Es sind nur noch zwei Monate, dann fällt der Startschuss beim Burginsellauf: Am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. Juni, werden wieder zahlreiche Sportler und Zuschauer auf den Delmenhorster Graftwiesen erwartet, um den Lauf über 24 Stunden unter die Füße zu nehmen. Dabei wird 5000-Meter-Olympiasieger Dieter Baumann zusammen mit Oberbürgermeister Axel Jahnz den Startschuss abgeben.

Mit 180 Einzelläufern ist der Burginsellauf bereits jetzt ausgebucht. Und die Warteliste ist gefüllt mit Läufern, die noch auf einen Startplatz hoffen. Bei bislang 48 Meldungen der Mannschaften ist allerdings noch Luft nach oben. Die Organisatoren erwarten in den kommenden Wochen noch einige Anmeldungen und hoffen auf rund 60 Mannschaften. Die Anmeldegrenze liegt bei 80 Teams. Interessierte haben noch knapp zehn Wochen Zeit, um sich für den Start beim Burginsellauf zu entscheiden.

Ein Höhepunkt ist für den Vorabend des Burginsellaufs geplant. Zusammen mit dem Lauftreff Lebenshilfe, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, führt Dieter Baumann am Freitag, 21. Juni, sein Kabarett-Programm „Dieter Baumann läuft halt – weil singen kann er nicht…“ in der Delmenhorster Markthalle auf. Außerdem wird der Olympiasieger am Sonnabend am Burginsellauf teilnehmen und mit den Teams der Lebenshilfe einige Runden drehen.

„Mit einer Mischung aus professioneller Organisation, aber auch familiärer Atmosphäre haben die Organisatoren es geschafft, sich unter den Top-Veranstaltungen in Deutschland zu etablieren“, teilt Dieter Meyer vom veranstaltenden Laufclub 93 Delmenhorst mit. Neben dem Organisationsteam mit seinen acht ehrenamtlichen Mitgliedern wird die Veranstaltung von zahlreichen freiwilligen Helfern unterstützt. „Da man nie genug Helfer haben kann, würden sich die Organisatoren über weitere helfende Hände sehr freuen“, teilt Meyer mit.

Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm soll an beiden Tagen für Unterhaltung gesorgt werden, damit auch die Zuschauer angesprochen werden, die sich nicht nur für den Sport interessieren. „Live-Musik, Akrobatik, Tanzeinlagen und Gitarrenmusik am Lagerfeuer sorgen für eine tolle und einzigartige Atmosphäre“, kündigt Meyer an. Erstmals seit 2013 gibt es kein Feuerwerk auf der Burginsel wegen umweltrechtlicher Bedenken der Delmenhorster Behörden. Die Organisatoren haben als Ersatz die „Spice Show Production“ engagiert. Dabei präsentieren die Künstler Feuerartistik mit unterschiedlichen brennenden Requisiten und speziellen Funkeneffekten.