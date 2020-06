Westerstede. Tag zwei der Horse Trials in Westerstede stand ganz im Zeichen der Dressur. Insgesamt 131 Teilnehmer starteten mit der ersten Teilprüfung in den CCI2*S-Wettbewerb. Mit dabei: Sandra Auffarth, Heike Jahncke und Nina-Carlotta Meiners vom RV Ganderkesee.

Während am ersten Tag des Westersteder Vielseitigkeitsturniers die eher rustikalen Geländepferdeprüfungen im Fokus standen, ging es am zweiten Tag wesentlich eleganter zu: Die Dressur stand als erste von drei CCI2*S-Teilprüfungen an und holte fein gekleidete Reiter auf wohlfrisierten Pferden auf den Platz. Aufgeteilt in zwei Sektionen und drei Startgruppen sind über 130 Teilnehmer für den Wettbewerb angemeldet und dürfen in der Dressur zunächst das Taktgefühl der Pferd-Reiter-Gespanne unter Beweis zu stellen.

In der Sektion 1 (maximal 610 Ranglistenpunkte) ritten am Mittwoch alle 55 Duos ins Viereck. Dabei überzeugte Jana Lehmkuhl (RFV Hünxe) auf Gretchen V die Richter am meisten und ergatterte den ersten Platz. Nina-Carlotta Meiners und Emmi M aus dem RV Ganderkesee landeten mit ihrer Kür auf Platz 40.

Die 76 gemeldeten Teilnehmer der zweiten Sektion (mehr als 610 RLP und ausländische Reiter) konnten dagegen nicht alle schon am Mittwoch ihr Können zeigen. In der ersten Teilgruppe ritten nur 49 von ihnen auf den Dressurplatz, mit dabei waren gleich zwei Reiterinnen aus Ganderkesee. Mit LEB Empress lag Heike Jahncke am Ende auf Platz 41 der vorläufigen Rangliste, direkt gefolgt von Olympiakaderreiterin Auffarth, die mit Gin & Juice Platz 42 holte.

Doch diese Ergebnisse haben noch nicht alles zu bedeuten, da die zweite Teilgruppe der Sektion 2 noch zeigen, was sie kann. Außerdem stehen die beiden anderen Teilprüfungen im CCI2*S-Wettbewerb ebenfalls noch aus und können das Feld ordentlich aufmischen: Im Anschluss an die Dressur folgt die Springprüfung, bevor am Freitag die finale Geländeprüfung für die Teilnehmer auf dem Plan steht.