hälfte verloren die Delmenhorsterinnen jedoch zunächst ihre Sicherheit: Auf dem Weg nach vorn gingen die Bälle zu einfach verloren. Auch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Nach nur fünf Minuten im zweiten Durchgang glich Arsten zum 14:14 aus. Doch Linksaußen Kerstin Cordes und Alyssa Schneider vom Kreis brachten die Gastgeberinnen wieder in Front. Kurz danach setzte Kerstin Cordes einen Ball genau ins obere Dreieck zum 17:15. Die Gastgeberinnen kamen wieder in die Spur. Nur gingen sie zu großzügig mit ihren Chancen um. So blieben erste Möglichkeiten bei Tempogegenstößen ungenutzt, dennoch hatte man den Gast ganz gut im Griff.

Als die Heimsieben durch zwei tolle Tore von Silke Stecher in der 44. Minute mit 22:18 in Führung ging, war die Chance riesengroß, die Punkte verbuchen zu können, zumal man anschließend noch drei weitere Hochkaräter zum Ausbau der Führung hatte. Doch diese wurden leichtfertig vergeben.

Für Arsten das Signal, dass doch noch was möglich war. Und tatsächlich kamen Katrin Meinke und Co. zurück. In der 54. Minute glichen die Gäste zum 23:23 aus, und in der 58. Minute führten sie schließlich mit 25:23. Danach bekam Kerstin Cordes nach einem Foul die Rote Karte und ihre Gegenspielerin Mirja Kahle eine Zeitstrafe. Die Spannung in der Wehrhahnhalle stieg, als Silke Stecher 100 Sekunden vor dem Ende zum 24:25 traf. Wenig später hatte sie erneut eine Chance, doch diese vergab sie. Arsten nahm nun seine Auszeit, doch der Abschluss kam zu früh. Noch 15 Sekunden standen auf der Uhr, und auch Ingo Renken nahm sein Time-out. Fünf Sekunden vor dem Ende war Silke Stecher frei und traf zum viel umjubelten Ausgleich. „Völlig in Ordnung“, lautete die Meinung vieler Bremer.

Wie seine Spielerinnen war auch Ingo Renken nach der Partie ausgelaugt – er hatte alles gegeben. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Vielleicht hat das Kopfkino bei uns zu viel Druck ausgeübt, keine Fehler zu machen. In der zweiten Halbzeit haben wir einfach zu viele Chancen liegen gelassen. Gerade bei den Tempogegenstößen. Trotzdem freue ich mich für die Mannschaft und über den Punktgewinn“, sagte der Trainer.