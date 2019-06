Nach knapp drei Jahren ist Schluss für Bastian Ernst. Der Marketing-Chef des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst tritt von seinem Vorstandsamt zurück. Das teilte der Verein auf seiner Facebook-Seite mit. „Ich habe eine unglaublich intensive Zeit mit den Sponsoren, Fans, Spielern und restlichen Kollegen im Vorstand gehabt. Aus zeitlichen Gründen wird es mir nicht weiter möglich sein, den Verein in der neuen Oberliga-Saison als Vorstand zu unterstützen“, begründet Ernst.

Der Vereinsvorsitzende Manfred Engelbart kann den Schritt nachvollziehen: „Es ist natürlich schade, aber verständlich, dass Bastian diese Entscheidung getroffen hat. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und seine für den Verein geleistete Arbeit. Wir freuen uns, ihn weiterhin als Zuschauer im Stadion begrüßen zu dürfen.“

Dieses Angebot wird Ernst auf jeden Fall annehmen: „Die Stadt kann stolz auf diesen Verein sein, der sie überregional hervorragend repräsentiert. Ich freue mich jetzt, die Spiele vom Spielfeldrand zu beobachten, und bedanke mich für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Der SVA ist bereits auf der Suche nach einem Nachfolger und wird zu gegebener Zeit eine Lösung präsentieren. Bis dahin werden die Aufgaben im Vorstand verteilt.

Währenddessen hat der Verein die Zukunft des talentierten Emiljano Mhjestri geklärt. Der Stürmer rückt vom Kreisliga-Team in die Oberliga-Mannschaft auf. Es ist die Belohnung für eine starke Saison in der Atlas-Reserve, für die er überzeugende 28 Tore erzielte. „Emil ist ein ganz feiner Typ und gehört zur Atlas-Familie. Seine Entwicklung benötigt jetzt den nächsten Schritt, deswegen wird er ein fester Bestandteil der 1. Herren“, wird Teammanager Bastian Fuhrken auf der Facebook-Seite des SVA zitiert. „Er muss die Herausforderung nun annehmen und weiterhin viel an sich arbeiten. Für den Sprung in den Stammkader ist er ehrgeizig genug, aber es ist trotzdem ein langer Weg.“

Mhjestri spielte bereits für die Jugend des SVA und ist gespannt auf die neue Aufgabe: „Es freut mich sehr, dass Bastian Fuhrken mir diesen Schritt zutraut. Die Konkurrenz ist sehr groß. Ich muss als jüngster Spieler viel lernen und trainieren.“