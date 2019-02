Ninos Yousef wechselte in der Winterpause der aktuellen Saison vom SV Tur Abdin Delmenhorst zum FC Hude. (Janina Rahn)

Hude. Wo geht die Reise des SV Atlas Delmenhorst unter dem neuen Trainer Olaf Blancke wohl letztendlich hin? Diese Frage konnte man sich nach dem vorletzten Test vor dem Start der zweiten Saisonhälfte der Fußball-Oberliga erneut stellen: Denn die Blau-Gelben gewannen beim Bezirksligisten FC Hude zwar standesgemäß mit 5:0 (1:0), wirklich überzeugend war der Auftritt des Oberligisten über weite Strecken aber nicht. Gerade mit Hinblick darauf, dass die Blancke-Elf zum Start in weniger als anderthalb Wochen beim Spitzenreiter Eintracht Northeim gastiert.

Wie gut die Blau-Gelben auf diese undankbare Auftaktsaufgabe vorbereitet sind, darüber wird der finale Test an diesem Sonntag Aufschluss geben. Auf dem Platz des Delmenhorster BV an der Schanzenstraße empfängt der Oberligist dann ab 14 Uhr den Regionalligisten BSV Rehden. „Dann werden wir auch sehen, wie stabil wir wirklich stehen. Heute hatten wir im Zentrum jedenfalls schon mehr Stabilität. Wir haben etwas am Spielaufbau verändert, das hat geklappt“, zeigte sich Blancke im Großen und Ganzen zufrieden mit der Leistung seiner Elf. Den Spielaufbau übernahmen in Hude meist die Innenverteidiger Marlo Siech und Leon Lingerski (vertrat den kranken Karlis Plendiskis), auf der Sechs agierte Musa Karli als offensiver, Nick Köster als defensiver Part.

Klar, die Gäste dominierten das Geschehen auf dem neuen Kunstrasen in Hude – alles andere wäre angesichts des Klassenunterschieds auch erschreckend gewesen. Doch gerade in der ersten Hälfte sahen die rund 100 Zuschauer, dass der Oberligist auch in nahezu allen Bereichen noch Luft nach oben hat. Defensiv standen die Gäste zwar wirklich recht kompakt, sie wurden aber nur selten richtig gefordert. Und wenn doch, wirkten sie gerade über die Außenbahnen durchaus anfällig. Hätten die Bezirksliga-Kicker von Trainer Lars Möhlenbrock etwas cleverer agiert, dann hätten sie dem SVA ein Tor, vielleicht sogar zwei Treffer einschenken können. Tatsächlich hätten sie nach fünf Minuten sogar in Führung gehen können: Tief in der Hälfte der Huder presste Atlas mit mehreren Mann an, warf dabei jedoch jegliche Grundordnung über den Haufen, sodass sich auf der Außenbahn eine riesige Lücke auftat. Hude befreite sich aus der Situation und nutzte den Platz zum Kontern. Den Abschluss knallte FC-Stürmer Mohammed Alawie an die Latte.

Überhaupt versuchten die Huder immer wieder, mit kontrollierten und schnellen Aktionen in die Spitze zu kommen. Oft haperte es jedoch an der Präzision, viele Pässe waren schlichtweg etwas zu lang. Trotz des Endergebnisses war FC-Coach Möhlenbrock aber sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Dass sich die Gastgeber in Durchgang zwei drei Tore fingen und selbst praktisch nicht mehr vor dem Atlas-Gehäuse auftauchten, änderte an seiner Bewertung nichts. „Offensiv war das im ersten Durchgang besser, wir haben nach der Pause aber auch etwas durchgewechselt und neue Sachen ausprobiert“, erklärte der Coach. An seiner Defensive hatte er derweil gar nichts zu Meckern. In Durchgang eins lief seine Elf taktisch sehr diszipliniert auf und ließ dem SVA kaum Platz. Das 1:0 durch Musa Karli (17.) resultierte aus einem Atlas-Ballgewinn nach einem Hude-Einwurf. „An den zweiten Bällen nach Standards müssen wir noch arbeiten, da zeigt sich aber auch eben die individuelle Klasse von Atlas. Ansonsten haben wir nur ein Tor aus dem Spiel heraus zugelassen“, freute sich Möhlenbrock.

Seine Mannschaft ließ sich nicht locken und stand tief. Atlas hatte damit Probleme, agierte aber auch teilweise sehr durchsichtig und eindimensional. Häufig probierten die Blau-Gelben, auf der Außenbahn mithilfe ihrer individuelle Klassen durchzubrechen, um den Ball dann in den Strafraum zu passen. Das klappte allerdings nur selten. Denn der als Mittelstürmer aufgebotene Aladji Barrie war zwar engagiert, er weichte jedoch oft auf die Außenbahn aus und fehlte dann im Zentrum. An Stürmer Marco Prießner, der als eine Art Zehner aufgeboten wurde, lief das Spiel dagegen komplett vorbei. Hinzu kam, dass die Außenverteidiger Kevin Radke und Dennis Mooy zwar oft recht hochstanden, der Abstand zu den Außenstürmern war jedoch recht gering. So raubten sich die Blau-Gelben teilweise selbst Platz, was Hude natürlich entgegenkam.

Nach der Pause wechselten beide Teams dann ordentlich durch, was sich doch gerade bei den Gastgebern bemerkbar machte. „Einige Spieler haben dann gekickt, die einfach noch Trainingsrückstand haben. Aber wir sind eben ein Bezirksligist“, relativierte Möhlenbrock. Der Oberligist übte nun noch mehr Druck aus, ließ den FC Hude kaum noch aus der eigenen Hälfte und baute seine Führung folgerichtig aus. Zuerst traf Radke nach einer Ecke per Fernschuss (48.), Lingerski markierte das 3:0 ebenfalls nach einer Ecke (60.). Der vierte Treffer war dann tatsächlich sehenswert und gut herausgespielt: Thomas Mutlu vollendete eine schöne Kombination zum 4:0 (76.). Den Schlusspunkt setzte Dennis Mooy – erneut nach einer Ecke (87.). „Wir wollten ein besseres Offensivspiel haben und gleichzeitig sicher stehen, zuvor haben wir zu viel zugelassen. Das ist uns ganz vernünftig gelungen“, meinte Atlas-Coach Blancke. Auch die Ausbeute von fünf Treffern sei letztendlich in Ordnung, sein Team habe sich einige gute Chancen kreiert.