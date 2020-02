Der VfL Stenum (rot) will in der Restserie seinen Platz verteidigen, der TuS Heidkrug den Klassenerhalt sichern. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst/Stenum. Knapp drei Monate ist es her, dass in der Fußball-Bezirksliga zum bislang letzten Mal der Ball rollte. An diesem Wochenende soll es nun weitergehen – zumindest in einem Fall ist das sogar praktisch sicher. Der TuS Heidkrug tritt beim Tabellenzweiten WSC Frisia Wilhelmshaven an, und da der einen Kunstrasenplatz hat, wird die Partie aller Wahrscheinlichkeit nach auch angepfiffen. Ebenfalls angesetzt ist das Spiel des VfL Stenum beim TuS Obenstrohe, allerdings wäre eine Absage hier keine Überraschung. Dennoch lohnt sich ein Blick auf den Stand der Dinge bei beiden Teams.

TuS Heidkrug

Was Trainingseinheiten betrifft, waren die Möglichkeiten des Aufsteigers – wie bei vielen anderen Mannschaften auch – arg begrenzt. Aufgrund des schlechten Wetters in den vergangenen Wochen konnten die Heidkruger nur selten auf den Platz gehen. „Es war nach meinem Geschmack eine sehr dürftige Vorbereitung“, sagt Co-Trainer Jorge Jacinto. Das würden seine Schützlinge genauso sehen. „Leider sind wir nicht dazu gekommen, nach Portugal zu fliegen“, bedauert Jacinto. In den zurückliegenden Jahren hatte sich der TuS bereits mehrere Male im Süden auf die Restserie vorbereitet.

Zwei Testspiele standen auf dem Programm. Im ersten unterlagen die Heidkruger beim Bezirksligisten MTV Riede (Landkreis Verden) knapp mit 2:3. „Das haben wir aufgrund einer dünnen Personaldecke verloren“, erklärt Jacinto. Es sei in erster Linie darum gegangen, sich wieder an den Rasenplatz zu gewöhnen, nachdem man zuvor stets in der Halle trainiert hatte. Wesentlich besser lief es am vergangenen Sonntag gegen den Kreisligisten TuS Sudweyhe II aus dem Landkreis Diepholz, den Heidkrug deutlich mit 8:2 in die Schranken wies. „Da haben wir eine wirklich gute Leistung hingelegt. Es hat mich gewundert, dass wir so gut drauf sind“, meint Jacinto. Schließlich habe das Team zuvor nur zweimal auf matschigem Boden trainiert.

Zum Pflichtspielauftakt haben die Mannen des Trainergespanns Selim Karaca/Jacinto einen harten Brocken vor der Brust. Frisia Wilhelmshaven kämpft mit dem Stadtrivalen SV um die Meisterschaft und hatte in der Vorbereitung zudem den Vorteil des Kunstrasens. „Das ist eine der schwierigsten Aufgaben“, weiß Jacinto. Wenn dem TuS an diesem Sonntag (Anpfiff: 13.15 Uhr) keine Überraschung gelingen sollte, wäre das jedoch nicht allzu schlimm. Die Ausgangslage ist nach der starken Hinrunde relativ komfortabel. Heidkrug belegt in der Tabelle mit 23 Punkten den siebten Platz und hat sieben Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. „Wir wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte holen, um den Klassenerhalt zu sichern“, gibt der Co-Trainer die Marschroute vor.

Auf den Überraschungseffekt könne der Neuling aber nicht mehr setzen. „Die Gegner schätzen uns jetzt anders ein als in der Hinrunde“, vermutet Jacinto. Nichtsdestotrotz sieht er gute Chancen, die Klasse zu halten, nicht zuletzt aufgrund des Ehrgeizes des Teams. Karaca und Jacinto freuen sich über eine konstant hohe Trainingsbeteiligung. Personell hat sich im Winter nichts getan.

VfL Stenum

Wenn es um die Anzahl der Testspiele geht, war zuletzt keine Mannschaft aus der Region so fleißig wie die Stenumer. Gleich sechs Partien haben sie in der Vorbereitung absolviert – mit überwiegend positiven Ergebnissen. Das erste Spiel beim Bremer Landesligisten TuS Komet Arsten verloren die Kicker vom Kirchweg zwar deutlich mit 1:6, doch Thomas Baake kennt die Gründe dafür. „Wir sind vorher noch nicht einmal auf dem Platz gewesen. Es ging darum, dass wir nach draußen zum Laufen kommen. Wir haben das als Trainingseinheit gesehen“, erklärt Stenums Coach.

Den TuS Varrel (Kreisliga Diepholz) und den VfL Oldenburg II (Kreisliga Jade-Weser-Hunte) bezwang sein Team jeweils mit 4:1. Beim Bremen-Ligisten Blumenthaler SV zog Stenum zwar mit 0:2 den Kürzeren, doch Baake bewertet auch den Auftritt positiv. „Wir haben ein neues System ausprobiert“, berichtet er. Es sei darum gegangen, defensiv sicher zu stehen. „Das hat hervorragend funktioniert.“ Die beiden Gegentore gegen den BSV fielen erst weit in der zweiten Hälfte. Die beiden Tests gegen den Bremer Landesligisten SV Lemwerder (3:0) und den Bezirksligisten TV Stuhr aus dem Landkreis Diepholz (4:2) gestaltete der VfL auch vom Ergebnis her wieder erfolgreich. „Da haben wir noch mal ein sehr gutes Spiel gemacht“, freut sich Baake über die gelungene Generalprobe gegen Stuhr. Generell sei er den anderen Teams dankbar für die Tests.

„Mit den Spielen war ich zufrieden, mit den Trainingsbedingungen nicht“, sagt der Coach. Besonders bitter war für die Stenumer, dass sie ihren neuen Kunstrasenplatz vor der Nase haben, ihn aber noch nicht nutzen konnten, weil er eben noch nicht ganz fertig ist. Diesen Vorteil hat der VfL erst im nächsten Winter. Jetzt hatte das Team noch mit den gleichen Problemen zu kämpfen, die andere Mannschaften auch plagten. Mit dem Einsatzwillen seiner Schützlinge zeigt sich Baake aber zufrieden: „Ich muss den Jungs ein großes Kompliment machen, wie sie das durchgezogen haben.“

Ob der aktuelle Tabellensechste tatsächlich an diesem Sonntag ab 15 Uhr in die Restserie startet, erscheint äußerst fraglich. Wenn nicht, stehen drei Heimspiele in Folge an. „Wir versuchen, gut aus den Startlöchern zu kommen. Das Ziel ist, den Platz, den wir innehaben, auch zu verteidigen“, sagt Baake. In den Partien vor eigenem Publikum könne man einen Grundstein legen. Für den VfL-Trainer ist es aber auch wichtig, dass seine Mannschaft auswärts konstanter punktet. „Wir haben in der Hinrunde so viel auswärts liegen lassen. Das müssen wir schleunigst abstellen.“

Auf Neuzugang Jan-Luca Rustler müssen die Stenumer dabei jedoch erst mal verzichten. Er zog sich beim Futsal einen Kreuzbandriss zu. „Das hat mir unglaublich leidgetan. Sein Platz wird aber freigehalten. Er ist ein ehrgeiziger Spieler mit enormem Potenzial“, sagt Baake.