Bei der furiosen Darbietung von Solid hielt es die Zuschauer nicht auf ihren Sitzen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Als in einer schwülwarmen und sehr stimmungsvollen Stadtbadhalle das Halbfinale in vollem Gange war, bereitete sich „Solid“ auf ihren großen Auftritt vor. Backstage versuchte Trainerin Berenike „Bee“ Benke, ihre ganz in Weiß gekleidete Gruppe mit einer herzzerreißenden Rede zu motivieren und die angespannte Stimmung zu lockern. Um Punkt 16.30 Uhr moderierte Sabine Wittenfeld die Lokalmatadoren unter dem euphorischen Jubel des Publikums an. Während der rund dreiminütigen Aufführung schaffte es Solid, die Zuschauer mit einer sehr aufwendig dargestellten und stilvollen Choreografie zu begeistern.

Um 16.33 Uhr war es geschafft und es hallte tosender Applaus von den Rängen. Die angespannten Gesichter der Tänzerinnen entspannten sich leicht. Der einzige Tänzer der Gruppe, Niclas Mühlenbeck, kniete auf dem Boden und brauchte einen Moment, um seine Emotionen in den Griff zu bekommen. „Wir wollten die Leute berühren und ich denke, das haben wir geschafft“, sagte der aufgewühlte Delmenhorster. Solid qualifizierte sich für das Finale – und dort drehte die Formation noch mal richtig auf.

Zweimal Gold, zweimal Silber und ein sechster Platz: So lautet die überragende Bilanz des Tanzsportzentrums Delmenhorst beim 11. Streetdance Contest in der Stadtbadhalle. Während sich die Delmenhorster Formation „Choice“ den Titel in der Kids-Klasse sicherte, triumphierte die Gruppe Solid bei den Erwachsenen. „Wir freuen uns natürlich sehr über das erfolgreiche Abschneiden unserer Formationen“, betonten die Pressesprecher Andrea Kriesten und Frank Scheffka.

Synchronität zu kraftvollen Beats

Direkt nach der Halbfinal-Showeinlage versammelte sich Solid zum Fotoshooting, während Benke den Auftritt kurz analysierte: „Ich bin sehr zufrieden, es hat alles geklappt. Wir haben sehr emotional getanzt.“ Nachdem insgesamt 26 Formationen ihre Fähigkeiten gezeigt hatten, entschieden fünf Jurymitglieder, welche 13 Gruppen das große Finale erreichen. Sie bewerteten dabei den Takt sowie die rhythmische Präzision, die Choreografie, die Synchronität und das tänzerische Niveau inklusive des Schwierigkeitsgrades.

Nach nervenzerreißenden Minuten der Ungewissheit stand fest, dass Solid verdientermaßen zu den Auserwählten zählte. „Solid hat mir sehr gut gefallen. Jetzt ist alles möglich. Wir hoffen, dass sie im oberen Bereich landen werden“, sagte Scheffka kurz vor dem Finale, als sich die Gruppe bereits wieder hinter der Bühne mit einem ausführlichen Aufwärmprogramm beschäftigte und sich in einem großen Kreis noch einmal einschwor.

Um 19.39 Uhr betrat Solid zum zweiten Mal die Bühne. Die Formation tanzte noch explosiver, noch überzeugender als im Halbfinale und riss die Zuschauer von den Sitzen. Zuerst bestach die Formation mit viel Gefühl, bis es die sehr synchron tanzende Gruppe zum Ende hin noch einmal durch laute Beats richtig krachen ließ. Gegen halb neun verkündete die Jury ihre finale Entscheidung. Unglaubliche Spannung war in der Halle zu spüren, als der Sieger verkündet werden sollte. Und tatsächlich hatte Solid das große Ziel erreicht: Die Jury kürte die Delmenhorster zum großen Gewinner des Tages. Zweieinhalb Monate harte Arbeit hatten sich in diesem Moment ausgezahlt – und der Jubel war dementsprechend groß.

Auch der Nachwuchs überzeugt

Bereits am Vormittag holte sich die Delmenhorster Formation Choice den Siegerpokal in der Kids-Konkurrenz, während „Real Talk“ in der Juniors-I-Klasse (13- bis 15-Jährige) den Titel nur hauchdünn verpasste, sich die Silbermedaille sicherte und lediglich der Gruppe „Showtime“ aus Weyhe unterlag. In der Juniors-II-Klasse (16 bis 18-Jährige) schrammte die Delmenhorster Gruppe „TRC“ knapp am Sieg vorbei und belegte hinter einer Hamburger Tanzschule den zweiten Rang. In derselben Klasse erreichte „Exhale“ den sechsten Platz.

Neben den vielen sportlichen Höhepunkten stellten die Organisatoren auch wieder optimale Rahmenbedingungen auf die Beine. Die auf den Tag verteilten rund 1000 Zuschauer sowie etwa 900 Tänzer wurden mit Getränken und Essen versorgt, während die Sportler von Berufsschülern des Pius Hospitals Oldenburg massiert wurden. Außerdem gab es die Möglichkeit, ein individuelles Veranstaltungs-T-Shirt bedrucken zu lassen. Auch ein Kinderschminken sowie ein großer Eiswagen vor der Halle gehörten zum Angebot der Tanzveranstaltung.

Die Organisatoren waren mit dem 11. Delmenhorster Streetdance Contest – wie in den Jahren zuvor – vollkommen zufrieden. „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung. In der Halle ging es heiß her, was nicht nur am Wetter lag. Wir haben tolle Darbietungen gesehen“, lobte Scheffka, der sein Amt als Pressesprecher nach sehr erfolgreichen Jahren nun an Andrea Kriesten übergibt. Die Organisation und Planung des 12. Delmenhorster Streetdance Contest haben derweil bereits begonnen, denn nach dem Contest ist vor dem Contest.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Adults

1. Solid, TSZ Delmenhorst

2. PURE, ATSV Habenhausen

3. !LIMITI, CDS-Creative Dance Studio Lübeck

Juniors II

1. F’n’S, ADTV Tanzschule Hamburg

2. TRC, TSZ Delmenhorst

3. BeFamous Crew, TuS Syke

6. EXHALE, TSZ Delmenhorst

Juniors I

1. SHOWTIME, Tanzschule Reiners Weyhe

2. REAL TALK, TSZ Delmenhorst

3. CReATeD, Stage 7 Tanzschule Lohne

Kids

1. Choice, TSZ Delmenhorst

2. Rawless Kids, ADTV Tanzschule Fun & Dance Hamburg

3. Funky Diamonds, Tanzstudio Schlebusch Schwerin

Mini-Kids

1. Little Feet, Tanzschule Reiners Weyhe

2. Sparky Feet, Tanzstudio Schlebusch Schwerin NJO