Ein Vater-Sohn-Duo für den TV Hude: Klaus (r.) und Florian Krabbe (l.) schlagen in der neuen Saison für den Landesligisten auf. (Ingo Möllers)

Hude. Gleich drei Neuzugänge kann die Tischtennis-Abteilung des TV Hude vermelden. Mit Klaus Krabbe kehrt ein alter Bekannter nach 24 Jahren zum TVH zurück und er bringt seinen Sohn Florian mit. Auch Neuzugang Nummer drei ist ein sehr interessanter: Sören Dreier gehört zu den besten Spielern des Jahrgangs 2005 in Deutschland und kommt vom Bezirksoberligisten Rechtsupweg. Alle drei sind für die zweite Mannschaft, die in die Landesliga abgestiegen ist, vorgesehen.

Nachdem Pierre Barghorn zum Elsflether TB gewechselt ist und Alexander Hilfer aus beruflichen und privaten Gründen eine Tischtennis-Pause angekündigt hat, benötigten die Huder Verstärkung. Kontakt zu Klaus Krabbe bestand immer, vor allem über Marco Stüber, der in dieser Saison zusammen mit dem 53-Jährigen in der Seniorenmannschaft des TTSC 09 Delmenhorst gespielt hat. Krabbe war sogar schon mehrmals Vereinsmeister der Huder – allerdings ist das schon lange her. Zu Zeiten des Huder Höhenflugs, der den Verein in den 80er- und 90er-Jahren bis in die Regionalliga katapultiert hatte, spielte er bereits für den TVH. Zuvor trainierte er den „Nachwuchs“ wie Stüber oder Kai Beecken. Nach dem Rückzug der Mannschaft 1994 folgten Stationen in Huchting und Delmenhorst, bevor der Lehrer dann in seinem Wohnort Stuhr auch eine sportliche Heimat fand. Dort hatte die Mannschaft aber zuletzt in der Bezirksoberliga Hannover Nord ein sehr schweres Jahr, die Ersatzspieler hatten fast genauso viele Einsätze wie die Stammkräfte. Am Ende stand der Abstieg in die Bezirksliga. „Aufgrund der sehr schwierigen Personalsituation fehlt die sportliche Perspektive. Ich bin aber absolut im Guten gegangen und bleibe auch Mitglied im Verein“, erklärt Krabbe.

Vater bringt Sohn mit

Die Rückkehr nach Hude sei schon ein komisches Gefühl. Es sei aber alles nicht mehr so aufregend wie früher. „Einfach Tischtennis spielen“, beantwortet Klaus Krabbe die Frage nach seinen sportlichen Zielen. Nach einer Schulter-OP, die in der vergangenen Saison seine Einsätze begrenzt hatte, ist das nicht ganz selbstverständlich. Nach 24 Jahren kehrt Krabbe nun zurück und bringt gleich seinen 23-jährigen Sohn Florian mit. Der hatte schon in den vergangenen Jahren zusammen mit seinem Vater in der Bezirksliga und Bezirksoberliga gespielt. Bisher spielte Florian Krabbe, seitdem er neun Jahre alt ist, nur beim TV Stuhr, der TV Hude ist seine erste neue Station. „Ich bin aber vorher schon von klein auf mit in der Halle gewesen, auch in Huchting oder Delmenhorst“, erklärt der 23-Jährige. Wie sein Vater spielt Florian Krabbe ebenfalls ein sehr vorhandorientiertes Angriffsspiel. Auf deutliche Ähnlichkeiten im Bewegungsablauf angesprochen, antwortet er aber: „Mein Spiel ist schon etwas anders als das meines Vaters. Wobei: Rückhand kann ich auch nicht.“

In der Bezirksoberliga kamen Vater und Sohn im oberen Paarkreuz auf Bilanzen von 11:8 beziehungsweise 9:13 Siege und weisen TTR-Werte von 1910 und 1870 Punkten auf. Wie das Niveau der Landesliga im Vergleich zur bisherigen Klasse sei, könne er gar nicht einschätzen, da alle Gegner neu für ihn seien, erklärt Krabbe Junior. Die Fahrten seien aber schon mal deutlich weniger aufwändig als in der Bezirksoberliga Hannover. Wie verlässlich Florian Krabbe alle Spiele wird mitmachen können, das steht noch nicht fest. Zum einen wartet der angehende Lehrer auf einen Referendariatsplatz, zum anderen haben auch ihn zuletzt Verletzungsprobleme am Knie gehandicapt.

Neuzugang Nummer drei weist noch keine so lange Tischtennis-Vita wie die Krabbes auf – interessant dürfte aber sein zukünftiger Werdegang werden. Sören Dreier ist erst im April 13 Jahre alt geworden und spielt seit 2012 beim SuS Rechtsupweg. Seitdem geht es steil bergauf für den Leezdorfer: In der abgelaufenen Saison spielte er bereits im oberen Paarkreuz der Bezirksoberliga und holte 14:12 Siege, in der Jungen-Niedersachsenliga waren es 20:17. Bei den Landesmeisterschaften der Schüler B im Januar wurde er Zweiter hinter dem Jeveraner Justus Lechtenbörger – genau wie unlängst bei einem internationalen Turnier im weißrussischen Minsk.

Seit vergangenem Sommer wohnt und trainiert Dreier im Sportinternat Hannover. Im Anschluss an den Schulwechsel erfolgten ein paar schlechte Turnierergebnisse und ein Absturz auf 1512 TTR-Punkte – danach hat er aber unglaubliche 333 Zähler in weniger als sechs Monaten gutgemacht. Damit hat Dreier nun den vierthöchsten Wert aller 2005 oder später geborenen Spieler in Deutschland. Als Belohnung gab es jüngst die Einladung durch Schüler-Bundestrainerin Eva Jeler zu einem Sechs-Nationen-Turnier Ende Mai, im Sommer steht eine Japan-Reise für den 13-Jährigen auf dem Programm. Ausschlaggebend für den Wechsel des temperamentvollen Angriffsspielers war die Perspektive in Hude mit Mannschaften aktuell in der Landes- und Verbandsliga. Denn in der Landesliga soll noch lange nicht Schluss sein für das Riesentalent.