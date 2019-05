Viel hat nicht gefehlt, und der FC Hude hätte einen Punkt beim Aufstiegskandidaten TuS Obenstrohe mitgenommen. Letztlich siegte der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga aufgrund eines diskutablen Elfmeters mit 1:0 (0:0). Hude-Trainer Lars Möhlenbrock zeigte sich mir der Leistung seiner Mannen durchaus zufrieden. „Unterm Strich war es eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Es ging gut hin und her, aber beide Teams hatten kaum zwingende Torchancen“, fasste der Coach die Begegnung zusammen.

Zu Beginn sah Möhlenbrock Vorteile auf Seiten seiner Mannschaft. „Da hätten wir etwas zwingender spielen müssen. Wir hatten mehr Spielanteile und waren besser drin. Da hätten wir in Führung gehen können“, meinte er. Obenstrohe stellte in der Folge um und wurde etwas gefährlicher. Zu Toren kamen beide Teams in Durchgang eins jedoch nicht.

Auch nach der Pause sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, die in der 59. Minute vorentschieden wurde, da Tobias Treczoks auf den Punkt zeigte. „Den muss man nicht geben“, meinte Möhlenbrock. Er habe auch mit Marc Bury, der zusammen mit Rainer Kocks das Trainerduo beim TuS bildet, gesprochen – und dieser sei zur selben Erkenntnis gekommen. Pascal Beyer verwandelte zum 1:0 (59.). „Obenstrohe hatte mit dem Elfer das Spielglück auf seiner Seite“, ordnete Möhlenbrock ein. Dem Schiedsrichter wollte er keinen Vorwurf machen. „Er hat eine klasse Leistung gezeigt. Eigentlich eine 1+. Durch den Elfer gibts von mir ‚nur‘ eine 1-“, sagte der FCH-Trainer. Nach dem TuS-Treffer stellte Möhlenbrock auf Offensive, doch eine größere Torchance ergab sich nicht mehr und so musste Hude ohne Punkte aus Obenstrohe abreisen.