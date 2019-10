Jan-Niklas Wiese (Mitte, gelb) markierte nach einer Ecke das 3:0 für den SV Atlas. Danach war der Northeimer Widerstand endgültig gebrochen. (André Klattenhoff)

Northeim. Nick Kösters Forderung war eindeutig. „Northeim soll nicht zum Stolperstein werden“, hatte der Kapitän des SV Atlas Delmenhorst im Vorfeld der Partie beim Schlusslicht der Fußball-Oberliga gesagt. Am Sonntagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, stand fest, dass die gastgebende Eintracht nicht zum Stolperstein geworden war – und zwar überhaupt nicht. Die Blau-Gelben fegten ihren Gegner mit 6:0 (2:0) vom Platz, feierten damit ihren siebten Saisonsieg und sind als einziges Team der Liga weiterhin ungeschlagen.

Gegen eine schwache Heimelf benötigten die Delmenhorster allerdings etwas Zeit, um richtig ins Spiel zu finden. Zwar hatten Marek Janssen, der aus kurzer Distanz das Außennetz traf (6.), und Florian Stütz, dessen Freistoß auf der Latte landete (9.), früh gleich zwei gute Möglichkeiten, doch bis zur 25. Minute sollte es das erst mal gewesen sein. SVA-Trainer Key Riebau war mit dem Auftritt seiner Mannschaft bis hierhin gar nicht einverstanden. „In den ersten 15, 20 Minuten waren wir nicht auf dem Platz, nicht bereit, haben leidenschaftslos gespielt“, kritisierte der Atlas-Coach. Kurz darauf hatten seine Schützlinge Glück, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Einen satten Schuss eines Northeimers in Richtung rechter oberer Winkel parierte Florian Urbainski. In der nächsten Szene sah der Atlas-Torhüter weniger gut aus. Eine Hereingabe bekam er nicht zu fassen, sodass ein Eintracht-Akteur in aussichtsreicher Position eine Riesenmöglichkeit hatte, den Ball jedoch nicht richtig erwischte.

Ungefährliche Gastgeber

Wenig später lag das Spielgerät auf der anderen Seite im Netz – und zwar auf eine Art und Weise, die zu diesem Zeitpunkt vielleicht einfach nötig war. Ein Freistoß von Stütz landete in der Northeimer Mauer, aber auch an der Hand eines Eintracht-Akteurs. Stütz trat zum fälligen Elfmeter an und verwandelte locker unten links (27.). Nur sechs Minuten darauf wiederholte sich das Ganze. Erneut pfiff Schiedsrichter Moritz Geweke ein Handspiel im Sechzehner, erneut behielt Stütz vom Punkt die Nerven und erhöhte auf 2:0.

Für die – abgesehen von den zwei geschilderten Chancen – ungefährlichen Gastgeber war das natürlich ein Schlag ins Kontor. Und kurz nach dem Seitenwechsel schien der ohnehin geringe Widerstand endgültig gebrochen. Nach einer Ecke markierte Jan-Niklas Wiese das 3:0 (53.). Dadurch bekam Atlas nun richtig Rückenwind und schraubte das Ergebnis kurze Zeit später in die Höhe. Der eingewechselte Emiljano Mjeshtri brauchte nicht lange, um seinen Doppelpack zu schnüren – jeweils nach Vorlage von Thade Hein (60./62.). Auch der ebenfalls neu in die Partie gekommene Robert Plichta trug sich in die Torschützenliste ein und machte das halbe Dutzend voll (77.). Anschließend schalteten die Gäste ein paar Gänge runter. Northeim hatte Pech bei einem Pfostentreffer. Keisuke Morikami hätte kurz vor Schluss beinahe den siebten Treffer nachgelegt, doch seinen Schuss klärte Eintracht-Keeper Christopher Meyer zur Ecke.

„Was man sagen muss, ist, dass die Jungs nach der Halbzeit viel mehr Struktur im Spiel hatten und besser positioniert waren“, zeigte sich Riebau mit dem Auftritt im zweiten Abschnitt zufrieden. Die Gegenwehr des Kontrahenten wurde nach dem dritten Gegentreffer allerdings auch immer geringer, was angesichts des Negativlaufs der Northeimer aber auch nachvollziehbar war. „Wenn man unten steht, gehen die Köpfe dann noch weiter runter, weil der Weg zum Punkt sehr weit ist“, meinte Riebau.

Dass seine Elf die drei Punkte vollkommen verdient einfuhr, stand am Ende überhaupt nicht zur Debatte. „Ich glaube, dass es ein souveräner Sieg war“, urteilte der SVA-Coach zu Recht. Nur die erste Hälfte hatte ihm eben nicht gefallen. Die sei sehr ausbaufähig gewesen. „Da erwarte ich ein professionelleres Auftreten“, monierte Riebau.