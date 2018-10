Nur eine Pose für das Bild: Azadzoy ist noch verletzt. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Es ist eine Chance, auf die Mustafa Azadzoy lange hingearbeitet und für die er vieles geopfert hat. Auf keinen Fall will er sie nun verstreichen lassen. Vielmehr möchte der 26-jährige Delmenhorster beweisen, dass er gut genug ist und einen Platz in der ersten thailändischen Fußball-Liga verdient hat. „Ich will Thailand zeigen, wer ich bin und dass ich nicht umsonst hier her gewechselt bin“, sagt Azadzoy selbstbewusst und schickt hinterher: „Die Leute sollen sehen, dass ich nicht nur in der zweiten oder dritten, sondern auch in der ersten Liga gut bin. Ich freue mich schon. Die Atmosphäre vor 15000 oder 20000 Zuschauern wird geil.“

Beinahe hätte er seine Ligatauglichkeit schon in der vergangenen Saison nachweisen können, doch eine Verletzung bremste ihn aus. Zur Erinnerung: Nach einer überzeugenden Spielzeit in der zweiten Liga war der in Kabul/Afghanistan geborene Delmenhorster zum Erstligisten Chiangrai United gewechselt. In der Vorbereitung stoppte ihn jedoch ein Muskelfaserriss. „Weil das Spiel in der Asian-Champions-League gegen Shanghai kurz bevorstand, musste der Verein schnell reagieren. Er hat dann einen Koreaner geholt“, berichtet Azadzoy. Statt in der Liga eins zu wirbeln, ging es für ihn wieder ins Unterhaus: Chiangrai schickte den 26-Jährigen auf Leih-Basis zu Chiangmai FC.

Und mit eben diesem schaffte der Delmenhorster in der abgelaufenen Saison den Aufstieg – am finalen Spieltag holte der Chiangmai FC gegen den direkten Konkurrenten den entscheidenden Punkt. Dass er beim Saison-Auftakt im Dezember das Trikot des FC trägt, ist recht wahrscheinlich. „Ich denke, dass United mich noch mal an Chiangmai FC verleiht, ist zu 80 Prozent sicher“, sagt Azadzoy. So oder so: Er wird in der ersten Liga spielen – am liebsten aber eben beim Chiangmai FC. Dort fühlt er sich wohl. Er mag die Stadt, das Team, das Management. Für ihn sei es schön, länger an einem Ort zu bleiben und sich dort auch wohlzufühlen, denn „das wirkt sich direkt auf dem Feld aus“.

Ein bekanntes Gefühl

Aktuell kann der Delmenhorster allerdings nur mit dem Ball posieren. An das Toreschießen oder Vorlagegeben ist derzeit nicht zu denken. Warum? Azadzoy hat sich Mitte Juni den Fuß gebrochen und befindet sich derzeit noch im Aufbautraining. „Bei einem Sprintduell habe ich mir den Ball etwas zu weit vorgelegt und mein Gegenspieler ist dann von hinten in mich reingerauscht“, erinnert sich Azadzoy. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht und bereits am nächsten Tag operiert. Zwei Wochen blieb er noch in Thailand, ehe er gen Deutschland aufbrach, um sein Reha-Programm zu absolvieren. Hier arbeitet er mit Ralf Hemken zusammen. Den Physiotherapeuten kennt er schon von seinen ersten Verletzungen und „ich vertraue ihm, was ganz wichtig ist“.

An ein Training mit dem Ball ist zwar noch nicht zu denken, aber Laufen kann der 26-Jährige schon wieder. Er plant, in zwei oder drei Monaten wieder nach Thailand zu reisen und dann in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen. „Ich möchte die Zeit hier nutzen, um 100 Prozent fit zu werden“, betont Azadzoy. Vielleicht steigt er bei einem hiesigen Verein auch mal ins Aufwärmtraining ein, sicher ist das allerdings nicht. Davor fürchtet sich der 26-Jährige etwas. Er will sich keinesfalls leichtsinnig verletzten.

Begutachtet man etwa die Szene, die zu seiner Verletzung führte, auf Video, dann sieht man, wie Azadzoy noch versucht, direkt wieder aufzustehen. Er wollte es einfach nicht wahrhaben. Verständlich. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass ihn eine Verletzung zurückwirft. „Ich kenne Rückschläge und weiß, wie man sich zurückkämpft. Diesmal habe ich das besser verarbeitet, weil ich den Ablauf einfach schon kenne“, erklärt der Delmenhorster. Dass es zu diesem Zeitpunkt recht gut für ihn lief, machte die Verletzung noch schmerzlicher als ohnehin schon – der Außenstürmer legte sechs Treffer auf, netzte viermal selber ein.

Obwohl ihn Verletzungen somit zweimal ausbremsten und er in Liga zwei statt im Oberhaus auflief, betrachtet der 26-Jährige die vergangene Saison nicht als eine verlorene. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Er habe diese Saison, diese Erfahrung nochmals gebraucht. Jetzt fühlt er sich bereit. „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich es in der ersten Liga schaffe“, betont er. Denn er hat sich nicht nur spielerisch weiterentwickelt, sondern auch persönlich. Immerhin ist es keine kleine Herausforderung, neu in ein fremdes und in Sachen Nationalitäten bunt gemischtes Team zu kommen. Am Anfang sei es auch für alle schwer gewesen, die Sprache stelle bei so vielen verschiedenen Landsleuten doch erst mal ein Problem dar. „Wenn du als Team aber ein Ziel hast, dann wächst der Spirit von Woche zu Woche. Zum Ende hin waren wir eine große Familie“, erzählt Azadzoy, „alle haben gelacht, selbst wenn man mal etwas nicht verstanden hat.“ Bezeichnend für den Teamzusammenhalt: Azadzoy reiste für die finalen Spiele der Saison nochmals nach Thailand, um seine Mannschaft zu unterstützen. „Mir war das einfach wichtig“, sagt der 26-Jährige, der das entscheidende Spiel jedoch von Deutschland aus verfolgte.

Bis zu seinem Fußbruch glänzte er aber nicht nur im Trikot vom Chiangmai FC: Zweimal streifte er sich in diesem Jahr nämlich auch das Trikot der afghanischen Nationalmannschaft über. Und bei beiden Partien steuerte er etwas zum Sieg bei: Beim 3:1 gegen Kambodscha legte Azadzoy zwei Treffer auf, gegen Singapur gelang ihm das 2:1-Siegtor – in der finalen Minute. Im nächsten Jahr steht dann das große Highlight, die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, auf dem Programm. Mit Azadzoy im Kader – sofern er denn fit wird und bleibt. „Der Trainer hat mir schon geschrieben, dass ich dabei bin. Ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf“, freut sich der Delmenhorster schon auf mögliche Gegner wie beispielsweise Südkorea um den Premier-League-Spieler Heung-min Son (Marktwert laut transfermarkt.de: 50 000 000 Euro).

Hoffnung schenken

Vielleicht hat sich bis dahin dann der Bundesliga-Profi Nadiem Amiri entschieden. Der Mittelfeld-Spieler der TSG Hoffenheim besitzt sowohl einen deutschen wie auch einen afghanischen Pass und ist bislang lediglich für die deutschen U-Nationalmannschaften aufgelaufen. Will heißen, dass er sich auch noch für das afghanische Team um Azadzoy entscheiden kann. „Wir warten auf ihn, er wäre ganz sicher eine Verstärkung für uns“, sagt der Delmenhorster. Aber egal ob mit oder ohne Amiri: Ein WM-Ticket zu lösen, wird für das Team extrem schwierig. Dessen ist sich Azadzoy bewusst. Wirklich dran stören tut er sich jedoch nicht. Ihm geht es um etwas anderes, wenn er das afghanische Nationaltrikot trägt: Der 26-Jährige will den Menschen aus dem vom Krieg und Terror gebeutelten Land Hoffnung schenken. „Wir wollen gute Vorbilder sein und andere ermutigen. Es gibt mehr Motivation, wenn du weißt, dass du für kleine Kinder spielst“, sagt er. Offensichtlich kommt diese Einstellung gut an. Immerhin ziert in Afghanistan sein Abbild eine Wand vor einem Fußball-Stadion.