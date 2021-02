Nina Castiglione geht mit ihren beiden Töchtern Teresa und Paula regelmäßig in die Jahnhalle. (INGO MÖLLERS)

Hude. Im aktuellen Lockdown ist Mannschaftssport für Amateure verboten, Individualsport aber bleibt erlaubt. Anders als in vielen geschlossenen kommunalen Sportstätten wird in der Jahnhalle des TV Hude mittlerweile wieder regelmäßig getobt, geschwitzt und gespielt. Seit Mitte Dezember bietet der TVH seinen Mitgliedern die Möglichkeit, die vereinseigene Halle im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und des strengen Hygienekonzepts des Vereins zu nutzen.

„Als im November der sogenannte Lockdown light beschlossen wurde, haben wir die Halle auch geschlossen. Für einen Monat fanden wir das vertretbar, um unseren Beitrag zur Kontaktreduktion zu leisten“, erklärt Felix Lingenau, der Sportreferent des TVH. Als dann aber der Lockdown verlängert wurde, habe sich der Vorstand dazu entschieden, für die Mitglieder wieder Möglichkeiten zum Sporttreiben zu schaffen. „Es bleibt ja weiter ganz wichtig für die Gesundheit, Bewegung zu bekommen und damit unter anderem auch das Immunsystem zu stärken“, weiß Lingenau.

So können nun die Jahnhalle und der angrenzende Spiegelraum jeweils von einem Haushalt oder zwei Personen aus verschiedenen Haushalten für bis zu eine Stunde und 45 Minuten genutzt werden. Das funktioniert folgendermaßen: Bereits vergebene und freie Zeiten werden online angezeigt, über ein Buchungsformular können letztere beantragt werden. In der Geschäftsstelle werden die Zeiten sowie Anfragen verwaltet und die Nutzung dann bestätigt. „Die Besonderheit unseres Angebots ist, dass wir kein Training im klassischen Sinne anbieten, sondern eine ganz freie Nutzung der Halle, natürlich im Rahmen unseres strengen Hygienekonzepts“, erklärt Lingenau. Auf diese Weise sei das Angebot für alle Vereinsmitglieder geeignet und nicht nur für diejenigen aus den Individualsport-Abteilungen. Das sei auch aus Fairness-Gründen richtig und wichtig, findet der Sportreferent.

Mittlerweile gut ausgelastet

Anfangs wurden die Möglichkeiten noch eher vorsichtig angenommen, mittlerweile aber sind beide Räume gut ausgelastet. Etwa 45 Buchungen für die Jahnhalle und 30 für den kleineren Spiegelraum gibt es aktuell pro Woche. Häufig von Mitgliedern der Tischtennis-Abteilung, da sich ihr Sport gut anbietet, um zu zweit mit dem nötigen Abstand zu spielen. Auch einige Handballerinnen haben das Angebot beispielsweise für Individualtraining genutzt, um sich auf Kader-Sichtungen vorzubereiten. „Am häufigsten sind aber Familien in der Halle, die ihren Kindern die Möglichkeit bieten wollen, sich mal auszutoben. Gerade von denen bekommen wir auch sehr positive und dankbare Rückmeldungen, die uns bestätigen, dass die Entscheidung richtig war“, hat Lingenau beobachtet.

Auch Nina Castiglione nutzt die Halle mit ihren Töchtern Teresa und Paula. „Die beiden haben viel Spaß dabei. Es ist auch wichtig, dass sie mal rauskommen und sich austoben können“, meint sie. Seit etwa einem Monat gehen die Castigliones ein- bis zweimal pro Woche in die Halle. Rollbretter, Matten und Kästen nutzt die Sportlehrerin kreativ, um ihren Töchtern ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können. „Manchmal wäre es schön, wenn noch etwas mehr Geräte zur Verfügung stünden. So gibt es zum Beispiel keine Ringe, an denen man mal etwas aufhängen könnte, es sind auch nur recht wenige Kästen vorhanden“, schildert Castiglione.

Die anderen Sporthallen in der Gemeinde wären durch ihre Ausstattung teilweise noch besser geeignet. „Wenn in den kommunalen Hallen ähnliche Angebote geschaffen würden, wäre das toll“, würde sie sich wünschen. Sie sei aber schon sehr froh, dass der TVH seine Halle zur Verfügung stelle, betont Castiglione. Und so können Teresa und Paula ihrem Bewegungsdrang weiter nachgehen, bevor nach sorgfältiger Reinigung aller genutzten Geräte und einer Viertelstunde Pause, um Begegnungen zu vermeiden, die nächste Familie in die Halle kann, um zu toben, zu schwitzen und zu spielen.