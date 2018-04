Beim Training prägt sich die 17-jährige Rennfahrerin die Strecke ein. (xxx)

Sie spielt mit dem Gasgriff, dreht ihn immer wieder nach hinten: Sofort heult der Motor auf und aus dem Auspuff steigt eine Rauchschwade empor – der beißende Geruch von Benzin liegt in der Luft. Mit dem Vorderrad ihrer Motocross-Maschine stößt Giana Markowski leicht an das bräunliche, metallische Gatter. Sekunden später knallt es nach runter. Markowski gibt Gas. Ihr durchdrehendes Hinterrad wirbelt den Sandboden auf und schleudert jedem, der hinter ihr steht, eine ordentliche Portion Matsch entgegen. Die Anfahrt auf die erste Kurve ist zwar recht breit, dennoch tummeln sich die Fahrerinnen auf engstem Raum – allesamt auf der Suche nach der Ideallinie. Giana Markowski hinkt allerdings deutlich hinterher, den Start hat sie verpennt. Als eine der Letzten rast sie in die Linkskurve und verschwindet damit erst mal aus dem Blickfeld der Zuschauer…

Auf der Strecke des Moto-Cross Clubs Wildeshausen in Aumühlen startete der Niedersachsen-Cup in eine neue Saison. In der Vergangenheit wurde die Serie mit dem Rennen in Gödestorf/Syke eingeläutet, dieses Jahr entschieden sich die Veranstalter aber für Wildeshausen. Warum? Nun, die Strecke kann schlechtes Wetter schlichtweg besser ab. Eine im Endeffekt richtige Entscheidung. Schließlich regnete es in der Nacht ordentlich, sodass zig Pfützen das Gelände um die Strecke zierten, deren Sandboden dadurch an einigen Stellen doch recht matschig war.

Giana Markowski stört das allerdings nicht, sie freut sogar schon fast darüber. "Im Matsch fahren macht mehr Spaß, die Strecke ist dann tief. Wenn es nass ist, dann ist hier sogar leichter", sagt die 17-Jährige, während sie ihre Maschine für den ersten Trainingslauf präpariert. Das Kettenrad hat sie bereits gewechselt, nun überprüft sie nochmals alles: Sind die Schrauben festgedreht? Stimmt der Druck der beiden Reifen und der Luftgabel? Ist der Transponder am Lenker angebracht und funktionieren die Bremsen überhaupt?

Zum Schluss tankt sie noch mal auf, schließlich will sie ja nicht auf der Strecke stehen bleiben. Alleine hebt sie den schweren Kanister aber nicht hoch, sie bekommt Hilfe von ihrer Schwester Jamie – die 15-Jährige fährt ebenfalls in der Damen-Klasse des Niedersachsen-Cups mit. "Wir helfen uns immer gegenseitig und motivieren uns auch. Jamie startet meistens besser als ich, aber spätestens nach der zweiten Kurve habe ich sie dann wieder", erzählt Giana Markowski und lacht.

Bereits seit 7 Uhr ist die Wahl-Weyherin wach, der Lautsprechertest hat sie aus dem Bett gejagt. Nun, drei Stunden später, geht es für sie zum Pflichttraining auf die Strecke. Worauf sie dabei achtet? Die 17-Jährige erklärt: "Ich probiere, eine gute Spur zu finden, und schaue, wo die anderen fahren. Außerdem präge ich mir die Strecke ein." So ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, ob ein langer oder kurzer Sprung kommt. Rechnen die Fahrer mit einem langen, wo eigentlich ein kurzer ist, kann es gefährlich werden. Markowski beispielsweise ist in Wildeshausen bei einem Sprung bereits einmal gestürzt. "Jetzt habe ich Respekt, aber beim Rennen ist das alles weg. Da fahre ich dann einfach nur", erklärt sie.

Mit ihrem neonfarbenen Trainingsanzug sticht sie beim Training deutlich aus dem Fahrerfeld heraus. In nahezu jeder Runde probiert Markowski etwas anderes aus. Besonders auffällig wird das in Kurve drei, eine Haarnadelkurve. Mal fährt sie diese eher langsamer und dafür enger, ein anderes Mal schießt sie förmlich durch die Kurve und lässt sich weit nach außen treiben. Denn zum Pflichttraining gehört eben auch dazu, seine Konkurrenten zu täuschen und zu bluffen. "Wenn jemand hinter mir ist, fahre ich in einer Spur, die ich sonst nie nehmen würde. Das mache ich in der Einführungsrunde genauso", erklärt Markowski, die bis vor kurzem noch in der Nähe von Göttingen gewohnt hat.

Insgesamt neun Runden spult die 17-Jährige innerhalb der 20 Minuten auf ihrer 42 PS starken Maschine ab – diese hat sie vor zwei Jahren von einem privaten Sponsor bekommen. Ihre beste Zeit: 1:32,480 Minuten, die fünftschnellste des Trainings. "Damit bin ich recht zufrieden, ich bin ja noch kein Vollgas gefahren", sagt sie. Ihre Maschine hat sie unterdessen wieder abgestellt und den Helm hat sie ebenfalls schon abgenommen: Kleine Matschspritzer zieren ihr Gesicht. "Ach, das ist halt so. Davon hättet ihr mal ein Foto machen sollen", meint sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Die 17-Jährige hat jetzt erst mal Pause. Der erste Wertungslauf soll um 13 Uhr gestartet werden. Die Zeit bis dahin vertreibt sie sich gemeinsam mit ihren Freunden und ihrer Familie. "Oft sitzen wir abends mit zwölf Leuten zusammen und grillen. Auf dem Cross-Platz sind wir alle gleich, wie eine kleine Familie sind wir beim Niedersachsen-Cup", erklärt die Rennfahrerin. Nachteile, weil sie eine Frau ist, hat sie übrigens nicht. Darum schert sich auf und neben der Strecke niemand. Mehr als ein "das ist doch aber gefährlich" hat sie auch von Menschen außerhalb des Rennplatzes noch nicht gehört.

Obwohl die Uhr immer weiter tickt und der Start näher rückt, bleibt die 17-Jährige tiefenentspannt. Nervosität? Kennt sie nicht – zumindest meistens. "Nur einmal war ich aufgeregt. Im letzten Rennen der vergangenen Saison ging es um den Vizetitel für mich", erklärt Markowski, die aber cool blieb und die Serie als Zweite beendete. Plötzlich schallt ein Lied der Rockband "ACDC" aus den Boxen, die auf dem Gelände in Wildeshausen aufgestellt sind. Markowski singt mit und tanzt sogar ein wenig zu dem Song. Sicherlich geht sie ihr Hobby mit Spaß und Lockerheit an, sportliche Ziele verfolgt die 17-Jährige trotzdem: In diesem Jahr will sie wieder unter die Top drei fahren, wenngleich die Konkurrenz größer ist. Druck macht sie aber auch weiterhin nur auf der Strecke. Markowski: "Wenn ich hinter mir oder vor mir eine Fahrerin habe, denke ich nach. Wie könnte ich sie zum Beispiel überholen, ohne dass ich mich zu lange daran aufhalte."

Mittlerweile hat sie ihren neonfarbenen Trainingsanzug gegen ein schlichteres und unauffälligeres Outfit getauscht. Sie checkt noch einmal die Maschine, tankt gemeinsam mit ihrer Schwester auf, ehe sie sich in Richtung Startlinie aufmacht. "Das dauert manchmal ewig. Die fünf Sekunden fühlen sich unendlich lang an. Gefühlt habe ich dann schon zehn Minuten Gas gegeben", sagt sie. Was ihr so kurz vor dem Start noch durch den Kopf geht? Nicht mehr allzu viel, wie sie verrät. Gedanken macht sie sich höchstens noch in der Einführungsrunde. Am Gatter gibt Giana Markowski dann einfach nur noch Gas.

Den Start hat die Wahl-Weyherin aber bekanntlich verpatzt. Als letzte Fahrerin biegt sie in die erste Linkskurve der Wildeshauser Strecke ein. Am Ende der ersten Runde, als sie wieder im Blickfeld der Zuschauer auftaucht, liegt sie jedoch schon auf Platz fünf. Diverse Konkurrentinnen hat sie also überholt. Risiko scheut die 17-Jährige nämlich nicht. "Ich will ja nach vorne kommen", erklärt Markowski. Mit ihrer unbekümmerten Fahrweise erobert sie zwischenzeitlich sogar Platz vier, halten kann sie diesen aber nicht. Kurz vor Schluss unterläuft ihr ein Fehler, sodass sie die Ziellinie als Fünfte überquert. "Ich habe den Start verkackt, danach fand ich es aber ziemlich gut. Mir hat es Spaß gemacht", sagt sie und wischt sich grinsend die Matschspritzer aus dem Gesicht.