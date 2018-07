Rolf Moormann vom RV Ahlhorn hat das Finale der "Großen Tour" beim 70. Oldenburger Landesturnier gewonnen. (Nico Nadig)

Rastede. 20 Jahre hat Rolf Moormann auf diesen Moment hingefiebert, diesen Sonntag war es dann endlich soweit: Der Reiter des RV Ahlhorn gewann auf seiner Stute Samba de Janeiro die "Große Tour" beim 70. Oldenburger Landesturnier in Rastede. "Ich kämpfe schon so lange dafür. Endlich habe ich es geschafft", freute sich der Springreiter im Anschluss der Prüfung. Neben einer Glasvase und Schleife erhielt er als Preis zudem 5100 Euro. Wie feiert er seinen Gewinn, feiert er ihn überhaupt? "Vielleicht trinke ich heute Abend ein Bier", sagte er und fügte lachend hinzu: "Oder ein ganzes Fass."

Vor einer randvollen Tribüne lieferten sich im Stechen der S***-Prüfung acht Reiter einen spannenden Kampf um den Sieg. Alexa Stais vom Reit- und Rennverein Schwarme machte den Auftakt. Sie schlug sich gut, verbuchte letztlich aber doch acht Strafpunkte. Die erste fehlerfreie Runde lieferte Hartwig Rohde. Auf seinem Hengst Böckmanns Lord Pezi Junior benötigte er 35,57 Sekunden, um den Parcours zu durchqueren – eine Spitzenzeit. Jan Werkne (RSV Handorf-Langeberg) und Vorjahressieger Hilmar Meyer vom Reit- und Rennverein Schwarme waren zwar ebenfalls schnell in dem Parcours unterwegs, bissen sich an der Zeit von Rohde aber trotzdem die Zähne aus. Erst der finale Starter Rolf Moormann schaffte es, die Zeit zu knacken. Er überflog die Hindernisse fehlerfrei und in 35,08 Sekunden. "Es war schon ein Vorteil, als Letzter zu reiten. So konnte ich mir die anderen anschauen. Aber ich wusste auch, dass ich keinen Galoppsprung zu viel machen darf. Ich musste etwas riskieren", berichtete Moormann.

Beim Finale der "Großen Tour" ging mit Laura Voigt ebenfalls eine Starterin des RV Ganderkesee ins Rennen. Sie erreichte das Stechen jedoch nicht. Mit ihrem Wallach Cracker by Jet flog Voigt noch über die ersten Hindernisse hinweg, doch nachdem die erste Stange gefallen war, folgten weitere. Letztlich kam sie nach 79,85 Sekunden mit 25 Strafpunkten ins Ziel.

Mit dem Finale der "Großen Tour" endete die 70. Auflage des Oldenburger Landesturniers – nach sechs Tagen Reitsport kehrt wieder Normalität im Schlosspark ein. Turnierleiter Jan-Christoph Egerer zeigte sich mit dem Verlauf der Jubiläumsausgabe durchweg zufrieden. Ein paar Kleinigkeiten möchte er zwar ansprechen, aber "die sind kaum der Rede wert". Er schätzt, dass zwischen 33 000 und 35 000 Menschen den Schlosspark über die sechs Tage besuchen. Egerer: "Damit sind wir sehr zufrieden. Das Wetter hat in diesem Jahr auch gestimmt."